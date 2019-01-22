Samsung giriş seviyesine iki yeni tablet hazırlıyor

Ağırlığını daha çok Windows tarafına vermiş olsa da Samsung halen Android ekosistemini unutmuş değil. Firma yıl içerisinde pek çok tablet modelini piyasaya sürecek. Bunlar yavaş yavaş benchmark testlerine düşmeye başladı.

Yeni tabletler

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir giriş seviyesi Galaxy Tab A (SM-P200) modelinin haberi internete düşmüştü. Bugün de SM-T515 model numarasına sahip yeni bir tablet modeli Geekbench testlerinde ortaya çıktı.

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SM-T515 modelinin 7 veya 10.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. İşlemci tarafında 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 7885 yonga seti yer alıyor. Tablette ayrıca 2GB RAM ve Android 9.0 Pie işletim sistemi olduğu görülüyor.

Bu iki tablet modelinin Android 9.0 işletim sistemi sayesinde One UI ara yüzünü deneyimleyecek ilk tabletler olacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan model numarasının 5 ile bitmesi LTE versiyonu olduğunu gösteriyor. Yani SM-T510 modeli WiFi, SM-T515 modeli de 4G versiyonu olacak.

Yeni model ile ilgili bir isim bilgisi mevcut değil ancak Galaxy Tab A serisi içerisinde yer almayacağı tahmin ediliyor. Bu iki model haricinde SM-T720 numarasına sahip bir model daha var. Bunun da Galaxy Tab S serisine ait olacağı tahmin ediliyor.