Samsung mobil işlemcileri için 28nm fabrikasyon sürecine geçiyor

Teknoloji dünyasında kendi işlemcisini geliştiren çok sayıda firma olmasına rağmen aynı zamanda üretim yapabilenlerin sayısı son derece az. Pek çok firma, işlemci üretimi için TSMC gibi döküm firmalarıyla işbirliğine giderken, kendi fabrikasını işleten şirket sayısı kısıtlı. Çok sayıda üretim tesisine sahip olan Intel, bu alanda liderliği kimselere bırakmazken, tüketici elektroniği tarafında ise Samsung, oldukça güçlü bir pozisyona sahip.

Kendi cihazlarında kullandığı Exynos serisi işlemcilere ek olarak Apple'ın iOS tabanlı cihazlarındaki işlemcilerin üretimini üstlenen Samsung, yeni teknolojiler için yatırımlarını sürdürüyor. Artan rekabet ve karşılıklı davalara bağlı olarak Apple'ın üretim birlikteliğini sonlandırarak TSMC ile çalışmaya başlayacağı konuşuladursun Samsung, Amerika'nın Austin-Teksas bölgesinde yer alan işlemci üretim fabrikasyona 4 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacağını ve 28nm için üretim hazır hale getireceğini duyurdu.

Amerika'da çip üretim için kurulan tesise, 1996'dan günümüze 11 milyar dolarlık yatırım yapan Samsung, yeni genişleme paketi için toplamda 4 milyar dolarlık ek bir paketi daha devreye sokacak. Şu anda 32nm üretim teknolojisiyle çalışan tesis, yapılan güncellemeler sonrasında 28nm fabrikasyon sürecine kavuşmuş olacak. Qualcomm'un bu alandaki avantajını yakalamak isteyen Samsung, tesis bazındaki yatırımlarına ek olarak işlemci tasarımı yapan ekibine, 200 yeni personel daha ekleyecek.

Exynos serisi işlemcilerini ağırlıklı olarak kendi ürünlerinde kullanan Samsung, diğer taraftan talep eden firmalara platform sağlayabiliyor. Çin merkezli Meizu firması uzun süreden beri Exynos serisi işlemciler kullanmakta. Diğer taraftan henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da Sony'nin yeni nesil akıllı telefonlarında da Samsung işlemcilerin olacağı ifade ediliyor ki Samsung işlemcili Sony akıllı telefonlar farkjlı bir hava katacak gibi görünüyor.



