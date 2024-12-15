Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni yapay zeka gelişmeleri ve üst seviye cihazlarını tanıtacağı Unpacked 2025 etkinliğine hazırlanıyor. Son sızıntılara göre, bu büyük etkinlikte Galaxy S25 serisi, Galaxy XR başlık ve One UI 7 yenilikleri gösterilecek. İşte etkinliğin tarihi, yeri ve lansman detayları dahil olmak üzere tüm bilinenler:

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Yeni bir rapor, Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin 22 Ocak 2025'te San Jose’de düzenleneceğini söylüyor. Yüz yüze bir etkinlik olacak ve TSİ 21.00’de canlı yayın ile başlayacak.

Samsung, bu etkinlikte yalnızca Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'yı tanıtmayacak. Ayrıca yakın zamanda duyurulan Android XR başlığın (Project Moohan) özelliklerini gösterecek ve çıkış tarihi, fiyat gibi merak edilen diğer detayları paylaşacak. Bunun dışında, Samsung S25 serisinde yüklü gelecek One UI 7 resmi olarak tanıtılacak.

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Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım tarihi sızdırıldı