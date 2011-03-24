Samsung endüstride ilk defa 4Gb LPDDR2 bellek üretimine başladı

Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden Samsung, endüstrinin en yüksek bellek çözümü olan 4Gb LPDDR2 (düşük güç tüketimli DDR2) bellek yongası üretimine başladığını açıkladı. 30nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1066Mbps hızında çalışan yeni bellek yongalarının, çift çekirdekli işlemciye sahip üst seviye tabletlerde ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılacağı belirtiliyor.

Samsung'un bellek satış ve pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Wanhoon Hong, konuyla ilgili açıklamasında;

"4Gb LPDDR2 belleklerin hacimli üretimi bellek endüstri için muzzam bir ilerlemedir, bu bellek ile OEM müşterilerimize ydaha iyi farklılaştırılmış üst seviye mobil cihazları hızlı bir şekilde pazara sunma olanağı tanıyacağız." dedi.

Samsung yeni 4Gb LPDDR2 bellek yongasını kullanarak daha yüksek yoğunluklu yığın bellek sunmak için kullanmayı planlıyor. Güney Kore merkezli firma ayrıca, 8Gb (1GB) bellek yongasını bu ayın sonuna doğru, 16Gb (2GB) bellek yongasını ise Nisan ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alan firma, yeni geliştirdiği düşük güç tüketimli yongalar ile daha yüksek kapasiteli ürünler sunarak rekabette öne geçmeyi de planlıyor.