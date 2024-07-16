Tamamen metal gövdeli OnePlus Nord 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus, 16 Temmuz’da düzenlediği etkinlikte OnePlus Pad 2, Nord Buds Pro 3, Watch 2R ile birlikte yeni telefonu OnePlus Nord 4’ü tanıttı. OnePlus Nord 4, önceki modellere kıyasla önemli bir yükseltme olan metal tasarımla geliyor ve daha uzun yazılım desteği alacak.
OnePlus Nord 4 neler sunuyor?
OnePlus Nord 4, 50MP Sony LYT-600 ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera 16MP. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alan telefon, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanı ile geliyor. Telefon, yüksek yoğunluklu grafit levha, çelik buhar odası ve mikron seviyesinde bakır folyodan oluşan sağlam ısı dağıtma sistemiyle donatılmış. 5500 mAh batarya, 100w şarjı destekliyor.
OnePlus Nord 4 fiyatı
OnePlus Nord 4, dört işletim sistemi güncellemesi, 2 yıl güvenlik güncellemeleri olmak üzere 6 yıl yazılım desteğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 499 euro. 16 Temmuz’da ön siparişler başladı. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 12GB RAM + 256GB: 499 euro
- 16GB + 512GB: 549 euro
OnePlus Nord 4 özellikleri
- Ekran: 6.74 inç, 2772x1240, 120Hz, 2150 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Batarya: 5500 mAh, 100W SUPERVOOC
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
- Ön kamera: 16MP f/2.4
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, USB-C (2.0)
- Boyut ve ağırlık: 162.6 x 75.0 x 7.99 mm, 199.5 g
- Renk: Gümüş, yeşil, siyah
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.