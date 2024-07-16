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    Tamamen metal gövdeli OnePlus Nord 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    OnePlus, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Yaz Lansman Etkinliğinde Nord serisinin en yeni üyesini tanıttı. OnePlus Nord 4, tamamen metal gövdesiyle rakiplerinden ayrılıyor.

    OnePlus, 16 Temmuz’da düzenlediği etkinlikte OnePlus Pad 2, Nord Buds Pro 3, Watch 2R ile birlikte yeni telefonu OnePlus Nord 4’ü tanıttı. OnePlus Nord 4, önceki modellere kıyasla önemli bir yükseltme olan metal tasarımla geliyor ve daha uzun yazılım desteği alacak.

    OnePlus Nord 4 neler sunuyor?

    oneplus nord 4 özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    OnePlus Nord 4, düz çerçeveli metal yekpare gövdesiyle serideki diğer modellere göre farklı bir tasarımda ve 0.8cm inceliğiyle en ince Nord. Telefonun sol tarafında ikonik uyarı kaydırıcısı bulunurken, arkada yatay olarak yerleştirilmiş kamera sensörleri yer alıyor. Telefon, 1.5K çözünürlük, 2150 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç düz AMOLED ekrana sahip. AquaTouch teknolojisi telefonu ıslak elle sorunsuz kullanmanızı sağlıyor.

    OnePlus Nord 4, 50MP Sony LYT-600 ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera 16MP. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alan telefon, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanı ile geliyor. Telefon, yüksek yoğunluklu grafit levha, çelik buhar odası ve mikron seviyesinde bakır folyodan oluşan sağlam ısı dağıtma sistemiyle donatılmış. 5500 mAh batarya, 100w şarjı destekliyor.

    OnePlus Nord 4 fiyatı

    OnePlus Nord 4, dört işletim sistemi güncellemesi, 2 yıl güvenlik güncellemeleri olmak üzere 6 yıl yazılım desteğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 499 euro. 16 Temmuz’da ön siparişler başladı. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 12GB RAM + 256GB: 499 euro
    • 16GB + 512GB: 549 euro

    OnePlus Nord 4 özellikleri

    OnePlus Nord 4 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.74 inç, 2772x1240, 120Hz, 2150 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Batarya: 5500 mAh, 100W SUPERVOOC
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, USB-C (2.0)
    • Boyut ve ağırlık: 162.6 x 75.0 x 7.99 mm, 199.5 g
    • Renk: Gümüş, yeşil, siyah
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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