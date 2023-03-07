Çentiksiz gerçek tam ekranlı Nubia Z50 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

- Gerçek tam ekran deneyimi
- Tepe model: 16GB RAM 1TB depolama
- Nubia Z50 Ultra özellikleri
- En pahalı modeli 866 dolar!
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Gerçek tam ekran deneyimi
Nubia Z50 Ultra’nın çentiksiz ekranı, 6.8 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1500 nit parlaklık destekliyor. Telefon, 2.24μm süper geniş piksel boyutuna sahip özel yapım 16 megapiksel OmniVision OV16E1Q ekran altı kamera ile donatılmış. Nubia, ışık geçirgenliğinin %30 arttığını söylüyor. Telefonun arkasında ana kamera OIS destekli 35mm 64 megapiksel Sony IMX787 sensörünü taşıyor. Ana kameraya OIS destekli 85mm 64MP periskop kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.
Tepe model: 16GB RAM 1TB depolama
Z50 Ultra, 16GB LPDDR5x RAM, 1TB UFS 4.0 depolama alanı ile geliyor. Telefonda 4212 mm2 buhar odalı sıvı soğutma sistemi kullanılmış. Android 13 tabanlı MyOS 13 yazılımıyla gelen telefon, çift SIM kart yuvası, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C portuna sahip.
Nubia Z50 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, Full HD+, AMOLED, 20:9, 120Hz, 1500 nit
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740 GPU
- Bellek: 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0)
- Yazılım: Android 13, MyOS 13
- Arka kamera: 64MP (f/1.6, Sony IMX787), 50MP (116°, f/2.2, Samsung JN1), 50MP periscope telephoto (OmniVision OV64B)
- Ön kamera: 16MP ekran altı (OmniVision OV16E1Q, f/2.0)
- Batarya: 5000mAh, 80W hızlı şarj
En pahalı modeli 866 dolar!
Nubia Z50 Ultra, 577 dolar başlangıç fiyatıyla Çin’de ön siparişe açıldı, 14 Mart’ta da satışa sunulacak. Bellek ve depolama alanı seçeneklerine göre Nubia Z50 Ultra fiyatı şu şekilde:
- 8GB RAM + 256GB depolama: 577 dolar
- 12GB RAM + 256GB depolama: 620 dolar
- 12GB RAM + 512GB depolama: 678 dolar
- 16GB RAM + 1TB depolama: 866 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez