Samsung: Super AMOLED Plus, IPS ekrandan çok daha üstün (video)

Samsung dünya çapında 10 milyondan fazla satan Android telefonu Galaxy S'de, Super AMOLED panel kullanarak önemli bir başarıya imza atmış zira renk kalitesi ve görüntü keskinliği açısından aynı segmentteki pek çok rakibine fark atmayı başarmıştı. Hatta firma yaptığı açıklamalarda, Super AMOLED ekranının, iPhone 4'te kullanılan IPS ekrandan daha iyi olduğunu belirttmiş, açık hava kullanımında daha yüksek görüntü kalitesine imza attığına dikkat çekmişti. Galaxy S'in başarısından sonra yakın gelecekte Galaxy S II modelini de dünya çapında pazara sunmaya hazırlanan Samsung, pek çok donanımla birlikte kullandığı ekranda da güncelleme yaptı. Galaxy S'teki Super AMOLED ekranı masaya yatıran Samsung, yaptığı iyileştirmeler ve çeşitli güncellemelerden sonra çok daha yüksek görüntü kalitesi sunan yeni ekranı Super AMOLED Plus adı altında Galaxy S II modelinde kullanmaya başladı.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için ilk büyük Forum etkinliğini İstabul'da gerçekleştiren Samsung, etkinlik çerçevesindeki ana sunumda, Super AMOLED Plus ve IPS ekran kıyaslaması da yaptı. Panel üretiminde endüstrinin öncü şirketlerinden birisi olan Samsung, Galaxy S II'de kullandığı 4.27-inç büyüklüğündeki Super AMOLED Plus ekranın, IPS ekrana (iPhone 4'ün ekran teknolojisi) kıyasla daha yüksek resim kalitesi sunduğunu ve görüntü kalitesinin piksel yoğunluğundan daha önemli bir detay olduğunu belirtti. Samsung ayrıca IPS LCD'deki %52 oranına karşılık renk paletinin %110 olduğunu, kontrast oranının IPS LCD'ye kıyasla 120x daha yüksek olduğunu, yine IPS LCD'ye kıyasla keskinliğin %18 oranında geliştirildiğini, 0.01ms olan tepki süresinin IPS LCD'den (25ms) çok daha iyi olduğunu ve ayrıca güç tüketiminin çok daha düşük olduğunu iddia ediyor.
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Apple iphone 5 bugun nefes almak kadar gercek Ve o zaman 1 yil once ortaya atilmis fikirlerle bugun piyasanin hem donanim( kastim kullanilabilirlik ve zenginlik ) hemde yazilim lideri bir urunu karsilastirmamaniz.
Ben hen ios hem android kullaniyorum. İos ve apple in ekran ve donanimi zamaninin hep otesinde. Bknz: ipad2
Sayet ipad2 nin gucu ippd touch 5 a aktarilirsa suanda bile karsiligi olmayan 7 aylik cihaz ile neler yapabiliyorken io5 le teknolijiye gercek dokunacagiz.
ipod touch 4 e rakip yok ortada diyorsun ama ses kalitesinde meızu ve sony i geçende yok
Lafınız Apple'a ise yazınızdaki bazı yanlışlıkları düzeltmekte fayda var.
Sumsung ve HTC gibi markalar Avrupada ve Amerikada smartphonelarını iphone ile hemen hemen aynı paralara satmaktadır. Biraz araştırın sonra yazın kimseyide yanlış bilgilendirmeyin.
Gelelim ülkemizdeki fiyatlara. Ülkemize bu telefonları getiren satıcıların açgözlülüğü, şerefsizliği ve ülkemizin fahiş vergileri yüzünden bu fiyatlar böyle yüksek oluyor.
Ama bu paralar Apple'a değil, Türkiye'deki satıcıların ve ülkemizin cebine gitmektedir. Yani Apple ile bir alakası yoktur. Bu düşüncenizde yanlış.
Asıl tüketicileri aptal yerine koyanlar çok kısa sürede bir çok telefon modelini piyasaya süren markalardır. Elinizdeki cihazın üst sürümünü kısa zaman aralığında çıkarıp sahip olduğunuz cihazın değerini düşüren ve yazılımsal desteklerini ne ölçüde verebilecekleri allaha emanet olan markalar tüketicilerini aptal yerine koymaktadırlar.
