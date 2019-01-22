Samsung delikli ekranlar için en küçük sensörünü duyurdu

Uzun bir süre direndikten sonra delik tasarımı başta olmak üzere ekranlarında çentik konseptine geçiş yapan Samsung sensör tarafında da çalışıyor. Firma delikli ekranlara uygun en küçük kamera sensörünü tanıttı.

ISOCELL Slim 3T2 sensörü neler sunuyor?

ISOCELL Slim 3T2 sensörü sektörün en kompaktı olması yanında firmanın da en küçük yüksek çözünürlüklü sensörü oldu. Sensör 20MP çözünürlüğünde ve hem ön hem de arka taraf için kullanılabiliyor.

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1/3.4 inç yani diyagonal olarak yaklaşık 5.1 milimetre boyutlarında olan sensörün piksel boyutu da 0.8 mikron. Tetracell yani 4 pikseli bir pikselde toplayan teknoloji ile ISOCELL Plus teknolojisi sayesinde sensör daha iyi ışık alıyor ve karanlık ortamlarda daha iyi performans veriyor.

Kompakt boyutları sayesinde akıllı telefonlarda daha fazla alan açılmasını sağlayan sensör çok kamera sistemlerinde de kullanılabiliyor. Bu durumda Tetracell yerine RGB renk filtresi gerekiyor. ISOCELL Slim 3T2 sensörü kısa süre içerisinde hacimli üretime başlayacak.