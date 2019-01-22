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Samsung giriş seviyesine iki yeni tablet hazırlıyor

Samsung bu yıl en az 3 tane yeni tablet modeli piyasaya sürecek. Geçen yılın beğenilen Tab S4 modelinin devamı ve Galaxy Tab A yanında bir giriş seviyesi tablet daha var.
3 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ağırlığını daha çok Windows tarafına vermiş olsa da Samsung halen Android ekosistemini unutmuş değil. Firma yıl içerisinde pek çok tablet modelini piyasaya sürecek. Bunlar yavaş yavaş benchmark testlerine düşmeye başladı.

Yeni tabletler

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir giriş seviyesi Galaxy Tab A (SM-P200) modelinin haberi internete düşmüştü. Bugün de SM-T515 model numarasına sahip yeni bir tablet modeli Geekbench testlerinde ortaya çıktı.

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SM-T515 modelinin 7 veya 10.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. İşlemci tarafında 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 7885 yonga seti yer alıyor. Tablette ayrıca 2GB RAM ve Android 9.0 Pie işletim sistemi olduğu görülüyor.

Bu iki tablet modelinin Android 9.0 işletim sistemi sayesinde One UI ara yüzünü deneyimleyecek ilk tabletler olacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan model numarasının 5 ile bitmesi LTE versiyonu olduğunu gösteriyor. Yani SM-T510 modeli WiFi, SM-T515 modeli de 4G versiyonu olacak.

Yeni model ile ilgili bir isim bilgisi mevcut değil ancak Galaxy Tab A serisi içerisinde yer almayacağı tahmin ediliyor. Bu iki model haricinde SM-T720 numarasına sahip bir model daha var. Bunun da Galaxy Tab S serisine ait olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-SM-T515-Android-tablet_id112988 Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Fiyatlar düşsün tablet alamıyoruz ama Samsung pek beceremedi, sık bozuluyor.
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AirSupport 3 ay
Rekabeti severim ama Samsung’un ürettiği tabletler neden1 sene sonra çöp oluyor?
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GetSomeRest 3 ay
3gb ram ve 16gb hafızalı kalemli galaxy tab p580 modeli 1300 e satılıyor şuan. Ben p587 modeli(simkartlı) kullanıyorum android 8.1 güncellemesi geldi tavsiye ederim bundan daha ucuzu bir işe yaramaz. Ayrıca tablet alacaksanız kalemli olsun t ve p serilerinin kalem farkı var sadece buna da dikkat edin.
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CWaRRioR 3 ay GetSomeRest
Lenovo P8 (Tab 3 8 Plus) 500-600 lira civarına alınabiliyor. Fiyatına göre güzel bir tablet. Snapdragon 625, 8" 1080p IPS panel, 4250mah batarya, 3GB ram, 16GB dahili hafıza, sd kart yuvası artı özellikleri. LineageOS'la kullanırsanız Android 8.1 sürümü mevcut. F/P gayet iyi.
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SHADOW 3 ay
ucuz olsa da bi 10 inclik alsak diycem de
dandik 1 gb ramli tabletler bile 400 lira civarina satilirken bunlar en az bi 600 700 olur heralde :(
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High Sierra 3 ay
2GB RAM ve Android 9.0 tablet.
2 fazlaymış aslında 1GB yeter de artar bile.
Note5 Android 7'de kalır da bu cihazlar 9 10 diye sunulmasına akıl sır erdiremiyorum
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CWaRRioR 3 ay High Sierra
Giriş seviyesi diyor zaten, 8GB olacak hali yok. Önemli olan fiyatı dolayısıyla.
Ayrıca eski cihazlara güncel Android sürümünün verilmemesi de donanım kaldırmadığından değil, şirkete maliyetinden dolayı yapılmıyor. Tek nedeni bu aslında.
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