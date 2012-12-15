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Samsung mobil işlemcileri için 28nm fabrikasyon sürecine geçiyor

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyasında kendi işlemcisini geliştiren çok sayıda firma olmasına rağmen aynı zamanda üretim yapabilenlerin sayısı son derece az. Pek çok firma, işlemci üretimi için TSMC gibi döküm firmalarıyla  işbirliğine giderken, kendi fabrikasını işleten şirket sayısı kısıtlı. Çok sayıda üretim tesisine sahip olan Intel, bu alanda liderliği kimselere bırakmazken, tüketici elektroniği tarafında ise Samsung, oldukça güçlü bir pozisyona sahip.
Kendi cihazlarında kullandığı Exynos serisi işlemcilere ek olarak Apple'ın iOS tabanlı cihazlarındaki işlemcilerin üretimini üstlenen Samsung, yeni teknolojiler için yatırımlarını sürdürüyor. Artan rekabet ve karşılıklı davalara bağlı olarak Apple'ın üretim birlikteliğini sonlandırarak TSMC ile çalışmaya başlayacağı konuşuladursun Samsung, Amerika'nın Austin-Teksas bölgesinde yer alan işlemci üretim fabrikasyona 4 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacağını ve 28nm için üretim hazır hale getireceğini duyurdu.
Amerika'da çip üretim için kurulan tesise, 1996'dan günümüze 11 milyar dolarlık yatırım yapan Samsung, yeni genişleme paketi için toplamda 4 milyar dolarlık ek bir paketi daha devreye sokacak. Şu anda 32nm üretim teknolojisiyle çalışan tesis, yapılan güncellemeler sonrasında 28nm fabrikasyon sürecine kavuşmuş olacak. Qualcomm'un bu alandaki avantajını yakalamak isteyen Samsung, tesis bazındaki yatırımlarına ek olarak işlemci tasarımı yapan ekibine, 200 yeni personel daha ekleyecek.
Exynos serisi işlemcilerini ağırlıklı olarak kendi ürünlerinde kullanan Samsung, diğer taraftan talep eden firmalara platform sağlayabiliyor. Çin merkezli Meizu firması uzun süreden beri Exynos serisi işlemciler kullanmakta. Diğer taraftan henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da Sony'nin yeni nesil akıllı telefonlarında da Samsung işlemcilerin olacağı ifade ediliyor ki Samsung işlemcili Sony akıllı telefonlar farkjlı bir hava katacak gibi görünüyor.


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UnInvited_Guest 6 yıl
MaRZoCHi
Vay be 4nm düşürmek için 4 milyar $Demek ki 1 nm = 1 milyar $27 nm isteyen arkadaş 1 milyar $ verirse samsung direkt olarak 27 nm ye geçiş yapar :)

Adamlar mobil işlemci pazarında liderler bırakın o kadar yatırım da yapsın yani :)
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MaRZoCHi 6 yıl
Vay be 4nm düşürmek için 4 milyar $
Demek ki 1 nm = 1 milyar $
27 nm isteyen arkadaş 1 milyar $ verirse samsung direkt olarak 27 nm ye geçiş yapar :)
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sticer12 6 yıl
OverClocK1ng
Esasında önemsiz bir haber gibi görünse de geçenlerde LG Nexus 4 incelemesi vardı. Cihaz öyle çok ısınıyor ki thermal throttle yapmak zorunda kalıyor. Bu da o kadar güçlü donanımına rağmen yapılan testlerde çok düşük sonuçlar almasına ve İnternette gezerken takılmalar yaşamasına neden oluyor. Samsung bu hamle ile cihazlarının daha serin , takılmadan ve daha yüksek frekanslarda çalışabilmesini de biraz daha garantilemiş oluyor. Aynı zamanda pile de katkı yapıyor. Bence yapacağı yatırımı fazlasıyla geri alacaktır...

hocam nexus 4 deki snapdragon s4 işlemcide 28 nm ama hala ısınma problemi var ben nm değerlerinin bu ısnma ve enerji tassarufu olaylarında etkili olduğuna inanmamaya başladım
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DraGonS 6 yıl
demo11
Yiyorsa 10 nm ye insin ama yok önce biraz daha emsinler insanların paralarını ondan sonra..

O ne biçim bilgisizce bir ithaftır ya. Sanki kendisi 10nm üretim yapıyormuşcasına. Yada fizik müh. edalarında konuşmak ... 1980 lerde o zaman direk miro mertebelerinden direk 10 nm üretime geçselerdi .
Yada niye 10nm geçiyoralrki direk 10 pikometreye geçsin.
Neyin kafasındasınız la.
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OverClocK1ng 6 yıl
Esasında önemsiz bir haber gibi görünse de geçenlerde LG Nexus 4 incelemesi vardı. Cihaz öyle çok ısınıyor ki thermal throttle yapmak zorunda kalıyor.
Bu da o kadar güçlü donanımına rağmen yapılan testlerde çok düşük sonuçlar almasına ve İnternet'te gezerken takılmalar yaşamasına neden oluyor.

Samsung bu hamle ile cihazlarının daha serin , takılmadan ve daha yüksek frekanslarda çalışabilmesini de biraz daha garantilemiş oluyor.
Aynı zamanda pile de katkı yapıyor. Bence yapacağı yatırımı fazlasıyla geri alacaktır...
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demo11 6 yıl
Yiyorsa 10 nm ye insin ama yok önce biraz daha emsinler insanların paralarını ondan sonra..
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lyridder 6 yıl
27nm de isteriz.
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Rubisco 6 yıl
Cortex A15 ve sonrasının felaket güç tüketimi var, herkezin eli mahkum ekstra yenliğe girişmeye.
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Batuist 6 yıl
Samsung işlemcilerin olacağı ifade ediliyor ki Samsung işlemcili Sony akıllı telefonlar farkjlı bir hava katacak gibi görünüyor.

Burada biraz birşeyler ima edilmiş gibi ama çok gereksiz duruyor.. Erdide biraz üzerinde düşünse ne kadar anlamsız olduğunu farkedecek ama sanırım hızlı birşekilde yazdığı için haberi o kısmında pek düşünemeden yazmış.. Yoksa bir teknoloji editörünün yazacağı mantıklı birşey değil..
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itachi237 6 yıl
daha yatırımı yapıcakta tesis kurulcakta... o zamana qualcomm 22 nmde üretime başlar.büyük bir ihtimal 2014teki işlemciler için hazır olur tesis.
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tahir40 6 yıl
Anlamadığım uzun zamandır 22nm işlemcisini kullandığım intel neden telefon işlemcisi üretemiyor? Samsung da maliyetlerden dolayı kimsenin üretim yapmadığı ABD'de milyarlarca dolar harcayıp tesisler açıyor. Eminim Kore'de üretse daha ucuza gelir... Türkiye'de üretse daha da ucuza :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Güç tüketimi az da olsa düşecektir. Galaxy S3 lerin hem ısısı hem de pil tüketimi düşer. Bununla birlikte saat hızı arttırılmış bir ara model de gelebilir. Zira ısınma ve pil tüketimi düşeceği için CPU saat hızı arttırılmış hatta belki de üzerindeki Mali400 ün de saat hızının bir miktar arttırılmış olduğu Galaxy S3 Plus gibi bir model çıkartabilirler...
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