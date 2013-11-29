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Samsung : Tizen ve Firefox ittifakı gelecekte Android ve iOS'un en büyük rakibi olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung : Tizen ve Firefox ittifakı gelecekte Android ve iOS'un en büyük rakibi olabilir

Nokia'nın ayrılmasıyla sona eren MeeGo açık kaynak mobil işletim sistemi projesine dahil olan ve Tizen adıyla bugüne kadar getiren Samsung, henüz resmi bir cihaz piyasaya sürmese de gelecek için çok önemli bir proje olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi.

Samsung genel sekreteri Wonsuk Lee, HTML5 konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, Firefox işleitm sistemi ile daha yakın olmak için Mozilla ile görüşmeler yaptıklarını ve bu iki platformun gelecekte Android ve iOS'a kafa tutacağına inandığını belirtti.

İlk etapta orta seviye cihazlarla karşımıza gelmesi beklenen Tizen işletim sisteminin en büyük rakiplerinden birisi şimdiden pek çok modele sahip Mozilla'nın Firefox işletim sistemi. Android, iOS, Windows Phone ve BlackBerry platformlarının neredeyse tüm pazara hakim olduğu bir dönemde Tizen, Firefox, Sailfish gibi platformlar da varolma mücadelesi verecek. Bu bakımdan küçük bir alanda büyük bir rekabet yaşanabilir.

Hem Tizen hem de Firefox işletim sistemleri HTML5 standardını temel alıyor. Bu bakımdan ikisi için de ortak bir yazılım geliştirme platformu kullanmak mümkün. Lee ortak hareket etmenin her iki platforma da faydalı olacağını ifade ediyor.

Firefox işletim sistemi henüz yaygın bir kullanım alanı bulabilmiş değil. Ancak Samsung gücünü ve popülaritesini kullanarak geniş bir ağda Tizen cihazlarının dağıtımını yapabilir. Sözü edilen bir ortaklığın platformlara ne kadar fayda sağlayacağını şimdiden kestirmek mümkün değil.  

http://www.sammobile.com/2013/11/29/samsung-tizen-and-firefox-could-be-powerful-allies-against-android-and-ios/ Yorum Yaz
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bafbaf 6 yıl en beğenilen
o tamam da bada vardı o noldu :)
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General. 6 yıl
Kısaca Samsung firefox OS'u bana sat diyor
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bkaakco 5 yıl
İyi bir giriş yaparlarsa, cihaz üreticileriyle anlaşırlarsa(en önemlisi) ve sistem gerçekte oturaklı olursa Windows Phone yerine geçebilirler. Android veya iOS'u alt edebileceklerini hiç sanmıyorum.
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cübbeli gandalf 5 yıl
Bence 2. bada faciası olacak
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Enver 09 5 yıl
Eğer Android gibi açık kaynaklı rahatça sistemle oynayabileceğimiz bişey olmazsa bana gelmiyor. HTC olabilir. Ama ekranı iyidi
. Her zaman en iyisiydi, herkez ona çamur atıp uyduruk firmaları savunurdu
. Samsung ve Android ortaklığı bitmesin
.
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carter 5 yıl
Koskoca Microsoft bile bırak rakip olmayı yanına bile yaklaşamadı. Sadece sözde kalacak bir açıklama.
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karayulun 5 yıl
Firefox OS ve Tizen yükselecek, bizlerde umarız bunu görebileceğiz.
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shadowtr 5 yıl
yav he he
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El_domingo 5 yıl
gecmişte bu işi samsung beceremedi...bundan sonra da eline yuzune bulastırır...bi kere ciddi yatırım yapması ve devamlılıgı sağlaması lazım kısa vadece yazılım firmaları satın alacak orta vade de bu iş için ekip oluturacak...yani hiç samsunga gore değil...:D
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Avienova 5 yıl
Koreliler yazilimdan anlamiyorlar. Basarili olacagini dusunmuyorum
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The Time Lord 5 yıl
bu arada beyler tizen acik kaynakli ama sdk kapali kaynak. ki android gibin yani.
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antizero 5 yıl
Tizen Samsung'a zor zamanlar yaşatacaktır bence. Yeni bir işletim sistemini oturtmak zor olabilir. Evet Samsung'un ürün gamı geniş , bilinirliği yüksek ve yeni işletim sistemini kısa zamanda dünya geneline yayması olağan bir durum.
Ancak Samsung'un bada tecrübesini biliyoruz , ben başarabileceklerini düşünmüyorum. En azından kısa vadede olmayacaktır.
He bu arada Samsung'un meşhur arayüzü Touchwiz de inşallah Tizen'e bulaşmaz
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The Time Lord 5 yıl
[image]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Mer_and_mobile_operating_systems.svg[/image] dusuk sistemli telefonlara cikarsa bada bayram eder.
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doctor5945 5 yıl
Ne olursa kimle olursa olsun kesinlikle açık kaynak kodlu olmaması gekiyor açık kaynak kodlu oldumu android gibi uygulama geliştiriciler hayatta destek vermez ortalık apk tarzı uzantılardan geçilmez sonrada bağırır millet 2000tl para verdık uygulama yok f 16 da diye.
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1080p 5 yıl
Bu milletin agzi badadan yandi tizeni iplemezler.
Samsung cins cins uygulama ve sinirlamalariyla gunden gune geriye gidecek.
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Schnitter 5 yıl
Samsung ateşle oynuyor bence bu tizen mizen olayıda bada gibi olursa o zaman samsung yan basar işte.
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