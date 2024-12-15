Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Yeni bir rapor, Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin 22 Ocak 2025'te San Jose’de düzenleneceğini söylüyor. Yüz yüze bir etkinlik olacak ve TSİ 21.00’de canlı yayın ile başlayacak.
Samsung, bu etkinlikte yalnızca Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'yı tanıtmayacak. Ayrıca yakın zamanda duyurulan Android XR başlığın (Project Moohan) özelliklerini gösterecek ve çıkış tarihi, fiyat gibi merak edilen diğer detayları paylaşacak. Bunun dışında, Samsung S25 serisinde yüklü gelecek One UI 7 resmi olarak tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor