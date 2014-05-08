Samsung, Swarovski yapımı yeni Galaxy S5 ve Gear Fit aksesuarlarını duyurdu

Samsung ve Swarovski yaptıkları ortaklık sonucu tasarlanan Galaxy S5 ve Gear Fit aksesuarlarını barındıran Swarovski for Samsung koleksiyonunu duyurdu.

Galaxy S5'e özel Swarovski'nin patentli kristal işleme yöntemiyle hazırlanan arka kapaklar iki farklı tasarım olarak karşımıza çıkıyor.İlk tasarımda siyah ve gri taşların kullanıldığı arka kapaklardan daha canlı renkli olan ikinci tasarımda ise mavi, siyah ve beyaz taşlara yer verilmiş.

Samsung Gear Fit'in kayışına takılabilen ve farklı modelleri bulunan Gear Fit aksesuarları ise kahverengi, altın rengi, mavi ve kırmızı gibi farklı renk seçeneklerine sahip.

İlk etapta Güney Kore'de satışa sunulan aksesuarların, daha sonra İngiltere pazarına açılması planlanıyor. Swarovski for Samsung koleksiyonunun diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.