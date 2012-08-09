Samsung, içine koku yerleştirilebilen cep telefonu için yeni bir patent daha aldı





Samsung, kokulu cep telefonu patentlerine bir yenisini daha ekleyerek bu konuya olan ilgisini bir kez daha göstermiş oldu.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=20&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=%2820120807.PD.+AND+Samsung.ASNM.%29&OS=ISD/20120807+AND+AN/Samsung&RS=%28ISD/20120807+AND+AN/Samsung%29

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Güney Koreli üreticinin listesine eklediği bu yeni patent ile birlikte şarj ünitesine küçük bir koku dolum aracı yerleştiriyor. Bu sayede telefon şarj edilirken konu ünitesi de doluyor. Basit bir sprey veya koku mekanizmasından fazlasını sunan bu teknoloji, cihaza yerleştirilen parfüm ile birlikte bir uyarı aracı olarak kullanılabiliyor. Samsung'un patentini aldığı bu teknoloji sayesinde cep telefonu çaldığında veya mesaj geldiğinde kullanıcının belirlenen koku ile uyaracağını söylemek mümkün hale geliyor.Samsung'un kokulu cep telefonlarına olan ilgisinin şu an için sadece patentler üzerinde bir fikir olsa da farklılık yaratılmaya çalışılan cep telefonu pazarında bu patentlerin kullanılıp kullanılmayacağı halen merak konusu.