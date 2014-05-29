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Samsung giyilebilir cihazlarda üçüncü nesle geçiyor : SIMBAND

4 yıl
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17
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung giyilebilir cihazlarda üçüncü nesle geçiyor : SIMBAND

Geçen yıldan bu yana giyilebilir cihaz pazarında önemli adımlar atan ve arka arkaya yeni ürünler piyasaya süren Samsung, dün yaptığı lansman ile pazarda yeni bir dönemin kapısını araladığını duyurdu.

SIMBAND adı verilen konsept giyilebilir sensörlerden oluşan bir referans platform ve fitness ürünlerinde yeni bir nesli başlatmayı hedefliyor. Ancak son kullanıcıya yönelik değil ve sektör üreticilerine yeni konseptler geliştirme imkanı verecek.

Samsung'un lansmanda tanıttığı prototip cihaz ise bir akıllı saat formunda ve optik, elektrikli veya fiziksel bileşenleri biraraya getiriyor. Giyildiği vücut bölgesinden kalp atışı, nefes alıp verme gibi ölçümler yapabilen cihaz istenen bileşenleri ekleme veya çıkarma imkanı da sunuyor.

SIMBAND platformu giyilebilir cihazların yumuşak karnı olan enerji tüketimine odaklanıyor ve yeni bir batarya türü ile enerji tasarrufunda en iyi sonuçları aldığını belirtiyor. SD kartın yaklaşık yarısı boyutunda olan prototip cihazda 1GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A7 çekirdekli bir yonga ile WiFi ve Bluetooth teknolojileri yer alıyor.

SIMBAND geliştiricilere açık bir platform sunmayı hedefliyor. önümüzdeki aylarda bir yazılım geliştirme aracı da yayınmlanmış olacak. Ayrıca pek çok programlama arayüzü de yine ilerleyen aylarda yayımlanmayı bekliyor. 

Samsung, SIMBAND platformunu SAMI adlı şirket içi bilgi toplama girişimi ile entegre etmeyi amaçlıyor. Böylece elde edilen veriler üçüncü taraf hizmet ve cihazlarla paylaşılabilecek. Samsung ayrıca bu verileri sağlık alanında yeni sistemler geliştirilmesi adına Kaliforniya Üniversitesi Dijital Sağlık Laboratuvarı ile paylaşmayı da planlıyor.

Platformun gelişmesi adına Samsung, 50 milyon dolarlık bütçesi olan Dijital Sağlık Mücadelesi adında yeni bir fon başlattığını da duyurdu. Bu fon ile Samsung'un sağlık platformlarını benimseyen girişimlere destek olunacak. 

SIMBAND programına dahil olacak ilk cihazların ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. Ancak gelecek yıl itibariyle ilk ürünlerin boy göstermesi bekleniyor.  

http://www.samsung.com/ssic Yorum Yaz
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tnt-2 4 yıl en beğenilen
Samsung önce S3 e 4.4.2 versin artan zaman olursada bunlarla ugrassaya
2 Yanıt Yanıtla +18
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yhackup 4 yıl tnt-2
tnt-2

