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Android 9 Pie yayınlandı! İşte Android 9 yenilikleri

Android 9.0 Pie işletim sistemi yayınlandı. Peki ya hangi cihazlar Android P güncellemesini aldı/alacak? Android 9 Pie'ye dair merak ettiğiniz her şey haberimizde...
9 ay
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57
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Mayıs ayında düzenlenen Google I/O 2018 etkinliğinde tanıtılan Android 9.0 Pie işletim sistemi, dört aylık beta sürecini başarıyla tamamladı ve Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL ve Essential Phone için yayınlandı. Final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte "P" ibaresini anlamı da netlik kazandı. Öyle ki çıktığı günden bu yana çeşitli tatlı isimleri ile adlandırılan Android sürümlerinde gelenek yine bozulmadı ve Android 9.0 için "Pie" yani turta isimlendirmesi kullanıldı. 

Android 9 Pie neler sunuyor?

Basit, zeki ve dijital erişilebilirlik özellikleriyle ön plana çıkartılan Android Pie işletim sistemi, sahip olduğu yapay zeka ve makine öğrenme algoritmalarıyla birlikte alışılagelmişin dışında bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 

Yeni sanal buton

Home butonunu tarihi gömecek bir adım atan Google, Android P işletim sistemine iPhone X'dakine benzer bir çubuk eklemiş. Kullanımı pratikleştirmek adına eklenen sanal buton sayesinde çeşitli parmak hareketleriyle son kullanılan uygulamalar kısmına ve uygulamalar menüsüne ulaşabilmek mümkün. Bunun için parmağınızı aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman son kullanılan uygulamalar sayfasına ulaşabilir, parmağınızı tekrar yukarı kaydırdığınız zaman ise uygulamaların yer aldığı sayfaya erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca parmağınızı sağa sola kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapabilmek de mümkün.

Adaptif (uyarlanabilir) batarya

Google yapay zeka destekli adaptif batarya teknolojisiyle birlikte, akıllı telefon kullanıcıların en büyük problemine çözüm getiriyor. Temelinde makine öğrenme algoritmaları yatan adaptif batarya teknolojisi, kısa bir öğrenme sürecinin ardından kullanıcısının günün geri kalanında kullanmayacağını tahmin ettiği uygulamaların arka plan çalışmalarını kısıtlayarak pil ömründen %30 tasarruf sağlıyor. 

Adaptif (uyarlanabilir) ekran parlaklığı

Akıllı telefonlar, sensörler aracılığıyla ortamın ışık koşuluna göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor lakin Google'ın geliştirmiş olduğu adaptif parlaklık özelliği biraz daha farklı. Yine temelinde yapay zeka algoritmaları kullanılan bu teknoloji, kullanıcısının manuel akran parlaklık tercihini zamanla öğrenerek kullanıcısına daha az parlaklık ayarı yaptırıyor. Google, makine öğrenimi parlaklık aracı sayesinde kullanıcıların yarısının manuel olarak parlaklık ayarı yapmayı bıraktığını söylüyor.

Yapay zeka ve diğer özellikler

Daha kişisel bir kullanım deneyimi sunan Android P işletim sistemi, bizlere telefon kullanımımız hakkında ayrıntılı bilgi verebiliyor. Bunun için özel bir bölüm hazırlayan şirket, burada hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğimizi, bir günde kaç adet bildirim aldığımızı, telefon kilidini gün içerisinde kaç kere açtığımızı ve kilidin ne kadar açık kaldığını bizlere detaylı bir şekilde gösteriyor. Kullanıcısının uygulamalarda geçirdiği zamanı kısıtlama imkanı da tanıyan Google, bu sayede kişinin akıllı telefon kullanımı hakkında detaylı bilgiye erişmesine olanak tanıyor.

"Shush" adında yeni bir rahatsız etme modu ekleyen Google, telefonun arka yüzeyi dönükken yıldızlı kişiler hariç arayanların çağrısını sessize alıyor.

Kullanıcısının her yaptığını adım adım takip eden Android P, yapay zeka desteği sayesinde öğrendiği kullanım alışkanlıklarınızı size geribildirim olarak sunabiliyor. Örnek vermek gerekirse, sistem sizin spor salonunda olduğunuzu tespit ettiği an size hareketli parçalardan oluşan bir oynatma listesi sunabiliyor veya telefonunuza bir kulaklık bağlarsanız en sevdiğiniz şarkılardan birini sizin için otomatik olarak oynatabiliyor. Örnekleri çoğaltabilmek mümkün.
Kullanıcıların bir uygulamada ne yapmak istediklerini tahmin etmek için uygulama eylemleri ekleyen Google, kullanıcıların telefon görüşmesi yapmak veya daha hızlı bir şekilde mesaj göndermek gibi işlevleri yapabilmelerine yardımcı olmak için kısayollar sunuyor. 
Gizlilik ve güvenlik tarafında da çeşitli iyileştirmeler gerçekleştiren Google, Android 9 Pie'nin tüm web iletişimini korumaya almak ve özel kalmasını sağlamaya yardımcı olmak için TLS gibi önemli gizlilik iyileştirmeleri de gerçekleştirdi.   
 

Android 9 Pie hangi cihazlara gelecek?

