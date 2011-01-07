Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung çift çekirdekli telefonlarını ve yeni tabletlerini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak

8 yıl
12,6b
1
2
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Motorola ve LG gibi rakiplerine kıyasla yeni telefon duyurusunda sessiz kalan Samsung, Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ni işaret etti. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek etkinlik, Samsung Mobile'ın merakla beklenen yeni telefonlarına da ev sahipliği yapacak.

Amerika'nın önde gelen mobil operatörleri için hazırladığı 4G destekli tablet ve telefonlarını tanıtan Samsung'un, yeni nesil modellerinde çift çekirdekli işlemci ve Super AMOLED Plus ekran kullandığı belirtiliyor. Bu noktada cevabı merakla beklenen asıl soru ise, firmanın çift çekirdekli işlemci platformu olarak nasıl bir yol izleyeceği. Orion kod adıyla ARM Cortex A9 tabanlı bir platform geliştiren Samsung, bazı iddialara göre bu platform hacimli üretime henüz hazır olmadığı için Nvidia'nın Tegra 2 platformunu tercih edebilir.

Nvidia Tegra 2 platformunun, Honeycomb kod adlı Android 3.0 için referans platform olarak kullanılması da, özellikle yeni nesil tablet modelleri için Samsung'un tercihini etkileyebilir. Motorola ve LG başta olmak üzere, Android 3.0'lı tablet üreten firmalar Tegra 2 platformunu kullanırken, diğer firmaların da bu akıma katılması bekleniyor.

Samsung'un, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliğinde Galaxy S 2 ve Galaxy Tab 2 modelleriyle ön plana çıkması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ahmet-79 8 yıl
GalaxyS 2'den beklentilerim büyük, umuyorum ki GalaxyS deki zayıf yönleri giderip şahane bir şey sürerler piyasaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TR_001 8 yıl
Samsung NexusS tanıtımında hayli geç adım attı. Yeni modellerin çift çekirdek ve inanılmaz test sonuçlarıyla gelecek olması NexusS başta olmak üzere, DesireHD ve GalasyS gibi tercih edilen modellere olan ilgiyi de azaltacaktır. Ve ikici el fiyatlarınınn yarı yarıya düşeceğini tahmin ediyorum. Android her şeyiyle iyi hoş da, bu işletim sistemini kullanan telefonların modası çok çabuk geçiyor. Apple (iPhone) ise herşeye rağmen popülaritesini koruyor.Ben yeni tanıtımı yapılacak Samsung modelinde ise en çok Galaxy 2 yi merakla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [Güncel] ASUS SaberTooth P67 anakart ile 5GHz video inceleme 8 yıl Samsung GT-C3530 cep telefonu incelemesi 8 yıl Angry Birds PC'de! MSI Win Top AE2020'de dokunmatik oyun deneyimi! 8 yıl Samsung GT-S3353 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim