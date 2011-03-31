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Samsung: Super AMOLED Plus, IPS ekrandan çok daha üstün (video)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
74,7b
1
157
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung dünya çapında 10 milyondan fazla satan Android telefonu Galaxy S'de, Super AMOLED panel kullanarak önemli bir başarıya imza atmış zira renk kalitesi ve görüntü keskinliği açısından aynı segmentteki pek çok rakibine fark atmayı başarmıştı. Hatta firma yaptığı açıklamalarda, Super AMOLED ekranının, iPhone 4'te kullanılan IPS ekrandan daha iyi olduğunu belirttmiş, açık hava kullanımında daha yüksek görüntü kalitesine imza attığına dikkat çekmişti. Galaxy S'in başarısından sonra yakın gelecekte Galaxy S II modelini de dünya çapında pazara sunmaya hazırlanan Samsung, pek çok donanımla birlikte kullandığı ekranda da güncelleme yaptı. Galaxy S'teki Super AMOLED ekranı masaya yatıran Samsung, yaptığı iyileştirmeler ve çeşitli güncellemelerden sonra çok daha yüksek görüntü kalitesi sunan yeni ekranı Super AMOLED Plus adı altında Galaxy S II modelinde kullanmaya başladı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için ilk büyük Forum etkinliğini İstabul'da gerçekleştiren Samsung, etkinlik çerçevesindeki ana sunumda, Super AMOLED Plus ve IPS ekran kıyaslaması da yaptı. Panel üretiminde endüstrinin öncü şirketlerinden birisi olan Samsung, Galaxy S II'de kullandığı 4.27-inç büyüklüğündeki Super AMOLED Plus ekranın, IPS ekrana (iPhone 4'ün ekran teknolojisi) kıyasla daha yüksek resim kalitesi sunduğunu ve görüntü kalitesinin piksel yoğunluğundan daha önemli bir detay olduğunu belirtti. Samsung ayrıca IPS LCD'deki %52 oranına karşılık renk paletinin %110 olduğunu, kontrast oranının IPS LCD'ye kıyasla 120x daha yüksek olduğunu, yine IPS LCD'ye kıyasla keskinliğin %18 oranında geliştirildiğini, 0.01ms olan tepki süresinin IPS LCD'den (25ms) çok daha iyi olduğunu ve ayrıca güç tüketiminin çok daha düşük olduğunu iddia ediyor.

