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Samsung ile yeni nesil televizyonları konuştuk "Oyun konsolu gücünde donanımlı TV'ler geliyor"

4 yıl
24,7b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Ürünleri Direktörü Hüseyin Erel ile yeni nesil televizyonları konuştuk. Kavisli modellerden, Ultra HD yani 4K çözünürlük desteği sunanlara kadar... Samsung'a göre yakın gelecekte oyun konsolu gücünde grafik performansı sunan televizyonlar da hayatımıza girmiş olacak. Detaylar videomuzda, iyi seyirler. 
 

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aykal 4 yıl
46f7000 samsung tv var.kalitesine, smart tv, görüntüsü bir numara !!!! düşünmeden alın derim.
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TEKİN 1881 4 yıl
Tv sektöründe de telefon sektöründe de sony ile yarış içindeler.
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Elsa 4 yıl
Önce smart tv yazılımı adam edilsin, webOS'a karşı çok kötü durumdalar hiz anlamında
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karakabus_ 4 yıl Elsa
Elsa

Önce smart tv yazılımı adam edilsin, webOS'a karşı çok kötü durumdalar hiz anlamında

hocam aslında smart tv olayının adam edilmesi çokta zor değil. atlanta g4 mini gibi aletleri üreten firmalarla anlaşıp tv'nin içine monte etseler çok güzel olur ve satar. ama bunlar herşeyi çok yavaş verip insanları nasıl daha fazla sömürürüm derdinde oldukları için bunu zor yaparlar.
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Salvatuon 4 yıl fx57
Erdi bey keske Oled ile ilgili de bir iki soru sorsaydiniz. Plazmalardan sonra En cok bekledigim Tv teknolojisidir Oled. Bir de şu kavis olayina isinamadim birturlu. Aksi gibi butun Oled 4K modeller de kavisli. Yok mu bunun flat 4K modeli acaba?
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DH Misafiri 4 yıl
Niye herşey konsol ile kıyaslanıyor. Resmen başarıyı çekememezlik söz konusu. Her ürün kendi farklı kulvarına aittir. Mis gibi konsol varken niye bir ömür boyunca TV nin gelişmesini bekleyeyim
Televizyon 10+ yıl önce çıkan konsola belki rakip olabilir ama yeni nesil ile kıyaslanması mümkün değil. Oyuncu adamın tercihi bellidir konsoldur.
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darkdiva 4 yıl
Sorun yaşayan mutlaka olmuştur ama ben Samsung televizyonumdan da telefonumdan da gayet memnunum. İlerde üst düzey bir televizyon alacağım, o da mutlaka Samsung olacak.
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kanreone 4 yıl
ASGARI ÜCRETLE ÇALIŞAN BUNU ALMAK İÇİN 60 AY KREDİ ÇEKMESİ LAZIM...GÜZEL ÜLKEMDE ÇALIŞAN ASGARI RAKAMINI DÜŞÜNÜRSEK ARKADAŞIN SÖYLEDİĞİ %75 LIK PAYI YAKALAMASI ŞUNU GÖSTERIR.
ZENGIN ADAMIN EVINDE EN AZ 2 ADET VARDIR BU URUNDEN :):)
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pocemonmutlu 4 yıl
2007 yılında ilk aldığım LCD 32 inc Samsung'tu (32S71B), o günden bu güne her gün sabahtan akşama kadar çalışır (annemin odasında) maşallah daha hiçbir sorun çıkartmadı..

2009 yılında Samsung'un beni memnun etmesi üzerine yeni taşındığım eve 46B650 satın aldım, yeniliğe tasarıma inceliğe ayak uyduralım amacıyla 3 sene sonra servis yüzü görmemiş TV'mi sattım.

2012 yılında 55ES8000 aldım ve çok memnun bir şekilde salonda sabahtan gece saatlerine kadar kullanmaktayız.

Hatta garantinin bitmesine son 4-5 gün kala panelin sol çerçeve birleşim yerinde karartı oluşması üzerine servis gelip sıfır 2014 panel takarak (evde önümde panel montajı yapıldı) garantiden de çok memnun kaldık.

Yatak odama Philips 42 pfl6877k model TV aldım ama inanılmaz saçma sapan sorunları yüzünden 2. gün servise vererek 1 hafta içinde iadesini sağladım.

Kısacası Samsung buzdolabımızda var 5 yıldır sorunsuz kullanmaktayız, satın aldığım Samsung ürünleri beni memnun edip sorun çıkartmıyorsa olay bitmiştir tavsiye de ederim aynı markayı satın almaya da devam ederim.


Başkası satın aldığı Samsung ürünlerinde sorun yaşamıştır tavsiye etmez bir daha almaz (benim de evime kesinlikle Philips sokmamam ve tavsiye de etmemem gibi)
.
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kanreone 4 yıl
monitör deyince ekran deyince panel deyince kalite deyince akla hemen onun adı gelir.
PHILIPS
TEŞEKKÜRLER
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ajdarvevo 4 yıl
Es 7000 on numara
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Teknode 4 yıl
İstediğim yere taşıyamadığım sürece oyun konsolu seviyesinde olsa ne olur ? İstediklerini yapsınlar yıkamazlar Sony Playstation'ı.
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travers 4 yıl
Biz bu palavrayı adreno 330 içinde duyduk. Samsung stabil bir arayüz yapsın hele bi telefonuna, televizyonuna konsol gücü Allah kerim.
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