Bakış açınızı değiştirin. Apple'a karşı muhalif olduğunuz konular asıl başka markalar tarafından yapılmaktadır. Ama nedendir bilinmez., hep Apple günah keçisi oluyor.
Yukarıdaki başka bir yorumunuzda Android'in iOS'u bitireceğini ve Windows ve MacOS X gibi olacağını söylemişsiniz.
Gerekli cevabı Fashionalty nickli arkadaş vermiş.
Bütün yaratıcı fikirlerin ve ilklerin markasını malesef Android gibi bir sistem bitiremez. Microsoft Apple'ı bitiremedi, bunu Google yapacak öylemi? Analist ve kehanet tarafınız gerçekten çok zayıf.
İnsanların kullandığı Android işletim sistemli smartphonelar bile bu marka sayesinde piyasada varken bu mümkün değil. Bu kadar yazılımcının destek verdiği ve para kazandığı bir sistem bitmez. iOS bitse siz Android'de kullanıcak ne doğru düzgün bir yazılım nede doğru düzgün free bir uygulama bulamazsınız.
Ayrıca bundan sonrada kullanacağınız yaratıcı fikri yada tasarımı daha önce hiçbir şeye benzemeyen bir ürün yine üzerinde Elma logosu barındıracaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.
iPhone 4'ün tasarımıda geri kaldı demişsinizya gerçekten tasarım konusunda ne bildiğinizi çok merak ettim. Bunu 14 yıllık bir grafik tasarımcı olarak soruyorum.
Şu anda teknolojiye yön vermek, ne bluetoothla ne flashla, ne de usb kapısıyla mümkün. Apple ise teknolojiye uyan değil teknolojiyi kendine uyduran bir firma.
Bu yüzden gerçekleşmesi imkansız olan kehanetlerinizi bir daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
Ekran çok önemli ve cihazın maliyetide. Apple ın gelişimini takip eden firmaların sadece ekran üstünlüğü yarışına girmesi üzücü. Enerji tasarrufu + ucuz maliyete kapımız hep açık ve ANDROİD gelişiyor ancak TEK TUS ve BU KADAR KALİTELİ İOS la DOKUNMSTİĞİ sunan firma hep TEK kalacak akıllarda. Daha TR da android i kullanamıyoruz ve 2.2 için piyasadaki çoğu yeterli cihaza destek yükseltme ve özellikle Oyun çok çok az.
İOS4 ve APPLE a hakkını vermek gerek . Yeni çıkan bir cihazı imkan olursa iphone4 değil de İOS5 + iphone5 le kıyaslayın görelim ...
olmayan ios5/iphone5 ile kıyaslama yapmak zor olmaz mı sizce de.. hatta taslağı / tasarımı / özellikleri bile belli değil..
bu arada ipod 4 ve vf945 i kıyaslamak hatalı olmuş.. ipod 4 gsm/3g özelliği olmayan iphone 4 demek bu özellikleri galaxy s / htc desire hd / nexus s gibi bir cihazla kıyaslamanız lazım..
4-esas konumuza dönersek diğer üreticilerin acilen ekranda ipad e rakip olabilecek ürünler çıkarmaları lazım , yoksa bu trende kaçar :)
Yalan kelimesini sizin için kullanmadım. Üzerinize alınmanıza gerek yok. Ben telefonumu özelleştirmek için jailbreak yapıyorum diyen insanlar için bu bir bahanedir. Jailbreak'li iphoneların hemen hemen hepsinde asıl amaç paralı app'leri bedava kullanmaktır. Belki %1'lik bir kesim mevcuttur özelleştirme için kullanan. Sizde bu kesime dahil olabilirsiniz.
