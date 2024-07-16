Tamamen metal gövdeli OnePlus Nord 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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OnePlus, 16 Temmuz’da düzenlediği etkinlikte OnePlus Pad 2, Nord Buds Pro 3, Watch 2R ile birlikte yeni telefonu OnePlus Nord 4’ü tanıttı. OnePlus Nord 4, önceki modellere kıyasla önemli bir yükseltme olan metal tasarımla geliyor ve daha uzun yazılım desteği alacak.

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OnePlus Nord 4 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör OnePlus Nord 4, düz çerçeveli metal yekpare gövdesiyle serideki diğer modellere göre farklı bir tasarımda ve 0.8cm inceliğiyle en ince Nord. Telefonun sol tarafında ikonik uyarı kaydırıcısı bulunurken, arkada yatay olarak yerleştirilmiş kamera sensörleri yer alıyor. Telefon, 1.5K çözünürlük, 2150 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç düz AMOLED ekrana sahip. AquaTouch teknolojisi telefonu ıslak elle sorunsuz kullanmanızı sağlıyor.

OnePlus Nord 4, 50MP Sony LYT-600 ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera 16MP. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alan telefon, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanı ile geliyor. Telefon, yüksek yoğunluklu grafit levha, çelik buhar odası ve mikron seviyesinde bakır folyodan oluşan sağlam ısı dağıtma sistemiyle donatılmış. 5500 mAh batarya, 100w şarjı destekliyor.

OnePlus Nord 4 fiyatı

OnePlus Nord 4, dört işletim sistemi güncellemesi, 2 yıl güvenlik güncellemeleri olmak üzere 6 yıl yazılım desteğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 499 euro. 16 Temmuz’da ön siparişler başladı. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB RAM + 256GB: 499 euro

16GB + 512GB: 549 euro

OnePlus Nord 4 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.74 inç, 2772x1240, 120Hz, 2150 nit, AMOLED

: 6.74 inç, 2772x1240, 120Hz, 2150 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Batarya : 5500 mAh, 100W SUPERVOOC

: 5500 mAh, 100W SUPERVOOC Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş açılı)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş açılı) Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Bağlantı : Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, USB-C (2.0)

: Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, USB-C (2.0) Boyut ve ağırlık : 162.6 x 75.0 x 7.99 mm, 199.5 g

: 162.6 x 75.0 x 7.99 mm, 199.5 g Renk: Gümüş, yeşil, siyah

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