Samsung dünyanın en büyük bükülebilir televizyonunu IFA 2014 fuarında sergileyecek





Samsung mobil cihaz pazarında olmasa da televizyon pazarında bükülebilir ürünler geliştirmeye başladı. Ancak çok basit anlamda bükülme olayından bahsediyoruz zira bu ürünler düz bir haldeyken kenarların belirli bir açı alması ile kavisli hale geliyor.





Samsung geçtiğimiz aylarda 78 inçlik bükülebilir Ultra HD Televizyonu'nu satışa sunmuştu. Gelecek haftaki IFA 2014 fuarında ise firma 105 inçlik versiyonunu tanıtacak. Bu model dünyanın en büyük bükülebilir televizyonu olacak.





Samsung yeni modelinde UHD Dimming ve Black Crystal gibi teknolojilerle daha canlı ve parlak görüntüler elde edilmesini sağlayacak. Fiyatı ise yine fuarda netleşecek. Ancak bu tür televizyonlar çok yüksek fiyatlarda olduğu için şimdilik lüks tüketime hitap ediyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/08/samsung-will-unveil-worlds-largest-bendable-uhd-tv-next-month/?utm_source=mobilerepublic