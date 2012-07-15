Samsung, IFA 2012'de geliştiricilere özel etkinlik düzenleyecek

Teknoloji sektörünün önemli organizasyonlarından biri olan IFA, bu yıl 31 Ağustos’ta kapılarını teknoloji severlerine açacak. IFA 2012’de gözlerin üzerinde olacağı Samsung da fuardan 1 gün önce geliştiricilere özel bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.





30 Ağustos günü Berlin yerel saatiyle 14:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte geliştiriciler, Samsung’un son teknoloji çözümleriyle herkesten önce tanışma fırsatı yakalayacak. Etkinlik için başvuruları şimdiden almaya başlayan Samsung, 1 Ağustos’ta etkinlikte yer alma fırsatı yakalayacak olan katılımcılara davetiyeleri elektronik posta ile gönderecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiyi Samsung Developers sayfasından alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.





Samsung’un aralarında Galaxy Note’un da bulunduğu yeni çözümlerini tanıtması beklendiği IFA 2012’yi Donanımhaber olarak yerinden takip edeceğimizi hatırlatalım.



