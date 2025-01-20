Oppo Find N5'in ultra ince gövdesi ortaya çıktı: USB-C girişi zor sığıyor!

İki madeni para kalınlığında!
Açılmış haldeyken iki madeni para kalınlığında olan telefon, 3,7 mm inceliğiyle dünyada 4 mm'nin altına inen ikinci telefon olacak. İlki Huawei'nin üçe katlanan Mate XT Ultimate modeliydi. Görsellerde iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırılan telefonun ince gövdesi nedeniyle USB-C portunun zor sığdırıldığı görülüyor. Katlanmış haldeyken telefonun kalınlığı ise 9,2 mm olacak.
Oppo Find N5 neler sunacak?
Oppo Find N5, katlanabilir telefonlar arasında en yüksek su direncine sahip telefon olarak da ön plana çıkıyor. IPX6, IPX8 ve IPX9 derecelendirmelerine sahip olacak olan telefon, yüksek basınçlı su jetlerine dahi koruma sunuyor. Cihaz ayrıca 3D titanyum alaşımlı menteşe ile alüminyum tabanlı katlanabilir telefonlardan daha yüksek dayanıklılığa sahip olacak.
Oppo Find N5 yakın zamanda Geekbench'te ortaya çıktı ve Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yeni 7 çekirdekli versiyonuyla gelen ilk cihaz olacağını gösterdi. Listeleme ayrıca telefonun 16 GB LPDDR5x RAM'eve Android 15'e sahip olduğunu ortaya koydu.
Oppo Find N5, ABD, Avrupa ve Hindistan gibi küresel pazarlarda OnePlus markası altında OnePlus Open 2 adıyla piyasaya sürülebilirBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.