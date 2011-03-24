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Samsung endüstride ilk defa 4Gb LPDDR2 bellek üretimine başladı

8 yıl
10,5b
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17
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden Samsung, endüstrinin en yüksek bellek çözümü olan 4Gb LPDDR2 (düşük güç tüketimli DDR2) bellek yongası üretimine başladığını açıkladı. 30nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1066Mbps hızında çalışan yeni bellek yongalarının, çift çekirdekli işlemciye sahip üst seviye tabletlerde ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılacağı belirtiliyor.

Samsung'un bellek satış ve pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Wanhoon Hong, konuyla ilgili açıklamasında;

"4Gb LPDDR2 belleklerin hacimli üretimi bellek endüstri için muzzam bir ilerlemedir, bu bellek ile OEM müşterilerimize ydaha iyi farklılaştırılmış üst seviye mobil cihazları hızlı bir şekilde pazara sunma olanağı tanıyacağız." dedi.

Samsung yeni 4Gb LPDDR2 bellek yongasını kullanarak daha yüksek yoğunluklu yığın bellek sunmak için kullanmayı planlıyor. Güney Kore merkezli firma ayrıca, 8Gb (1GB) bellek yongasını bu ayın sonuna doğru, 16Gb (2GB) bellek yongasını ise Nisan ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alan firma, yeni geliştirdiği düşük güç tüketimli yongalar ile daha yüksek kapasiteli ürünler sunarak rekabette öne geçmeyi de planlıyor.


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MxFxOx 7 yıl
heriflerde hammadde yok ama işleme yeteneği en üst seviyede
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EcZaNeT 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

heriflerde hammadde yok ama işleme yeteneği en üst seviyede

hocam bunu picasso örneği açıklar.. picasso değerleri milyon eurolarla ölçülemeyen tablolarına kaç liralık boya + malzeme kullanmış olabilir.. sanat ve teknolojide kullanılan hammadde maliyetini sıfır sayabiliriz..
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sundancer 8 yıl
samsung dünyada teknolojiyi daha ilerilere taşıyan firma haline geldi artık
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FRAPS 8 yıl
Yakında don lastiği üretiminede el atacaklarımış , o piyasadaki paranın kokusunu aldılar heralde
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V4LKyR 8 yıl
Beyler acaba o Samsung la bu elektronik Samsung aynı mı? Hyundai marka vinçler falan da var, elektronik de var ama aynı zamanda araba markası :) Aynı Hyundai mi?
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umutarslan.com 8 yıl
bi ara samsung kamyonet görmüştüm :D bu ne la monitör marksı dediğimi hatırlıyom :D
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darkaura 8 yıl
gemi neymis derken?
adamlar dunyanin en buyuk ikinci tersanesine sahip. aklin almiyacagi boyutlarda super tankerler insa ediyorlar. kamyon dozer neymis?
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mehmednaim 8 yıl
Gemi yaptıklarını da yeni öğrendim :)
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diemcizone 8 yıl

mehmednaim

Gemi yaptıklarını da yeni öğrendim :)


Gemide neymiş?
Kamyonet, dozer, vinç. yaz googleye görürsün (:
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nacer 8 yıl
Samsung sony den çok daha büyük bir grup. Google'a Samsung Heavy Industries yazarsanız...
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emregök 8 yıl
elektronik dev
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ozkan_tpc 8 yıl
Bu Samsung böyle giderse Sony'i kral koltuğundan devirir kendi oturur :)
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t3 8 yıl
Bu samsung'unda yapmadığı iş yok. Nerdeyse hertürlü elektornik esya yapıyor. Beyaz esya, televizyon hatta Vinç falan bile yapıyor. Bu tablet bilgisayarlarınında bu kadar hızlı ilerlemesi hiç iyi değil. Yakında bütün alışkanlıklarımızdan vazgeçmemizi istiyip masaüstü bilgisayardan tabletlere geçmek zorunda kalıcaz.
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