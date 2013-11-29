Samsung : Tizen ve Firefox ittifakı gelecekte Android ve iOS'un en büyük rakibi olabilir





Nokia'nın ayrılmasıyla sona eren MeeGo açık kaynak mobil işletim sistemi projesine dahil olan ve Tizen adıyla bugüne kadar getiren Samsung, henüz resmi bir cihaz piyasaya sürmese de gelecek için çok önemli bir proje olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi.





Samsung genel sekreteri Wonsuk Lee, HTML5 konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, Firefox işleitm sistemi ile daha yakın olmak için Mozilla ile görüşmeler yaptıklarını ve bu iki platformun gelecekte Android ve iOS'a kafa tutacağına inandığını belirtti.





İlk etapta orta seviye cihazlarla karşımıza gelmesi beklenen Tizen işletim sisteminin en büyük rakiplerinden birisi şimdiden pek çok modele sahip Mozilla'nın Firefox işletim sistemi. Android, iOS, Windows Phone ve BlackBerry platformlarının neredeyse tüm pazara hakim olduğu bir dönemde Tizen, Firefox, Sailfish gibi platformlar da varolma mücadelesi verecek. Bu bakımdan küçük bir alanda büyük bir rekabet yaşanabilir.





Hem Tizen hem de Firefox işletim sistemleri HTML5 standardını temel alıyor. Bu bakımdan ikisi için de ortak bir yazılım geliştirme platformu kullanmak mümkün. Lee ortak hareket etmenin her iki platforma da faydalı olacağını ifade ediyor.





Firefox işletim sistemi henüz yaygın bir kullanım alanı bulabilmiş değil. Ancak Samsung gücünü ve popülaritesini kullanarak geniş bir ağda Tizen cihazlarının dağıtımını yapabilir. Sözü edilen bir ortaklığın platformlara ne kadar fayda sağlayacağını şimdiden kestirmek mümkün değil.

http://www.sammobile.com/2013/11/29/samsung-tizen-and-firefox-could-be-powerful-allies-against-android-and-ios/