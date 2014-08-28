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Samsung dünyanın en büyük bükülebilir televizyonunu IFA 2014 fuarında sergileyecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung dünyanın en büyük bükülebilir televizyonunu IFA 2014 fuarında sergileyecek

Samsung mobil cihaz pazarında olmasa da televizyon pazarında bükülebilir ürünler geliştirmeye başladı. Ancak çok basit anlamda bükülme olayından bahsediyoruz zira bu ürünler düz bir haldeyken kenarların belirli bir açı alması ile kavisli hale geliyor.

Samsung geçtiğimiz aylarda 78 inçlik bükülebilir Ultra HD Televizyonu'nu satışa sunmuştu. Gelecek haftaki IFA 2014 fuarında ise firma 105 inçlik versiyonunu tanıtacak. Bu model dünyanın en büyük bükülebilir televizyonu olacak.

Samsung yeni modelinde UHD Dimming ve Black Crystal gibi teknolojilerle daha canlı ve parlak görüntüler elde edilmesini sağlayacak. Fiyatı ise yine fuarda netleşecek. Ancak bu tür televizyonlar çok yüksek fiyatlarda olduğu için şimdilik lüks tüketime hitap ediyor. 

http://www.ubergizmo.com/2014/08/samsung-will-unveil-worlds-largest-bendable-uhd-tv-next-month/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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nepasvior 5 yıl
evde çocuklar artık büker büker durur bunu, neye yatırım yapacaklarını şaşırdı zavallılar
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emir kustirika 5 yıl
yarım k TV varmı abi bana yarım k tivi verirmisin :D
Üstatlar şaka bi yana 4k ya ne yapcan film yook 4k oyun oynatacak PC yok konsol zaten yok izzah edin valla yazılcam taksidine :D
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1963bursa 5 yıl emir kustirika
emir kustirika
yarım k TV varmı abi bana yarım k tivi verirmisin :D
Üstatlar şaka bi yana 4k ya ne yapcan film yook 4k oyun oynatacak PC yok konsol zaten yok izzah edin valla yazılcam taksidine :D

499 liraya 40" ve 2k yani FullHD alana kimsenin sözü olamaz ama 2900 liraya 49" ve 4k almak varken benzer bir rakama 2k alana da niye 4k almadın diye sorarlar. Ayrıca bu rakam da geçici bir rakam, Seiki marka 4k TV'ler Türkiye'ye gelmek üzere ve 1000-1500 lira gibi rakamlara 4k TV'ler olacak, yani bu bir 2k-4k kavgası yada seçimi değil, sadece 4k'nın altında kalan eski TV'lerin yok olma süreci. Kimsenin bir şey tercih ettiği yok, zaten zamanla FullHD falan kimse bulamayacak.
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doctor_bey 5 yıl
Ben açıkçası tek tuşla kıvrılabilen tvleri bekliyorum
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darkaura 5 yıl
bir 4k yayini yok, dogru duzgun 4k film yok, 4k oyun oynatabilecek pc de ayri bir konu. bu durumda bu kadar yuksek fiyatlardan 4k tv almanin hic bir anlami yok.
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çokbilen 5 yıl
Ne kadar büyük o kadar lüzumsuzluk. Firmalar boş işlere çok kafa yormaya başladılar. 4K da 3D gibi patlayacak bence.
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ounomaus 5 yıl
herşey güzelde araba parasına televizyon satma mantığına çözüm bulsunlar sonra konuşsunlar 80 000 tl gibi fiyatlara modeller var uygun fiyatlı lg falan var ama ne yayın nede o çözünürlüklü düzgün pc toplama mantıklı ps4 falan ancak 2 tane bağlamak olur 4k güzel ama daha zamanı olan bir çözünürlük not : 50 inç tv ve üzeri olmazsa 4k çokta belirgin olmuyacaktır
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Gece772 5 yıl
Yeni tv almayı planıyorum marketlerde ki tvler beğenmedim
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darkdiva 5 yıl
Geçen gün Samsung'un 4k curve tv sine yakından baktım da 4k içeriği izlemek için tv den uzaklaşmana bile gerek kalmıyor, gerçekten çok hoşuma gitti ama ülkemizde kanallar hd yayına bile yeni yeni geçerken 4K tv gereksiz geliyor hep bana. Bir kaç yılı daha var sanki.
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arel.gr 5 yıl
3840 x 2160 cözünürlük degeri yazilarda 4K olarak geciyor.

peki 2K denilen cözünürlük degeri hangisi ?

TV oyunlari, DVD belgesel, DVD filmler, studyo yayinlari bu cozunurlukte 3840 x 2160 yayin degerleri sayisi orani % kactir ?

bu gun yeni yeni sunulan yayina cevap veren Full 1920x1080 HD 50'' ozelligini 1500TL ye almak daha uygun olmazmi ?

2-3 yil sonra veya ne zaman ihtiyac olursa Ultra HD 4K resolution (3840 x 2160 p) uyumlu yayin cogunlugu doneminde bu urunu 1500TL 'ye, tahminen 500€ civarinda edinmek daha mantikli degilmi ?
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1963bursa 5 yıl
Şu anda mediamartk gecekuşunda 49" 4k Ultra HD LG 49UB850V 3D smart Uydu alıcılı LED TV kampanyada, kdv dahil 2999 lira.
mediamarkt.com.tr/...
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hacı.basat 5 yıl 1963bursa
1963bursa

Şu anda mediamartk gecekuşunda 49" 4k Ultra HD LG 49UB850V 3D smart Uydu alıcılı LED TV kampanyada, kdv dahil 2999 lira.
mediamarkt.com.tr/...

Eleştiri gibi alma, fiyatı fena değil, rahat tavsiye edilebilecek bir TV, sadece dikkatimi bir şey çekti.

Kendisi 4k ama içindeki uydu alıcı 2k yani HD yazmış mediamarkt, alacaklar bunu bilerek alsınlar, ilerde ek olarak 4k uydu alıcı almaları gerekecek yine. LG'nin kendi sitesine bakmadım onu da söyleyeyim, olurda içindeki uydu alıcı da 4k ise süper fırsat. mm'den almak zorunda da değil kimse, ben vatanı tercih ederim, aynı fiyat.
vatanbilgisayar.com/...
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