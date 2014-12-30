Samsung ile yeni nesil televizyonları konuştuk "Oyun konsolu gücünde donanımlı TV'ler geliyor"

Samsung Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Ürünleri Direktörü Hüseyin Erel ile yeni nesil televizyonları konuştuk. Kavisli modellerden, Ultra HD yani 4K çözünürlük desteği sunanlara kadar... Samsung'a göre yakın gelecekte oyun konsolu gücünde grafik performansı sunan televizyonlar da hayatımıza girmiş olacak. Detaylar videomuzda, iyi seyirler.

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