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santanio 8 yıl en beğenilen
güneşli havada nexus s im ile ip4 ü kıyasladık nexus s daha iyiydi. neyse donanım fazla kıyaslamak istemiyorum . cahızın hızı yeterliyse gerisi teferruat. yazılım kısmına gelince androiddeki widget ve notification desteği ile herzaman ios tan 1 adım önce olacak. yok ben zaten normal bir kullanıcıyım diyen hiç düşünmesin androidi. ios gayet başarılı ve izleyen bilir 3 yaşındaki çocuk bile kullanabiliyor. yok ben sabah akşam kurcalıyorum wc ye gittiğimde bile elimden düşmüyor. arkadaşıma gittiğimde salak itunes yada ek bir yazılım kurmadan dosyalarımı usb den wifiden atabilmek isterim diyorsan durma koşa koşa android sistemli telefon al. AMA alırken 800x480 yada üstü çözünürlük olmasına dikkat et yeter..... samsung nekadar satmış nekadar kar etmiş kafayı yemek üzere olan arkadaşları kaale alamıyorum. teknoloji bu halde değilken mahallede at yarışı oynayan, atın anasına babasına soyuna bakıp kupon doldurmakdan hiç bir farkı yok yaptığınızın.....
güneşli havada nexus s im ile ip4 ü kıyasladık nexus s daha iyiydi. neyse donanım fazla kıyaslamak istemiyorum . cahızın hızı yeterliyse gerisi teferruat. yazıl...
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jibe 8 yıl
Yahu tamam güzelde bune böyle ultra giga mega AMOLED plus plus muhabbeti merak ediyorum bi yeni versiyonunda ne eklicekler... SAMOLED+ lı tabletlerin çıkmasını istiyoruz ... Umarım Samsung üretim kapasitesini arttırır...
Yahu tamam güzelde bune böyle ultra giga mega AMOLED plus plus muhabbeti merak ediyorum bi yeni versiyonunda ne eklicekler... SAMOLED+ lı tabletlerin çıkmasını ...
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Batuist 8 yıl
bu teknolojinin sonuna kadar arkasındayız ama şimdi inç başına düşen piksel miktarını artırmanızı istiyoruz.. buda küçümsenecek bir özellik değil.. aksine çok önemli. küçük bir alandaki görüntü detayı sıradan bir kullanıcı için kontrasttan daha önemli.. zaten iphone ekranında insanları büyüleyen ne doygun renk nede kontrast oranı.. küçük bir karede gösterdiği müthiş yüksek detay..
bu teknolojinin sonuna kadar arkasındayız ama şimdi inç başına düşen piksel miktarını artırmanızı istiyoruz.. buda küçümsenecek bir özellik değil.. aksine çok ö...
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1tiger1 6 yıl
Tebrikler 2 yillik konuyu hortlattiniz.
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Crimson Knight 6 yıl
Steve Jobs öldüğünde "internetin mucidi öldü, başımız sağolsun" diyen, iPhone hariç her şeyden bihaber Apple fanı görmüştüm bir keresinde
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DH Misafiri 6 yıl
Valla arkadaşlar ıps plus amoled ekranları fena köşeye kıstırmış kalıbımı basarımki ıps plus superamoled ekrandan daha iyi
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Zulgeteb 6 yıl DH Misafiri
hangi açılardan üstün kontrastta geçemez gibime geliyor
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CodeX 8 yıl
Sen istersen ismini bile yazamadigin teknolojiden bahsetme tamam mi? Hangi cagda yasiyorsunda bluetoothla veri transferine ihtiyac duyuyorsun. Zaten bluetooth cihazlarini kullanabiliyorsun iphoneda. Bilende yaziyor bilmeyende.
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DH Misafiri 8 yıl
iphoneyi övüp durmayın iphonede en önemli şey yok iphoneyi üreten firma nasıl bukadar aptal olabilir nası blutoot koymazlar bulu tutuyla veri gonderyon veri alamyon bölebi rezalet olamaz bulutut olmayan cihaz ne ise yarar . bi cihazda bulutut veri alıp vermyosa o cihaz da ne özellik olusa olsun bes para etmez . öve öve göge cıkardınız iphoneyi kesinlikle isim yapmıs edicegi 800 tl iphonenin teknolojide ilerdeymis adamlar daha adam gibi bulutot koyamamslar cihaza bi telefonda bulutoot yoksa o cihaz ölüdür ölü. teknolojide en önde diyolar daha dogru duzgun bi bulotuut yok cihazda böle sacmalık olmaz ya
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Bukalemun 8 yıl
Motorola xoom a bakinca ve apple in iphone 5 ininde gelecegini bildigimiz icin. Hem tlf. Hemde tablet piyasasinda teknojinin egilimini gorebilirsiniz. Apple iphone4 ile yeni cikan bir teknojiyi ( ki samsung 100 cihaz uretti 7 ay da ) karsilastiran suanki arkadaslar hataya dusuyor. Daha gecen ay a kadar ipad 2 yi gorumce samsung galaksy tablet 2 de son anda degisiklikleri yakalamamiz gerek diyen kimdi? Apple sanirim 4 yil once TEK TUS / EKRAN ve DOKUNMATİK te son noktay koydu. Cok gecmise gitmek anlamsiz ve yarim bir dusunce tarzi. Sony nin mp3/mp4 gecmisi ile apple nin son 5 yillik ilerlemesine bakin! Daha ipod touch 4 e rakip ortada yok.

Apple iphone 5 bugun nefes almak kadar gercek Ve o zaman 1 yil once ortaya atilmis fikirlerle bugun piyasanin hem donanim( kastim kullanilabilirlik ve zenginlik ) hemde yazilim lideri bir urunu karsilastirmamaniz.

