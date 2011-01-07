Samsung çift çekirdekli telefonlarını ve yeni tabletlerini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak

Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Motorola ve LG gibi rakiplerine kıyasla yeni telefon duyurusunda sessiz kalan Samsung, Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ni işaret etti. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek etkinlik, Samsung Mobile'ın merakla beklenen yeni telefonlarına da ev sahipliği yapacak.

Amerika'nın önde gelen mobil operatörleri için hazırladığı 4G destekli tablet ve telefonlarını tanıtan Samsung'un, yeni nesil modellerinde çift çekirdekli işlemci ve Super AMOLED Plus ekran kullandığı belirtiliyor. Bu noktada cevabı merakla beklenen asıl soru ise, firmanın çift çekirdekli işlemci platformu olarak nasıl bir yol izleyeceği. Orion kod adıyla ARM Cortex A9 tabanlı bir platform geliştiren Samsung, bazı iddialara göre bu platform hacimli üretime henüz hazır olmadığı için Nvidia'nın Tegra 2 platformunu tercih edebilir.

Nvidia Tegra 2 platformunun, Honeycomb kod adlı Android 3.0 için referans platform olarak kullanılması da, özellikle yeni nesil tablet modelleri için Samsung'un tercihini etkileyebilir. Motorola ve LG başta olmak üzere, Android 3.0'lı tablet üreten firmalar Tegra 2 platformunu kullanırken, diğer firmaların da bu akıma katılması bekleniyor.

Samsung'un, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliğinde Galaxy S 2 ve Galaxy Tab 2 modelleriyle ön plana çıkması bekleniyor.