Samsung önce S3 e 4.4.2 versin artan zaman olursada bunlarla ugrassaya


Harbi S3 kullanıcılarına büyük kazık attı Samsung birde TR modeline 1gb lik modele kaldırmıyor vs denildi hani 1,7 GHz Snapdragon™ S4 işlemcili SP dahi 442 alacakken S3'ün almaması büyük kazık
tnt-2Samsung önce S3 e 4.4.2 versin artan zaman olursada bunlarla ugrassayaHarbi S3 kullanıcılarına büyük ka...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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The Times 4 yıl
1000 liraya saat alsam altın kaplama olur plastik değil.
1 Yanıt Yanıtla +9
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xmasx 4 yıl
Saglik konusunda tum teknolojileri destekliyorum, bu konuda ciddi yatirimlar yapilsin umarim samsung legen acigini bu yolla kapatir.
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tnszfr 4 yıl
Arkasında birçok eksik bırakarak yeni atılımlar yapmak ne kadar doğru ? Temeli sağlam olmayan bir binaya kat çıkmak gibi...
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chatirdek 4 yıl
Adamlar birbiriyle teknoloji yarışında, bizimkiler de anca çene yarışında...o bundan bunu çalmış, o bunu kopyalamış, şu telefon leğen, bu çöp, o takoz, bu güncelleme almamış... vır vır vır dır dır dır zır zır zır...
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diplomalıamele 4 yıl
ulan adam tek sefer bir sürü teknoloji açıklamış(pil dahil) sağlıkla ilgi yeni çalışmalar yapıyoruz diyor, bizim süper zeka ''s3 e kitkit virsin bizim cınımızı sıkmısın'' diyo, vazgeçin şunlardan artık.....
1 Yanıt Yanıtla +6
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Firaristt 4 yıl diplomalıamele
diplomalıamele
ulan adam tek sefer bir sürü teknoloji açıklamış(pil dahil) sağlıkla ilgi yeni çalışmalar yapıyoruz diyor, bizim süper zeka ''s3 e kitkit virsin bizim cınımızı sıkmısın'' diyo, vazgeçin şunlardan artık.....

Sonuna kadar katılıyorum. Seneye bu zamanlar belki S4'e de güncelleme kesilecek ve yine aynı muhabbet dönecek. Ama olay o değil, olay bu şeylerin alakasız yerlerde sürekli dile getirilmesi. Adamlar bi ton sensöre sahip geliştirmek için platform tanıtıyor, millet tutup S3'e güncelleme diyor.

GELMİYOR GÜNCELLEME! Sıktı artık.
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Kitmaker 4 yıl
diplomalıamele

ulan adam tek sefer bir sürü teknoloji açıklamış(pil dahil) sağlıkla ilgi yeni çalışmalar yapıyoruz diyor, bizim süper zeka ''s3 e kitkit virsin bizim cınımızı sıkmısın'' diyo, vazgeçin şunlardan artık.....

80 milyon, yani dünyadaki ülke nüfuslarının çoğundan fazla kişi SIII kullanırken ve 4.4.2 gayet kaldırabilecekken samsung cebine 3 kuruş daha girsin diye bu kadar kişiyi göz ardı ediyor yarı yolda bırakıyor. Keşke bir imkan olsa da bu 80 milyon kişi ayaklandırılıp başka markalara G2 ye falan geçtirilse. O zaman işte 3. nesil saatini de yapar samsung S5 ini de satar elde kalan S4 leri de abuk subuk isimlerle kakalamaya çalışır.
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Gece772 4 yıl
Türkçe versiyonun ne zaman gelir acaba
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BerkhanBalta 4 yıl
Bildiğin s3 mini mini olmuş bu.
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darkdiva 4 yıl
Adamlar öncü bir teknolojiye imza atmıyor diyorsunuz, yaptıklarında da dalga geçiyorsunuz. İlginçsiniz valla.
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The Times 4 yıl
1000 liraya saat alsam altın kaplama olur plastik değil.
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swat882 4 yıl
Avrupalı ve Amerikalı insanları ilgilendiriyor
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Xloud 4 yıl
4. nesli az çok tahmin ediyorsunuzdur :/
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tnt-2 4 yıl en beğenilen
Samsung önce S3 e 4.4.2 versin artan zaman olursada bunlarla ugrassaya
1 Yanıt Yanıtla +18
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yhackup 4 yıl tnt-2
tnt-2

Samsung önce S3 e 4.4.2 versin artan zaman olursada bunlarla ugrassaya


Harbi S3 kullanıcılarına büyük kazık attı Samsung birde TR modeline 1gb lik modele kaldırmıyor vs denildi hani 1,7 GHz Snapdragon™ S4 işlemcili SP dahi 442 alacakken S3'ün almaması büyük kazık
1 Yanıt Yanıtla +11
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Bardaktaki_Adam 4 yıl

tnt-2
Samsung önce S3 e 4.4.2 versin artan zaman olursada bunlarla ugrassaya


Güncelleme verince vay anam telefon yavaşladı yok şurasına bi şey oldu diyorsunuz
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