Ben hen ios hem android kullaniyorum. İos ve apple in ekran ve donanimi zamaninin hep otesinde. Bknz: ipad2

Sayet ipad2 nin gucu ippd touch 5 a aktarilirsa suanda bile karsiligi olmayan 7 aylik cihaz ile neler yapabiliyorken io5 le teknolijiye gercek dokunacagiz.

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Mr.Loney 8 yıl

Bukalemun

Motorola xoom a bakinca ve apple in iphone 5 ininde gelecegini bildigimiz icin. Hem tlf. Hemde tablet piyasasinda teknojinin egilimini gorebilirsiniz. Apple iphone4 ile yeni cikan bir teknojiyi ( ki samsung 100 cihaz uretti 7 ay da ) karsilastiran suanki arkadaslar hataya dusuyor. Daha gecen ay a kadar ipad 2 yi gorumce samsung galaksy tablet 2 de son anda degisiklikleri yakalamamiz gerek diyen kimdi? Apple sanirim 4 yil once TEK TUS / EKRAN ve DOKUNMATİK te son noktay koydu. Cok gecmise gitmek anlamsiz ve yarim bir dusunce tarzi. Sony nin mp3/mp4 gecmisi ile apple nin son 5 yillik ilerlemesine bakin! Daha ipod touch 4 e rakip ortada yok.

Apple iphone 5 bugun nefes almak kadar gercek Ve o zaman 1 yil once ortaya atilmis fikirlerle bugun piyasanin hem donanim( kastim kullanilabilirlik ve zenginlik ) hemde yazilim lideri bir urunu karsilastirmamaniz.

Ben hen ios hem android kullaniyorum. İos ve apple in ekran ve donanimi zamaninin hep otesinde. Bknz: ipad2

Sayet ipad2 nin gucu ippd touch 5 a aktarilirsa suanda bile karsiligi olmayan 7 aylik cihaz ile neler yapabiliyorken io5 le teknolijiye gercek dokunacagiz.




ipod touch 4 e rakip yok ortada diyorsun ama ses kalitesinde meızu ve sony i geçende yok
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mertgraph1979 8 yıl
yazınızı gayet iyi bir şekilde okudum hep soyut karşılaştırmalara yer vermişsiniz, ve iphone ilk şunu yaptı falan diye anlatmışsınız..Eğer ilk bulan hep en üstün olsaydı Lidyalılar şu anda da dünya ekonomisine hükmederdi. sizin anlattıgınız argümanlar sadece şunu ortaya koyar.. Apple savunmak için somut örnekle mümkün olamayacaktır bu sebeble soyut kavramlar ve varsayımlar gereklidir.. Fark sadece ekran değil , işletim sistemi ,ram , 4g , tasarım konusunda iphone 4 geri kalmıştır.. 2 ayda bir yeni model çıkan bir telefon piyasası için bu normaldir fakat apple geri kalan telefonuna bile kendi özelliklerine denk yada üstün telefonlara göre 2 kat fazla para istemektedir.. Bu fiyat farkı TR de inanılmaz belirgin 2200-2400 iphone fiyatı ise ben apple in herşeyini eleştiririm.. Nerdeyse bütün özellikleri ile iphone 4 ü 2 ye 3 e katlayan galaxy s2 1600-1800 civarı piyasaya çıkacak.. iphone 5 çıkana kadar iphone 4 fiyatıda düşmeyecek.. 3-4 aylık süre içinde iphone alan herkesi apple aptal / enayi yerine koyacak.. Sonra dokunmatiği ben buldum , ios stabil vs vs diye maval okuyacak.

bu arada laflarım size değil , apple a dır.. Ne kadar dürç-ü lisan ettiysek affola.


Lafınız Apple'a ise yazınızdaki bazı yanlışlıkları düzeltmekte fayda var.

Sumsung ve HTC gibi markalar Avrupada ve Amerikada smartphonelarını iphone ile hemen hemen aynı paralara satmaktadır. Biraz araştırın sonra yazın kimseyide yanlış bilgilendirmeyin.

