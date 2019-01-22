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Samsung delikli ekranlar için en küçük sensörünü duyurdu

Çentik tasarımında artık daha küçük boyutlara ihtiyaç duyulurken kamera sensörüleri de buna ayak uyduruyor. Samsung ISOCELL Slim 3T2 sensörü küçük çentikler için tasarlandı.
3 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung delikli ekranlar için en küçük sensörünü duyurdu

Uzun bir süre direndikten sonra delik tasarımı başta olmak üzere ekranlarında çentik konseptine geçiş yapan Samsung sensör tarafında da çalışıyor. Firma delikli ekranlara uygun en küçük kamera sensörünü tanıttı.

ISOCELL Slim 3T2 sensörü neler sunuyor?

ISOCELL Slim 3T2 sensörü sektörün en kompaktı olması yanında firmanın da en küçük yüksek çözünürlüklü sensörü oldu. Sensör 20MP çözünürlüğünde ve hem ön hem de arka taraf için kullanılabiliyor.

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1/3.4 inç yani diyagonal olarak yaklaşık 5.1 milimetre boyutlarında olan sensörün piksel boyutu da 0.8 mikron. Tetracell yani 4 pikseli bir pikselde toplayan teknoloji ile ISOCELL Plus teknolojisi sayesinde sensör daha iyi ışık alıyor ve karanlık ortamlarda daha iyi performans veriyor.

Kompakt boyutları sayesinde akıllı telefonlarda daha fazla alan açılmasını sağlayan sensör çok kamera sistemlerinde de kullanılabiliyor. Bu durumda Tetracell yerine RGB renk filtresi gerekiyor. ISOCELL Slim 3T2 sensörü kısa süre içerisinde hacimli üretime başlayacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/22/samsung-announces-ultra-slim-isocell-camera-sensor-for-punch-hole-smartphones/ Yorum Yaz
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cronus75 3 ay
Direnmek mirenmek saçmasapan teknik dile ve habere yakışmayan laflar. Ciddi olun biraz.
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Xiaomiseverim 3 ay
Çentik anlamsız üst kısmı birazcık kalın yapın olsun bitsin çentiğin sağında solundaki ekranlar Bi işe yaramıyor bence. Tabii gerçekten çok çok küçük Bir kamera olursa oyun ya da filmlerde etkilemezse daha iyi olur, ki bence ekranın altına kamerayı gizlemek çok da imkansız bir şey olmamalı bunu yapabilirler ve belki de yaptılar ama bizim haberimiz olmayacak bir süre daha. Yine de ben oppo find x ya da mi mix 3 modellerini daha çok beğendim. Bence çok şıklar ayrıca kamera kullanılmadığında gizlenmesi de ayrıca bir güven duygusu veriyor, tabii kalın olmaları eksi Bir yön.
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devrimdoga 3 ay
sensörleri ekran altına gizlemek zor değil, sadece geçiş sürecinin sancını ve uzun olması ceplerini daha çok dolduruyor. bu insanlar aptal değil değiller çentikmiş köşe yuvarlatmaymış elbette kötü ve gereksiz şeyler firmalar da biliyor. ama uzun vadede daha çok kâr getiriyor...
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yorumculuklar 3 ay
Samsung direnmek yerine aslında adamlar doğru çözümü bulana kadar çalışmışlar, ellerinden bu kadar gelmiş ama yakın zamanda bu çentiktir, deliktir gibi şeylerde, Samsung'dan, kamerasından ahizesine bir sürü iyleştirilmiş ve buna göre tasarlanmış daha birçok ürün görebiliriz.
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OverClocK1ng 3 ay
En küçük delik bizim telefonda. Bizimkini alın.
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Cute Hentai 3 ay
Su damlası çentiği oldum olası benimsemedim. Çoğunluğun aksine büyük çentik seviyorum. iPhone X'de sevdiğim bir özellik. Kendi görüşüm; çentik olsada olur olmasa olur fakat inatla tüm firmalar da çentik takıntısı oluştu. Modası geçtiği zaman başka yenilik gelir nasıl olsa.
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