Oppo Find N5'in ultra ince gövdesi ortaya çıktı: USB-C girişi zor sığıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, Şubat ayında katlanabilir Find N5 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ultra ince gövdeye sahip telefonun fotoğrafları şirketin ürün müdürü tarafından paylaşıldı.

İki madeni para kalınlığında!

Açılmış haldeyken iki madeni para kalınlığında olan telefon, 3,7 mm inceliğiyle dünyada 4 mm'nin altına inen ikinci telefon olacak. İlki Huawei'nin üçe katlanan Mate XT Ultimate modeliydi. Görsellerde iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırılan telefonun ince gövdesi nedeniyle USB-C portunun zor sığdırıldığı görülüyor. Katlanmış haldeyken telefonun kalınlığı ise 9,2 mm olacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Oppo Find N5 neler sunacak?

Oppo Find N5, katlanabilir telefonlar arasında en yüksek su direncine sahip telefon olarak da ön plana çıkıyor. IPX6, IPX8 ve IPX9 derecelendirmelerine sahip olacak olan telefon, yüksek basınçlı su jetlerine dahi koruma sunuyor. Cihaz ayrıca 3D titanyum alaşımlı menteşe ile alüminyum tabanlı katlanabilir telefonlardan daha yüksek dayanıklılığa sahip olacak.

Samsung Galaxy S25 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Oppo Find N5 yakın zamanda Geekbench'te ortaya çıktı ve Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yeni 7 çekirdekli versiyonuyla gelen ilk cihaz olacağını gösterdi. Listeleme ayrıca telefonun 16 GB LPDDR5x RAM'eve Android 15'e sahip olduğunu ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör Diğer beklenen özellikler arasında, 2K çözünürlüklü katlanabilir OLED ekran, 50 MP Hasselblad ana kamera ve 3x optik zumlu 50 MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemi ile manyetik kablosuz şarj desteğine sahip 5.700 mAh pil yer alıyor.

Oppo Find N5, ABD, Avrupa ve Hindistan gibi küresel pazarlarda OnePlus markası altında OnePlus Open 2 adıyla piyasaya sürülebilir

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find N5'in ultra ince gövdesi ortaya çıktı