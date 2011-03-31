Samsung: Super AMOLED Plus, IPS ekrandan çok daha üstün (video)

Samsung dünya çapında 10 milyondan fazla satan Android telefonu Galaxy S'de, Super AMOLED panel kullanarak önemli bir başarıya imza atmış zira renk kalitesi ve görüntü keskinliği açısından aynı segmentteki pek çok rakibine fark atmayı başarmıştı. Hatta firma yaptığı açıklamalarda, Super AMOLED ekranının, iPhone 4'te kullanılan IPS ekrandan daha iyi olduğunu belirttmiş, açık hava kullanımında daha yüksek görüntü kalitesine imza attığına dikkat çekmişti. Galaxy S'in başarısından sonra yakın gelecekte Galaxy S II modelini de dünya çapında pazara sunmaya hazırlanan Samsung, pek çok donanımla birlikte kullandığı ekranda da güncelleme yaptı. Galaxy S'teki Super AMOLED ekranı masaya yatıran Samsung, yaptığı iyileştirmeler ve çeşitli güncellemelerden sonra çok daha yüksek görüntü kalitesi sunan yeni ekranı Super AMOLED Plus adı altında Galaxy S II modelinde kullanmaya başladı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için ilk büyük Forum etkinliğini İstabul'da gerçekleştiren Samsung, etkinlik çerçevesindeki ana sunumda, Super AMOLED Plus ve IPS ekran kıyaslaması da yaptı. Panel üretiminde endüstrinin öncü şirketlerinden birisi olan Samsung, Galaxy S II'de kullandığı 4.27-inç büyüklüğündeki Super AMOLED Plus ekranın, IPS ekrana (iPhone 4'ün ekran teknolojisi) kıyasla daha yüksek resim kalitesi sunduğunu ve görüntü kalitesinin piksel yoğunluğundan daha önemli bir detay olduğunu belirtti. Samsung ayrıca IPS LCD'deki %52 oranına karşılık renk paletinin %110 olduğunu, kontrast oranının IPS LCD'ye kıyasla 120x daha yüksek olduğunu, yine IPS LCD'ye kıyasla keskinliğin %18 oranında geliştirildiğini, 0.01ms olan tepki süresinin IPS LCD'den (25ms) çok daha iyi olduğunu ve ayrıca güç tüketiminin çok daha düşük olduğunu iddia ediyor.

Video;