Şunu demek istiyorum, asıl amaç bluetooth ve flash değildir. Beleşçiliktir. İstisnalar asla kaideyi bozmaz...
beyler bayanlar , birbirimize saygılı olalım , donanimhaber forumu internetten bilgi edinmeye çalışan benim gibi pekçok kişi için değerli bir kaynak niteliğindedir
1-blue tooth dosya transferi sadece mp3 , resim için kullanılmaz, iş dünyasında bir belgeyi , bir sunumu paylaşmanız gerekir , yanıbaşınızdaki insana transfer yapmak için mail gönder ,gitmesini bekle, yanındakinin almasını bekle vb hiç pratik değil
2-flash destekli browser kullanmanın ne zararı var, yavaşlatıyormuş, pil tüketiyormuş , ios a koyarsın bi flash on/off dileyen dilediği gibi kullanır
3-firmalar para kazandıkça uygulama üretir, o yüzden ios bada ve android de çeşitli yollarla uygulamaları parasız yüklemek kullanıcılar olarak bin
eski bir iphone 6 aylık bir wave kullanıcısı olarak:
1- insanlar jailbreak yapıp bluetoothla dosya gönderiyorsa , flash çalıştıran browserlar kullanıyorsa steve amca da artık inat etmesin bence ..
sistemlere hafıza kartı, flash bellek takalım ne zararı var
2- diğer firmalarda galaxy s , ace , mini , slx diye 2 sene sonra kimsenin hatırlamayacağı bir sürü model çıkarmaktansa , az ama öz yapsınlar şu işi
3-kullanım kolaylığında ios>Bada>android
4-uygulamada ios>android>>>bada
5-aydınlık ortamlarda amoled>retina
6-bu arada telefon piyasasının kızıştığını gören steve amca süper bir hareketle ipad çıkardı : ekranına rakip yok :) motorola xoom bile dandik ekran ve daha pahalı
1- 3gs te keskeleri olan bende dahil 3gs ten galaxy s e veya htc ye gecen dunyada milyonlarca ornek var gormemek icin kor olmak lazim..telefonda bulunmasi gereken en onemli ozellikleri ios ta yada iphone da ben niye goremiyorum acaba..ustelik elimin altinda 3gs,ip4 olmasina ragmen..
2- koskoca firmalarin, bankalarin, windows un ,mac osx in bile guvenlik aciklari varken sen elindeki minicik isletim sisteminin guvenliginimi garanti ediyosun.ayrica hicbir rom a muhtac degilim..cok sukur telefonun bos hali bile ozellik olarak ios a 10 basar..senin begenmedigin demeyelimde kullanma sansin olmayan widget lar smartphone lar icin bulunmaz bi nimet..her ivir zivirin app sini acmadan gozunun onunde onlarcasini takip edebiliosun..ama yarin ip6 ya widget koysunlar ondan iyisi olmaz..
3- su an her cikan yeni android surumu telefonuma yukluyorum froyo dan tut gingerbread a kadar hepsi var..fazlasi var eksigi yok..yeni surum hic cikmayacak olsa bile ki durmadan yeni surum cikiyor,hic te sorun etmem zaten bomba gibi hersey var telefonda..ios un dandik update leri android in ozelliklerine yetisene kadar herhalde coktan galaxy s2 almis olurum :))
4- beni guldurme arkadasim arkada calisan programlarim deme suna bekleyen de de anlayalim..ben bekleyen degil arkada saglam calisan kac tane oyun program aciyorum liste yapsam elindeki cihaz yerlerde surunur..ayrica bana gb a yakin oyunlarim demissin..ben 2 gb lik playstation oyunlarini telefonumda oynuyorum banamisin demiyorda 600 mb lik oyunlarla mi gozumu korkutuyosun..ustelik android de ki saglam oyunlarda 300-700 mb arasidir kardesim :)) madem multitasking ios ta cok iyi android bunu beceremiyor sunu yaparmisin benim icin..torrent downloader varsa ac bi film veya oyun indir..o arka planda download yaparken radyonu da ac bi yandan muzik calsin onuda arka plana at gir internete bedava lig tv diye arama yap begenmedigin flash eklentisi sayesinde otur cam gibi 4" super amoled ekranda hic takilmadan kasmadan macini izle..hatta devre arasinda playstation oyunlarindan filan oyna mac baslayinca at arkada beklesin sonra devam et..ha unuttum birde devamli ana ekranda calisan imdb,youtube,facebook,hava durumu vs.vs..widget lari..nasil hayal gibi degilmi :))
5-bende su an 200 e yakin uygulama yuklu ne kasma var ne donma..ustelik 2.2 froyo olmasina ragmen..
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