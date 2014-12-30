Samsung ile yeni nesil televizyonları konuştuk "Oyun konsolu gücünde donanımlı TV'ler geliyor"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Ürünleri Direktörü Hüseyin Erel ile yeni nesil televizyonları konuştuk. Kavisli modellerden, Ultra HD yani 4K çözünürlük desteği sunanlara kadar... Samsung'a göre yakın gelecekte oyun konsolu gücünde grafik performansı sunan televizyonlar da hayatımıza girmiş olacak. Detaylar videomuzda, iyi seyirler.
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hocam aslında smart tv olayının adam edilmesi çokta zor değil. atlanta g4 mini gibi aletleri üreten firmalarla anlaşıp tv'nin içine monte etseler çok güzel olur ve satar. ama bunlar herşeyi çok yavaş verip insanları nasıl daha fazla sömürürüm derdinde oldukları için bunu zor yaparlar.
Televizyon 10+ yıl önce çıkan konsola belki rakip olabilir ama yeni nesil ile kıyaslanması mümkün değil. Oyuncu adamın tercihi bellidir konsoldur.
ZENGIN ADAMIN EVINDE EN AZ 2 ADET VARDIR BU URUNDEN :):)
2009 yılında Samsung'un beni memnun etmesi üzerine yeni taşındığım eve 46B650 satın aldım, yeniliğe tasarıma inceliğe ayak uyduralım amacıyla 3 sene sonra servis yüzü görmemiş TV'mi sattım.
2012 yılında 55ES8000 aldım ve çok memnun bir şekilde salonda sabahtan gece saatlerine kadar kullanmaktayız.
Hatta garantinin bitmesine son 4-5 gün kala panelin sol çerçeve birleşim yerinde karartı oluşması üzerine servis gelip sıfır 2014 panel takarak (evde önümde panel montajı yapıldı) garantiden de çok memnun kaldık.
Yatak odama Philips 42 pfl6877k model TV aldım ama inanılmaz saçma sapan sorunları yüzünden 2. gün servise vererek 1 hafta içinde iadesini sağladım.
Kısacası Samsung buzdolabımızda var 5 yıldır sorunsuz kullanmaktayız, satın aldığım Samsung ürünleri beni memnun edip sorun çıkartmıyorsa olay bitmiştir tavsiye de ederim aynı markayı satın almaya da devam ederim.
Başkası satın aldığı Samsung ürünlerinde sorun yaşamıştır tavsiye etmez bir daha almaz (benim de evime kesinlikle Philips sokmamam ve tavsiye de etmemem gibi) .
PHILIPS
TEŞEKKÜRLER