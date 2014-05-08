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Samsung, Swarovski yapımı yeni Galaxy S5 ve Gear Fit aksesuarlarını duyurdu

Samsung ve Swarovski yaptıkları ortaklık sonucu tasarlanan Galaxy S5 ve Gear Fit aksesuarlarını barındıran Swarovski for Samsung koleksiyonunu duyurdu.
5 yıl
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17
Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Samsung, Swarovski yapımı yeni Galaxy S5 ve Gear Fit aksesuarlarını duyurdu
Samsung ve Swarovski yaptıkları ortaklık sonucu tasarlanan Galaxy S5 ve Gear Fit aksesuarlarını barındıran Swarovski for Samsung koleksiyonunu duyurdu. 
Galaxy S5'e özel Swarovski'nin patentli kristal işleme yöntemiyle hazırlanan arka kapaklar iki farklı tasarım olarak karşımıza çıkıyor.İlk tasarımda siyah ve gri taşların kullanıldığı arka kapaklardan daha canlı renkli olan ikinci tasarımda ise mavi, siyah ve beyaz taşlara yer verilmiş. 
Samsung Gear Fit'in kayışına takılabilen ve farklı modelleri bulunan Gear Fit aksesuarları ise kahverengi, altın rengi, mavi ve kırmızı gibi farklı renk seçeneklerine sahip.
İlk etapta Güney Kore'de satışa sunulan aksesuarların, daha sonra İngiltere pazarına açılması planlanıyor. Swarovski for Samsung koleksiyonunun diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.
Samsung, Swarovski yapımı yeni Galaxy S5 ve Gear Fit aksesuarlarını duyurdu
 
Samsung, Swarovski yapımı yeni Galaxy S5 ve Gear Fit aksesuarlarını duyurdu

http://www.sammobile.com/2014/05/08/samsung-launches-swarovski-crystal-accessories-collection-for-galaxy-s5-and-gear-fit/ Yorum Yaz
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Xloud 5 yıl en beğenilen
S5 Bülent Ersoy Edition isminde daha büyük taşlısı çıkacak yarın ;)
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General. 5 yıl
Yam yam gibi hertarafa saldırıyor.
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sniko1 5 yıl
Güzel olmuş hiç yoktan terliğe benzemiyor
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cübbeli gandalf 5 yıl
Türkiye de bir erkek kullanamaz bunu adı çıkar
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gorkem2626 5 yıl
Bu samsung'a değerli taş taksak bu seferse bunlar taşın değerini düşürür
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Firaristt 5 yıl
Bu forumdaki kadar boş insanları dışarıda bulmak zor. Çoğu özenle seçilmiş. Cahil mi desem, trol mü desem bilemedim.

Swarovski taş ile 10 liralık kılıfı bir tutmak, plastik deyip çamur atmak... Size kolay gelsin.
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mehmedaltair 5 yıl Firaristt
Firaristt
Bu forumdaki kadar boş insanları dışarıda bulmak zor. Çoğu özenle seçilmiş. Cahil mi desem, trol mü desem bilemedim.

Swarovski taş ile 10 liralık kılıfı bir tutmak, plastik deyip çamur atmak... Size kolay gelsin.

Siz de böyle samsung savuna savuna adamların bir taraflarını kaldırdınız
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Brky 5 yıl
Swarovski görünümlü plastiktir o
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aziz77 5 yıl
eşşeğe altın semer vursan yine eşşektir misali,naylonu neyle süslersen süsle yine naylondur...
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Xloud 5 yıl en beğenilen
S5 Bülent Ersoy Edition isminde daha büyük taşlısı çıkacak yarın ;)
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SteveMeade 5 yıl
Birebir aynı kılıf 10 liraya satılıyor hemen hemen her telefoncuda, gereksizlik abidesisin samsung
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Blood Money 5 yıl kymelria
kymelria
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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