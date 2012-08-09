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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, içine koku yerleştirilebilen cep telefonu için yeni bir patent daha aldı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung, kokulu cep telefonu patentlerine bir yenisini daha ekleyerek bu konuya olan ilgisini bir kez daha göstermiş oldu.

Güney Koreli üreticinin listesine eklediği bu yeni patent ile birlikte şarj ünitesine küçük bir koku dolum aracı yerleştiriyor. Bu sayede telefon şarj edilirken konu ünitesi de doluyor. Basit bir sprey veya koku mekanizmasından fazlasını sunan bu teknoloji, cihaza yerleştirilen parfüm ile birlikte bir uyarı aracı olarak kullanılabiliyor. Samsung'un patentini aldığı bu teknoloji sayesinde cep telefonu çaldığında veya mesaj geldiğinde kullanıcının belirlenen koku ile uyaracağını söylemek mümkün hale geliyor.

Samsung'un kokulu cep telefonlarına olan ilgisinin şu an için sadece patentler üzerinde bir fikir olsa da farklılık yaratılmaya çalışılan cep telefonu pazarında bu patentlerin kullanılıp kullanılmayacağı halen merak konusu.
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=20&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=%2820120807.PD.+AND+Samsung.ASNM.%29&OS=ISD/20120807+AND+AN/Samsung&RS=%28ISD/20120807+AND+AN/Samsung%29 Yorum Yaz
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akcanon 6 yıl en beğenilen
telefon ısınınca berbat bişey olur
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clopin 6 yıl
Samsung kadar kalitesiz marka görmedim telefonlari oyuncak gibi en pahalisindan en ucuzuna kadar.
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chatlaxs 6 yıl
Sevgililer icin guzel
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E_Aydin35 6 yıl
Farklı bir fikir olduğu kesin :)
Artık bu teknolojiye sahip olduğum zaman parfüm sıkmadığımda, arkadaşıma aramasını söylerim koku üsüme siner belki :P
Yakında Samsung-caldion, Samsung-AXE ile ortaklık sürecinde gibi haberler görürüz belki ? :)
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furky86 6 yıl
İphonelarin da jack girişi ananas kokuyordu :)))

Ahaaaaaa yine çaldı samsung :P
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alperrkilicc 6 yıl
Huawei bu hizmeti ideos x5 modelinde yapmıştı. Arka kapağı açınca çok güzel kokuyor
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MASTERMIND 6 yıl
assasin44
4. boyut geldi direkt benim aklima.

4 boyutlu 5 boyutlu sinema olayı zırvadan ibaret.
Gerçekliği arttırılmıştan kasıt olarak bu kullanılıyor ama aslında sahtekarlık.
Zaten her telefon tek kokuyla gelecek koku jeneratörü olmayacak. Kaldı ki kokuyu kodlara çevirip bunu telefonun algılayacağı bir şekle çevirmek şimdilik pek mümkün değil.
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UnInvited_Guest 6 yıl MASTERMIND
MASTERMIND
assasin44
4. boyut geldi direkt benim aklima.

4 boyutlu 5 boyutlu sinema olayı zırvadan ibaret.
Gerçekliği arttırılmıştan kasıt olarak bu kullanılıyor ama aslında sahtekarlık.
Zaten her telefon tek kokuyla gelecek koku jeneratörü olmayacak. Kaldı ki kokuyu kodlara çevirip bunu telefonun algılayacağı bir şekle çevirmek şimdilik pek mümkün değil.

Ortama göre koku verse güzel olurdu
gerçek 4. boyut o avm dekiler gibi değil hocam kutu gibi dandik bişey onlar avatarın 4. boyutta gösterime girdiği bi yer vardi aklima gelmedi şuan.
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OverClocK1ng 6 yıl
Esasında iyi düşünmüşler. Mesela telefondaki patronun "Ulen bacağuna sıçtiğumun" diye bağırdığı zaman telefondan bok kokusu çıkarsa epey etkili olabilir.



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-Roland Deschain- 6 yıl
Bu yüzdende bir patent savaşı görürüz ilerde.
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teramit 6 yıl
okunmamış bir adet kokunuz var !
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yildiray35 6 yıl
O da bir şey mi, bizim memlekette içerisine korku yerleştiriyorlar, telefonların dinlenmesi korkusu.
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alpa07 6 yıl
Onasıl 1 nisan şakası öyle
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