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    Oppo Find N5'in ultra ince gövdesi ortaya çıktı: USB-C girişi zor sığıyor!

    Oppo'nun yakında piyasaya süreceği katlanabilir Find N5 modelinin ultra ince gövdesini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Açıldığında 3,7 mm kalınlığa sahip olan telefon, incelik sınırlarını zorluyor.
    Oppo Find N5'in ultra ince gövdesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo, Şubat ayında katlanabilir Find N5 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ultra ince gövdeye sahip telefonun fotoğrafları şirketin ürün müdürü tarafından paylaşıldı.

    İki madeni para kalınlığında!

    Açılmış haldeyken iki madeni para kalınlığında olan telefon, 3,7 mm inceliğiyle dünyada 4 mm'nin altına inen ikinci telefon olacak. İlki Huawei'nin üçe katlanan Mate XT Ultimate modeliydi. Görsellerde iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırılan telefonun ince gövdesi nedeniyle USB-C portunun zor sığdırıldığı görülüyor. Katlanmış haldeyken telefonun kalınlığı ise 9,2 mm olacak.

    Oppo Find N5'in ultra ince gövdesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Oppo Find N5'in ultra ince gövdesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Oppo Find N5 neler sunacak?

    Oppo Find N5, katlanabilir telefonlar arasında en yüksek su direncine sahip telefon olarak da ön plana çıkıyor. IPX6, IPX8 ve IPX9 derecelendirmelerine sahip olacak olan telefon, yüksek basınçlı su jetlerine dahi koruma sunuyor. Cihaz ayrıca 3D titanyum alaşımlı menteşe ile alüminyum tabanlı katlanabilir telefonlardan daha yüksek dayanıklılığa sahip olacak.

    Oppo Find N5 yakın zamanda Geekbench'te ortaya çıktı ve Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yeni 7 çekirdekli versiyonuyla gelen ilk cihaz olacağını gösterdi. Listeleme ayrıca telefonun 16 GB LPDDR5x RAM'eve Android 15'e sahip olduğunu ortaya koydu.

    Oppo Find N5'in ultra ince gövdesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Diğer beklenen özellikler arasında, 2K çözünürlüklü katlanabilir OLED ekran, 50 MP Hasselblad ana kamera ve 3x optik zumlu 50 MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemi ile manyetik kablosuz şarj desteğine sahip 5.700 mAh pil yer alıyor.

    Oppo Find N5, ABD, Avrupa ve Hindistan gibi küresel pazarlarda OnePlus markası altında OnePlus Open 2 adıyla piyasaya sürülebilir

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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    bantla araba camı açma powerbank şarj etmiyor egepen mi fıratpen mi daha iyi okulda nöbetçi olmak istemiyorum lens gözümde kayboldu

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