Gelelim ülkemizdeki fiyatlara. Ülkemize bu telefonları getiren satıcıların açgözlülüğü, şerefsizliği ve ülkemizin fahiş vergileri yüzünden bu fiyatlar böyle yüksek oluyor.
Ama bu paralar Apple'a değil, Türkiye'deki satıcıların ve ülkemizin cebine gitmektedir. Yani Apple ile bir alakası yoktur. Bu düşüncenizde yanlış.

Asıl tüketicileri aptal yerine koyanlar çok kısa sürede bir çok telefon modelini piyasaya süren markalardır. Elinizdeki cihazın üst sürümünü kısa zaman aralığında çıkarıp sahip olduğunuz cihazın değerini düşüren ve yazılımsal desteklerini ne ölçüde verebilecekleri allaha emanet olan markalar tüketicilerini aptal yerine koymaktadırlar.
Bakış açınızı değiştirin. Apple'a karşı muhalif olduğunuz konular asıl başka markalar tarafından yapılmaktadır. Ama nedendir bilinmez., hep Apple günah keçisi oluyor.

Yukarıdaki başka bir yorumunuzda Android'in iOS'u bitireceğini ve Windows ve MacOS X gibi olacağını söylemişsiniz.
Gerekli cevabı Fashionalty nickli arkadaş vermiş.
Bütün yaratıcı fikirlerin ve ilklerin markasını malesef Android gibi bir sistem bitiremez. Microsoft Apple'ı bitiremedi, bunu Google yapacak öylemi? Analist ve kehanet tarafınız gerçekten çok zayıf.
İnsanların kullandığı Android işletim sistemli smartphonelar bile bu marka sayesinde piyasada varken bu mümkün değil. Bu kadar yazılımcının destek verdiği ve para kazandığı bir sistem bitmez. iOS bitse siz Android'de kullanıcak ne doğru düzgün bir yazılım nede doğru düzgün free bir uygulama bulamazsınız.
Ayrıca bundan sonrada kullanacağınız yaratıcı fikri yada tasarımı daha önce hiçbir şeye benzemeyen bir ürün yine üzerinde Elma logosu barındıracaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

iPhone 4'ün tasarımıda geri kaldı demişsinizya gerçekten tasarım konusunda ne bildiğinizi çok merak ettim. Bunu 14 yıllık bir grafik tasarımcı olarak soruyorum.

Şu anda teknolojiye yön vermek, ne bluetoothla ne flashla, ne de usb kapısıyla mümkün. Apple ise teknolojiye uyan değil teknolojiyi kendine uyduran bir firma.
Bu yüzden gerçekleşmesi imkansız olan kehanetlerinizi bir daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
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Bukalemun 8 yıl
Vf945 android 2.1 + ipod touch 4 4.2.1 jb kullanıyorum.

Ekran çok önemli ve cihazın maliyetide. Apple ın gelişimini takip eden firmaların sadece ekran üstünlüğü yarışına girmesi üzücü. Enerji tasarrufu + ucuz maliyete kapımız hep açık ve ANDROİD gelişiyor ancak TEK TUS ve BU KADAR KALİTELİ İOS la DOKUNMSTİĞİ sunan firma hep TEK kalacak akıllarda. Daha TR da android i kullanamıyoruz ve 2.2 için piyasadaki çoğu yeterli cihaza destek yükseltme ve özellikle Oyun çok çok az.

İOS4 ve APPLE a hakkını vermek gerek . Yeni çıkan bir cihazı imkan olursa iphone4 değil de İOS5 + iphone5 le kıyaslayın görelim ...
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EcZaNeT 8 yıl

Bukalemun

Vf945 android 2.1 + ipod touch 4 4.2.1 jb kullanıyorum.

Ekran çok önemli ve cihazın maliyetide. Apple ın gelişimini takip eden firmaların sadece ekran üstünlüğü yarışına girmesi üzücü. Enerji tasarrufu + ucuz maliyete kapımız hep açık ve ANDROİD gelişiyor ancak TEK TUS ve BU KADAR KALİTELİ İOS la DOKUNMSTİĞİ sunan firma hep TEK kalacak akıllarda. Daha TR da android i kullanamıyoruz ve 2.2 için piyasadaki çoğu yeterli cihaza destek yükseltme ve özellikle Oyun çok çok az.

İOS4 ve APPLE a hakkını vermek gerek . Yeni çıkan bir cihazı imkan olursa iphone4 değil de İOS5 + iphone5 le kıyaslayın görelim ...


olmayan ios5/iphone5 ile kıyaslama yapmak zor olmaz mı sizce de.. hatta taslağı / tasarımı / özellikleri bile belli değil..

bu arada ipod 4 ve vf945 i kıyaslamak hatalı olmuş.. ipod 4 gsm/3g özelliği olmayan iphone 4 demek bu özellikleri galaxy s / htc desire hd / nexus s gibi bir cihazla kıyaslamanız lazım..
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landmoon 8 yıl
diği dalı kesmek gibidir ammaaa uygulama ücretleride insanları başka yollara sevketmeyecek kadar olmalı, iphone da igo navigasyona 120€ verdim zamanında wave de 15tl :)

4-esas konumuza dönersek diğer üreticilerin acilen ekranda ipad e rakip olabilecek ürünler çıkarmaları lazım , yoksa bu trende kaçar :)
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mertgraph1979 8 yıl
... yukarıda eski bir iphone kullanıcısı olarak "pekçok kişi ios a jailbreak yapıp bluetooth dosya paylaşım ve flash destekli browser kullanıyor , steve amcada buna izin versin artık" dedim ..... biri çıkmış "yalan" demiş ,sert ifadeler bunlar

beyler bayanlar , birbirimize saygılı olalım , donanimhaber forumu internetten bilgi edinmeye çalışan benim gibi pekçok kişi için değerli bir kaynak niteliğindedir

1-blue tooth dosya transferi sadece mp3 , resim için kullanılmaz, iş dünyasında bir belgeyi , bir sunumu paylaşmanız gerekir , yanıbaşınızdaki insana transfer yapmak için mail gönder ,gitmesini bekle, yanındakinin almasını bekle vb hiç pratik değil

2-flash destekli browser kullanmanın ne zararı var, yavaşlatıyormuş, pil tüketiyormuş , ios a koyarsın bi flash on/off dileyen dilediği gibi kullanır

3-firmalar para kazandıkça uygulama üretir, o yüzden ios bada ve android de çeşitli yollarla uygulamaları parasız yüklemek kullanıcılar olarak bin


Yalan kelimesini sizin için kullanmadım. Üzerinize alınmanıza gerek yok. Ben telefonumu özelleştirmek için jailbreak yapıyorum diyen insanlar için bu bir bahanedir. Jailbreak'li iphoneların hemen hemen hepsinde asıl amaç paralı app'leri bedava kullanmaktır. Belki %1'lik bir kesim mevcuttur özelleştirme için kullanan. Sizde bu kesime dahil olabilirsiniz.
Şunu demek istiyorum, asıl amaç bluetooth ve flash değildir. Beleşçiliktir. İstisnalar asla kaideyi bozmaz...

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landmoon 8 yıl
... yukarıda eski bir iphone kullanıcısı olarak "pekçok kişi ios a jailbreak yapıp bluetooth dosya paylaşım ve flash destekli browser kullanıyor , steve amcada buna izin versin artık" dedim ..... biri çıkmış "yalan" demiş ,sert ifadeler bunlar

beyler bayanlar , birbirimize saygılı olalım , donanimhaber forumu internetten bilgi edinmeye çalışan benim gibi pekçok kişi için değerli bir kaynak niteliğindedir

1-blue tooth dosya transferi sadece mp3 , resim için kullanılmaz, iş dünyasında bir belgeyi , bir sunumu paylaşmanız gerekir , yanıbaşınızdaki insana transfer yapmak için mail gönder ,gitmesini bekle, yanındakinin almasını bekle vb hiç pratik değil

