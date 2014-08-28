Samsung dünyanın en büyük bükülebilir televizyonunu IFA 2014 fuarında sergileyecek

Haber Editörü
Samsung mobil cihaz pazarında olmasa da televizyon pazarında bükülebilir ürünler geliştirmeye başladı. Ancak çok basit anlamda bükülme olayından bahsediyoruz zira bu ürünler düz bir haldeyken kenarların belirli bir açı alması ile kavisli hale geliyor.
Samsung geçtiğimiz aylarda 78 inçlik bükülebilir Ultra HD Televizyonu'nu satışa sunmuştu. Gelecek haftaki IFA 2014 fuarında ise firma 105 inçlik versiyonunu tanıtacak. Bu model dünyanın en büyük bükülebilir televizyonu olacak.
Samsung yeni modelinde UHD Dimming ve Black Crystal gibi teknolojilerle daha canlı ve parlak görüntüler elde edilmesini sağlayacak. Fiyatı ise yine fuarda netleşecek. Ancak bu tür televizyonlar çok yüksek fiyatlarda olduğu için şimdilik lüks tüketime hitap ediyor.
http://www.ubergizmo.com/2014/08/samsung-will-unveil-worlds-largest-bendable-uhd-tv-next-month/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üstatlar şaka bi yana 4k ya ne yapcan film yook 4k oyun oynatacak PC yok konsol zaten yok izzah edin valla yazılcam taksidine :D
499 liraya 40" ve 2k yani FullHD alana kimsenin sözü olamaz ama 2900 liraya 49" ve 4k almak varken benzer bir rakama 2k alana da niye 4k almadın diye sorarlar. Ayrıca bu rakam da geçici bir rakam, Seiki marka 4k TV'ler Türkiye'ye gelmek üzere ve 1000-1500 lira gibi rakamlara 4k TV'ler olacak, yani bu bir 2k-4k kavgası yada seçimi değil, sadece 4k'nın altında kalan eski TV'lerin yok olma süreci. Kimsenin bir şey tercih ettiği yok, zaten zamanla FullHD falan kimse bulamayacak.
peki 2K denilen cözünürlük degeri hangisi ?
TV oyunlari, DVD belgesel, DVD filmler, studyo yayinlari bu cozunurlukte 3840 x 2160 yayin degerleri sayisi orani % kactir ?
bu gun yeni yeni sunulan yayina cevap veren Full 1920x1080 HD 50'' ozelligini 1500TL ye almak daha uygun olmazmi ?
2-3 yil sonra veya ne zaman ihtiyac olursa Ultra HD 4K resolution (3840 x 2160 p) uyumlu yayin cogunlugu doneminde bu urunu 1500TL 'ye, tahminen 500€ civarinda edinmek daha mantikli degilmi ?
mediamarkt.com.tr/...
Eleştiri gibi alma, fiyatı fena değil, rahat tavsiye edilebilecek bir TV, sadece dikkatimi bir şey çekti.
Kendisi 4k ama içindeki uydu alıcı 2k yani HD yazmış mediamarkt, alacaklar bunu bilerek alsınlar, ilerde ek olarak 4k uydu alıcı almaları gerekecek yine. LG'nin kendi sitesine bakmadım onu da söyleyeyim, olurda içindeki uydu alıcı da 4k ise süper fırsat. mm'den almak zorunda da değil kimse, ben vatanı tercih ederim, aynı fiyat.
vatanbilgisayar.com/...