Mart ayında ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlanan Android P işletim sisteminin beta sürecine dahil olan Essential Phone, Oppo R15 Pro, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Vivo X21 ve Google Pixel 2/2 XL; yıl bitmeden Android P güncellemesini alacak. Ayrıca Android Pie'nin hızlı bir şekilde telefonlara ulaştırılmasını sağlamak için çalışmalar yürüten Google, yeni çıkacak telefonların Android 9.0 Pie ile gelmesi için de üreticilerle iş birliği halinde. 

https://blog.google/products/android/introducing-android-9-pie/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 9 ay en beğenilen
Aynı nane , değişen birşey yok. Herseferinde pil kullanımı %30 azaldı diyorlar , öyle olsaydı şuan telefonlar 1 ay bataryası dayanması lazımdı
1 Yanıt Yanıtla +83
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brshr 9 ay
Şunu anlıyoruz ki artık yapacak bir şey kalmamış fazla. bundan sonraki en büyük ve heyecan verici adım android'in üreticiden bağımsız telefonlara yüklenebilmesi olacaktır. Yeni sürüm çıktı ise ben o sürümü indirip sürücüleri yükleyip telefonu kullanabilmeliyim.
Şunu anlıyoruz ki artık yapacak bir şey kalmamış fazla. bundan sonraki en büyük ve heyecan verici adım android'in üreticiden bağımsız telefonlara yüklenebilmesi...
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Rodion Raskolnikov 9 ay
Piyasadaki android cihazların kaçında android 8 var ? Habere bakar mısınız, Android 9 ağustos başı itibariyle yayınlanıyor ama cihazlara gelmesi (3-5 cihaz) yıl sonunu buluyor. Android tarafı bu mantıkla daha ne kadar gider bilemiyorum.
Bir de şu cihazları İphone ile aynı fiyattan satmaya çalışmıyorlar mı o da ayrı olay.Android tarafına önce doğru şekilde işleyen bir ekosistem lazım. Yurt dışında yaşasam ya ucuz diye op 6 alırdım yada parayı basar iphone x alırdım.
Bence android tepe modellere 900-1000 dolar verilmez.
Piyasadaki android cihazların kaçında android 8 var ? Habere bakar mısınız, Android 9 ağustos başı itibariyle yayınlanıyor ama cihazlara gelmesi (3-5 cihaz) ...
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Scaleo 2 ay
Önceki sürümde mesajlarda ifade engelle vardı, Pie de bulamadım bir türlü bileniniz varmı? Acil yardım zırt pırt saçma mesajlar gelip duruyor
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raGGanGsTa 1 ay Scaleo
Hocam bende konuştuğumuz kişi yeniden arayınca son görüşme ekranda çıkardı şimdi her çağrıyı yeni çağrıymış hiç konuşmamışız gibi sıfır bilgi ile göremiyorum. Bu sorundan muzdarip kimse var mı acaba? Çok önemli benim için yeniden arayan biriyle görüşmüşmüyüm aradığında şu saat şu tarihte görüştünüz bilgisi napıcam bilmiyorum telefonu satmayı düşünüyorum.! Yeniden Android 8 sürüme dönemiyor da :(
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yukko 2 ay
S8 telefonum güncelleme aldıktan sonra Alarm sesi kademeli olarak artan şekilde ayarlanmıyor bence bu bir eksiklik.
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fridaycoffee 5 ay
Bende xiomi mı A2 lite var ve bugün android 9 pie yükledim. Hoşuma gitti açıkçası daha kullanışlı geldi ekran parlaklığı ayarı ve tam ekran olması çok güzel özellikle YouTube video izlerken tam ekran çeltikli ekranda güzel gözüküyor. Benim merak ettiğim youtubedeki gibi celtikle tam ekran film izleyebilecegimiz bir program var mı ?
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10ff 9 ay
Oreo eskidi artık. Bir an önce gelsin su 9... Samsung, Apple almadigima şükürler olsun...
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m.can123 9 ay
Çöpdroidçileri bir heyecan sarmıştır şimdi :D Sene sonuna telefonlara gelirse iyi!
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Ohol Oula 9 ay
Z'den sonra ne olacak
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hanıncipsi 9 ay
OnePlus 5 ile bayağıdır 8.1 i kullanıyordum, bu da erken gelir tahminimce.
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DH Misafiri 9 ay
Arkadaş çok doğru bir şey söylemiş. İstisnasız her sürümde pil kullanımı en az yzde 20 olmak koşuluyla güncelledik diyorlar. Bu sürümde de yüzde 30 demişler. Bunların dedikleri olsaydı şimdiye kadar en az 1 hafta giden telefon icat edilmişti.
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IcyTea Lemon 9 ay
Bleh. Gerçekten hiç çekici değil android ya. Keşke apple ucuz olsaydı
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smart1978 9 ay
Android 9a gecenler Android 8.1 veya daha eski surumlerine gecis engellenmis olacak. Ister resmi rom uzerinden ister custom rom. Anca bu ozelligi bypass edebilecek custom rom lar kesinlikle elimine edilmis midir diye de itinayla teyid edilmesi gerekecektir...
notebookcheck.net/...
xda-developers.com/...
Sahsen Android 9 varken eskisine donulmesi tuhaf olacak Samsung gibi cihazlarda istisna :) S9 Plus S9 ve Note9 hatta Note8 ve S8 ve S8 Plus lar da bir kere Android 9 a guncellendi mi geri donuse sahip olamayacak . Gerci SAmsung un da kendi bootloader ile olay daha da karmasiklasabilir.
Elbette diger markalarda da benzer durum sozkonusu ...
Guvenlik odakli bir durus ki makul anlasilabilir .
Onemli olan Android 9 a gececekler geriye donusleri de olmadiklaridir anca custom rom ve o custom romlar da ayiklanmis olan Android 9 lura itinayla takilmasi sart ...
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