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    Çentiksiz gerçek tam ekranlı Nubia Z50 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

    ZTE alt markası Nubia, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonunu tanıttı. Ultra ince çerçeveli çentiksiz ekranıyla dikkat çeken Nubia Z50 Ultra özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    Nubia Z50 Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Nubia Z50, Aralık 2022’de tanıtılmıştı. Yeni tanıtılan Z50 Ultra modeli, Z50’ye göre gelişmiş özellikler sunuyor. Çentiğin kaldırılması dışında Z50 Ultra ne gibi farklılıklar sunuyor bakalım.

    Gerçek tam ekran deneyimi

    Nubia Z50 Ultra’nın çentiksiz ekranı, 6.8 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1500 nit parlaklık destekliyor. Telefon, 2.24μm süper geniş piksel boyutuna sahip özel yapım 16 megapiksel OmniVision OV16E1Q ekran altı kamera ile donatılmış. Nubia, ışık geçirgenliğinin %30 arttığını söylüyor. Telefonun arkasında ana kamera OIS destekli 35mm 64 megapiksel Sony IMX787 sensörünü taşıyor. Ana kameraya OIS destekli 85mm 64MP periskop kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

    Tepe model: 16GB RAM 1TB depolama

    Z50 Ultra, 16GB LPDDR5x RAM, 1TB UFS 4.0 depolama alanı ile geliyor. Telefonda 4212 mm2 buhar odalı sıvı soğutma sistemi kullanılmış. Android 13 tabanlı MyOS 13 yazılımıyla gelen telefon, çift SIM kart yuvası, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C portuna sahip.

    Nubia Z50 Ultra özellikleri

    Nubia Z50 Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, Full HD+, AMOLED, 20:9, 120Hz, 1500 nit
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740 GPU
    • Bellek: 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0)
    • Yazılım: Android 13, MyOS 13
    • Arka kamera: 64MP (f/1.6, Sony IMX787), 50MP (116°, f/2.2, Samsung JN1), 50MP periscope telephoto (OmniVision OV64B)
    • Ön kamera: 16MP ekran altı (OmniVision OV16E1Q, f/2.0)
    • Batarya: 5000mAh, 80W hızlı şarj

    En pahalı modeli 866 dolar!

    Nubia Z50 Ultra, 577 dolar başlangıç fiyatıyla Çin’de ön siparişe açıldı, 14 Mart’ta da satışa sunulacak. Bellek ve depolama alanı seçeneklerine göre Nubia Z50 Ultra fiyatı şu şekilde:

    • 8GB RAM + 256GB depolama: 577 dolar
    • 12GB RAM + 256GB depolama: 620 dolar
    • 12GB RAM + 512GB depolama: 678 dolar
    • 16GB RAM + 1TB depolama: 866 dolar
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 9 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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