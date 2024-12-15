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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

    Samsung'un Galaxy S25 telefonlarını da tanıtacağı Unpacked 2025 etkinlik tarihi ortaya çıktı. Merakla beklenen Samsung S25 Ultra ne zaman tanıtılacak sorusu resmi olarak olmasa da yanıt buldu.
    samsung galaxy s25 unpacked 2025 etkinlik tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni yapay zeka gelişmeleri ve üst seviye cihazlarını tanıtacağı Unpacked 2025 etkinliğine hazırlanıyor. Son sızıntılara göre, bu büyük etkinlikte Galaxy S25 serisi, Galaxy XR başlık ve One UI 7 yenilikleri gösterilecek. İşte etkinliğin tarihi, yeri ve lansman detayları dahil olmak üzere tüm bilinenler:

    Yeni bir rapor, Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin 22 Ocak 2025'te San Jose’de düzenleneceğini söylüyor. Yüz yüze bir etkinlik olacak ve TSİ 21.00’de canlı yayın ile başlayacak.

    Samsung, bu etkinlikte yalnızca Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'yı tanıtmayacak. Ayrıca yakın zamanda duyurulan Android XR başlığın (Project Moohan) özelliklerini gösterecek ve çıkış tarihi, fiyat gibi merak edilen diğer detayları paylaşacak. Bunun dışında, Samsung S25 serisinde yüklü gelecek One UI 7 resmi olarak tanıtılacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

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