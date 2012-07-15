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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, IFA 2012'de geliştiricilere özel etkinlik düzenleyecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji sektörünün önemli organizasyonlarından biri olan IFA, bu yıl 31 Ağustos’ta kapılarını teknoloji severlerine açacak. IFA 2012’de gözlerin üzerinde olacağı Samsung da fuardan 1 gün önce geliştiricilere özel bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.

30 Ağustos günü Berlin yerel saatiyle 14:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte geliştiriciler, Samsung’un son teknoloji çözümleriyle herkesten önce tanışma fırsatı yakalayacak. Etkinlik için başvuruları şimdiden almaya başlayan Samsung, 1 Ağustos’ta etkinlikte yer alma fırsatı yakalayacak olan katılımcılara davetiyeleri elektronik posta ile gönderecek.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiyi Samsung Developers sayfasından alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Samsung’un aralarında Galaxy Note’un da bulunduğu yeni çözümlerini tanıtması beklendiği IFA 2012’yi Donanımhaber olarak yerinden takip edeceğimizi hatırlatalım.


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E_Aydin35 6 yıl
Donanım Haber ekibinin orada olması büyük şeref ve avantaj hem bizler için hem DH için.. İnşallah güzel haberler görüceğiz.. :)
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UnInvited_Guest 6 yıl
Vay dh yakindan takip ediyor Samsung u şaşırdım bu Samsung a neden herkes anti sempati duyuyor bişey anlamadim ama gerçi meyve veren ağaç taşlanır.
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