2-flash destekli browser kullanmanın ne zararı var, yavaşlatıyormuş, pil tüketiyormuş , ios a koyarsın bi flash on/off dileyen dilediği gibi kullanır

3-firmalar para kazandıkça uygulama üretir, o yüzden ios bada ve android de çeşitli yollarla uygulamaları parasız yüklemek kullanıcılar olarak bin
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landmoon 8 yıl
zamanında Netaş telefonum vardı , sonra aselsan çıkmıştı hey gidi günler :)

eski bir iphone 6 aylık bir wave kullanıcısı olarak:
1- insanlar jailbreak yapıp bluetoothla dosya gönderiyorsa , flash çalıştıran browserlar kullanıyorsa steve amca da artık inat etmesin bence ..
sistemlere hafıza kartı, flash bellek takalım ne zararı var
2- diğer firmalarda galaxy s , ace , mini , slx diye 2 sene sonra kimsenin hatırlamayacağı bir sürü model çıkarmaktansa , az ama öz yapsınlar şu işi
3-kullanım kolaylığında ios>Bada>android
4-uygulamada ios>android>>>bada
5-aydınlık ortamlarda amoled>retina
6-bu arada telefon piyasasının kızıştığını gören steve amca süper bir hareketle ipad çıkardı : ekranına rakip yok :) motorola xoom bile dandik ekran ve daha pahalı


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Fashionality 8 yıl

landmoon

1- insanlar jailbreak yapıp bluetoothla dosya gönderiyorsa , flash çalıştıran browserlar kullanıyorsa steve amca da artık inat etmesin bence ..
sistemlere hafıza kartı, flash bellek takalım ne zararı var
2- diğer firmalarda galaxy s , ace , mini , slx diye 2 sene sonra kimsenin hatırlamayacağı bir sürü model çıkarmaktansa , az ama öz yapsınlar şu işi
3-kullanım kolaylığında ios>Bada>android
4-uygulamada ios>android>>>bada
5-aydınlık ortamlarda amoled>retina
6-bu arada telefon piyasasının kızıştığını gören steve amca süper bir hareketle ipad çıkardı : ekranına rakip yok :) motorola xoom bile dandik ekran ve daha pahalı






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engurlu 8 yıl
@mertgraph1979

1- 3gs te keskeleri olan bende dahil 3gs ten galaxy s e veya htc ye gecen dunyada milyonlarca ornek var gormemek icin kor olmak lazim..telefonda bulunmasi gereken en onemli ozellikleri ios ta yada iphone da ben niye goremiyorum acaba..ustelik elimin altinda 3gs,ip4 olmasina ragmen..

2- koskoca firmalarin, bankalarin, windows un ,mac osx in bile guvenlik aciklari varken sen elindeki minicik isletim sisteminin guvenliginimi garanti ediyosun.ayrica hicbir rom a muhtac degilim..cok sukur telefonun bos hali bile ozellik olarak ios a 10 basar..senin begenmedigin demeyelimde kullanma sansin olmayan widget lar smartphone lar icin bulunmaz bi nimet..her ivir zivirin app sini acmadan gozunun onunde onlarcasini takip edebiliosun..ama yarin ip6 ya widget koysunlar ondan iyisi olmaz..

3- su an her cikan yeni android surumu telefonuma yukluyorum froyo dan tut gingerbread a kadar hepsi var..fazlasi var eksigi yok..yeni surum hic cikmayacak olsa bile ki durmadan yeni surum cikiyor,hic te sorun etmem zaten bomba gibi hersey var telefonda..ios un dandik update leri android in ozelliklerine yetisene kadar herhalde coktan galaxy s2 almis olurum :))

