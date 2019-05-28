Sony sensörlere yapay zekâ takviyesi

Mobil dünyada hâkim sensör tedarikçisi haline gelen Sony, fotoğrafçılık ve entegre sistemler sektörlerinde de önemli paya sahip. Firma sensör alanında önemli bir devrime imza atmak üzere.

Devrim olabilir

Uzun dönemli yol haritasını yatırımcılar ile paylaşan Sony sensör birimi, yakın gelecekte sensör donanımı içerisine yapay zekâ birimi de eklemeyi düşündüklerini ifade etti. Böylece sensörden alınan veriler doğrudan sensör donanımı içerisinde analiz edilecek ve görüntü işlemcisine veya ana işlemciye yük binmeyecek. Sonuçta daha hızlı sahne ayarlamaları ve enerji verimliliği elde edilecek.

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Akıllı telefonlar yapay zekâ uzun süredir kullanılıyor ve kullanıcıya sahneye göre otomatik ayarlamalar sunuyor. Bu sayede fotoğrafçılık konusunda deneyimi olmayanlar bile sahneye göre iyi bir ayar yapabiliyor.

Aynı durum profesyonel kameralarda da geçerli olabilir. Profesyonel deneyimi pek olmayanlar ve genelde amatör amaçlar için bu cihazları satın alanlar en azından eskisinden daha iyi bir şekilde pozlama ayarı yapabilir. Bu da makinelere olan ilginin artması demek.

Sony’nin yeni hamlesi fotoğrafçılık alanında yeni bir devrim olabilir ancak bunun uygulanabilmesi için biraz zaman geçmesi gerekiyor zira mevcut yonga tasarımlarında değişiklik hemen olabilecek bir şey değil.