Samsung giyilebilir cihazlarda üçüncü nesle geçiyor : SIMBAND





Geçen yıldan bu yana giyilebilir cihaz pazarında önemli adımlar atan ve arka arkaya yeni ürünler piyasaya süren Samsung, dün yaptığı lansman ile pazarda yeni bir dönemin kapısını araladığını duyurdu.





SIMBAND adı verilen konsept giyilebilir sensörlerden oluşan bir referans platform ve fitness ürünlerinde yeni bir nesli başlatmayı hedefliyor. Ancak son kullanıcıya yönelik değil ve sektör üreticilerine yeni konseptler geliştirme imkanı verecek.





Samsung'un lansmanda tanıttığı prototip cihaz ise bir akıllı saat formunda ve optik, elektrikli veya fiziksel bileşenleri biraraya getiriyor. Giyildiği vücut bölgesinden kalp atışı, nefes alıp verme gibi ölçümler yapabilen cihaz istenen bileşenleri ekleme veya çıkarma imkanı da sunuyor.





SIMBAND platformu giyilebilir cihazların yumuşak karnı olan enerji tüketimine odaklanıyor ve yeni bir batarya türü ile enerji tasarrufunda en iyi sonuçları aldığını belirtiyor. SD kartın yaklaşık yarısı boyutunda olan prototip cihazda 1GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A7 çekirdekli bir yonga ile WiFi ve Bluetooth teknolojileri yer alıyor.





SIMBAND geliştiricilere açık bir platform sunmayı hedefliyor. önümüzdeki aylarda bir yazılım geliştirme aracı da yayınmlanmış olacak. Ayrıca pek çok programlama arayüzü de yine ilerleyen aylarda yayımlanmayı bekliyor.





Samsung, SIMBAND platformunu SAMI adlı şirket içi bilgi toplama girişimi ile entegre etmeyi amaçlıyor. Böylece elde edilen veriler üçüncü taraf hizmet ve cihazlarla paylaşılabilecek. Samsung ayrıca bu verileri sağlık alanında yeni sistemler geliştirilmesi adına Kaliforniya Üniversitesi Dijital Sağlık Laboratuvarı ile paylaşmayı da planlıyor.





Platformun gelişmesi adına Samsung, 50 milyon dolarlık bütçesi olan Dijital Sağlık Mücadelesi adında yeni bir fon başlattığını da duyurdu. Bu fon ile Samsung'un sağlık platformlarını benimseyen girişimlere destek olunacak.





SIMBAND programına dahil olacak ilk cihazların ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. Ancak gelecek yıl itibariyle ilk ürünlerin boy göstermesi bekleniyor.

http://www.samsung.com/ssic