4- beni guldurme arkadasim arkada calisan programlarim deme suna bekleyen de de anlayalim..ben bekleyen degil arkada saglam calisan kac tane oyun program aciyorum liste yapsam elindeki cihaz yerlerde surunur..ayrica bana gb a yakin oyunlarim demissin..ben 2 gb lik playstation oyunlarini telefonumda oynuyorum banamisin demiyorda 600 mb lik oyunlarla mi gozumu korkutuyosun..ustelik android de ki saglam oyunlarda 300-700 mb arasidir kardesim :)) madem multitasking ios ta cok iyi android bunu beceremiyor sunu yaparmisin benim icin..torrent downloader varsa ac bi film veya oyun indir..o arka planda download yaparken radyonu da ac bi yandan muzik calsin onuda arka plana at gir internete bedava lig tv diye arama yap begenmedigin flash eklentisi sayesinde otur cam gibi 4" super amoled ekranda hic takilmadan kasmadan macini izle..hatta devre arasinda playstation oyunlarindan filan oyna mac baslayinca at arkada beklesin sonra devam et..ha unuttum birde devamli ana ekranda calisan imdb,youtube,facebook,hava durumu vs.vs..widget lari..nasil hayal gibi degilmi :))

5-bende su an 200 e yakin uygulama yuklu ne kasma var ne donma..ustelik 2.2 froyo olmasina ragmen..

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engurlu 8 yıl
burada goruyoruz iphone 4 harikalar yaratmis


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erdem_zeus 8 yıl
engurlu

@mertgraph1979

1- 3gs te keskeleri olan bende dahil 3gs ten galaxy s e veya htc ye gecen dunyada milyonlarca ornek var gormemek icin kor olmak lazim..telefonda bulunmasi gereken en onemli ozellikleri ios ta yada iphone da ben niye goremiyorum acaba..ustelik elimin altinda 3gs,ip4 olmasina ragmen..

2- koskoca firmalarin, bankalarin, windows un ,mac osx in bile guvenlik aciklari varken sen elindeki minicik isletim sisteminin guvenliginimi garanti ediyosun.ayrica hicbir rom a muhtac degilim..cok sukur telefonun bos hali bile ozellik olarak ios a 10 basar..senin begenmedigin demeyelimde kullanma sansin olmayan widget lar smartphone lar icin bulunmaz bi nimet..her ivir zivirin app sini acmadan gozunun onunde onlarcasini takip edebiliosun..ama yarin ip6 ya widget koysunlar ondan iyisi olmaz..

3- su an her cikan yeni android surumu telefonuma yukluyorum froyo dan tut gingerbread a kadar hepsi var..fazlasi var eksigi yok..yeni surum hic cikmayacak olsa bile ki durmadan yeni surum cikiyor,hic te sorun etmem zaten bomba gibi hersey var telefonda..ios un dandik update leri android in ozelliklerine yetisene kadar herhalde coktan galaxy s2 almis olurum :))

4- beni guldurme arkadasim arkada calisan programlarim deme suna bekleyen de de anlayalim..ben bekleyen degil arkada saglam calisan kac tane oyun program aciyorum liste yapsam elindeki cihaz yerlerde surunur..ayrica bana gb a yakin oyunlarim demissin..ben 2 gb lik playstation oyunlarini telefonumda oynuyorum banamisin demiyorda 600 mb lik oyunlarla mi gozumu korkutuyosun..ustelik android de ki saglam oyunlarda 300-700 mb arasidir kardesim :)) madem multitasking ios ta cok iyi android bunu beceremiyor sunu yaparmisin benim icin..torrent downloader varsa ac bi film veya oyun indir..o arka planda download yaparken radyonu da ac bi yandan muzik calsin onuda arka plana at gir internete bedava lig tv diye arama yap begenmedigin flash eklentisi sayesinde otur cam gibi 4" super amoled ekranda hic takilmadan kasmadan macini izle..hatta devre arasinda playstation oyunlarindan filan oyna mac baslayinca at arkada beklesin sonra devam et..ha unuttum birde devamli ana ekranda calisan imdb,youtube,facebook,hava durumu vs.vs..widget lari..nasil hayal gibi degilmi :))

5-bende su an 200 e yakin uygulama yuklu ne kasma var ne donma..ustelik 2.2 froyo olmasina ragmen..



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