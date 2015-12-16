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Samsung patent savaşını ABD yargıtayına taşıdı

Samsung, 548 milyon dolar ödemek zorunda kaldığı patent ihlali davasında kendini savunmaya devam ediyor. Güney Koreli dev hem itibarını hem de 548 milyon doları geri istiyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Samsung, 548 milyon dolar ödemek zorunda kaldığı patent ihlali davasında kendini savunmaya devam ediyor. Dava sonucunda Samsung’un cep telefonu ve tablet  modellerinin de içinde yer aldığı 26 adet ürünü için, Apple’ a  ait tasarım patentlerini ihlal ettiği gerekçesi ile tazminat ödemişti.

Davanın sebebi Apple’ın, Güney Koreli dev üreticiyi,  kendisini ürün tasarımından paket tasarımına kadar birçok alanda taklit ettiğini ve haksız kazanç sağladığını iddia etmesiydi. Samsung ise teknolojik gelişmeler ışığında, tasarımlardaki benzerliklerin normal olduğunu ve teknolojinin doğal gelişimi içerisinde farklılaşmanın çok fazla yapılamayacağını savunmuştu. 2011 yılında Amerika piyasasına sürmeyi planladığı 5 model için açılan dava, 2015 yılına gelindiğinde piyasaya sürülen yeni modeller ile beraber 26 farklı ürün için Samsung’u tazminata mahkum etti.

Mahkeme kararından memnun olmadığı tüm çevreler tarafından bilinen Koreli dev üretici, davayı yargıtaya taşıyarak kararın tekrar incelenmesini talep etti. Karardan memnun olmayanın sadece Samsung olduğunu söylemek yetersiz kalacaktır. Aralarında Google ve Facebook gibi devlerinde yer aldığı Silikon Vadisi’nde ki birçok şirket, kararın “yasal zorluk” korkusu oluşturmasından ve yeni ürünlerin piyasaya girmesini yavaşlatarak yıkıcı etki meydana getirmesinden endişeli.
Samsung patent savaşını ABD yargıtayına taşıdı
 
Apple ise fikri mülkiyet haklarını koruduğu ve bunu yapmak zorunda olduğu noktasında kararlı bir duruş sergiliyor.

Samsung konuyla ilgili yaptığı açıklamada, rekabeti mahkeme salonlarından ziyade piyasada devam ettirmek istediklerini fakat küçük veya büyük ölçekli Amerikan şirketleri için bu davanın emsal niteliğinde olacağından, onların da bu karardan zarar görmemeleri adına davayı yargıtaya taşıdıklarını belirtti.
Dava sonrasında suçlu bulunan ve tazminata mahkum olan Güney Koreli devin tek derdinin 548 milyon dolar olduğunu söylemek hatalı olur. Samsung bu olay ile beraber tüketicilerin zihinlerinde taklitçi imajının oluşmasını istemiyor. Yanlış oluşan imajın ortaya çıkacak bedelleri milyar dolarları bulabilir. Dava ile ilgili olarak tüketicilerin ne düşündükleri bu noktada çok önem kazanıyor. Geniş bir teknolojik ürün yelpazesine sahip Güney Koreli devin, marka imajına gelecek hasar Apple ile rekabet ettiği her ürün gamında kendisine sorun oluşturacaktır. 

http://www.cnet.com/news/samsung-takes-apple-patent-battle-to-us-supreme-court/ Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Apple'ın CEO su şirketi batırır ben söyliyim. Nokia bile son dönemlerinde sırf marka isminden dolayı satış yapıyordu. Apple da dişe dokunur yenilik veya var olanı daha iyi sunma işi azaldı. Steve Jobs öldüğünde Apple'ın başına bizim bakkalı gecirsen ben yine İphone alırdım bir süre.
Hâlâ Iphone kullanmanın ayrıcalık olduğunu sanan kitleler var.
Apple'ın CEO su şirketi batırır ben söyliyim. Nokia bile son dönemlerinde sırf marka isminden dolayı satış yapıyordu. Apple da dişe dokunur yenilik veya var ola...
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Seyrim 3 yıl
Nokia gibi Samsungunda başını yiyecekler..
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kadirirdem 3 yıl
samsung iti,ite şikayet ediyorsun it iti ıssırmaz bilmiyormusun.
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fatihbulut95 3 yıl
Apple'ı severim ama Samsung'un Apple'a 1 kuruş dahi ödemesini istemem. Para amerikaya geçeceğine Güney Kore'de kalsın. Ama ne yazıkki mahkemenin tarafsız karar vereceğini düşünmüyorum, tabikide Apple'ı haklı bulacaktır.
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Emre Kocakaya 3 yıl
Sabah ilk isim komsuyu mahkemeye veremek olacak,onunda iki gozu ,iki kulagi agzi burnu var..
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EmuMaster 3 yıl
Eh be samsung.Ne güzel s3 tasarımın vardı işte geliştirip devam etseydinya.Ne diye elin kapitalistine özenirsin.Elini verdin şimdi kolunu kurtar kurtarabilirsen.
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interwap 3 yıl
Samsung kazansa bile ABD Başkanı Amerikan halkının çıkarları için mahkeme kararını veto eder. 1-2 yıl önce yaptığı gibi.
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cceviz 3 yıl
mahkemeyi kazansa bile başkan gene veto eder. güçlü olan her zaman haklıdır.
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Apple'ın CEO su şirketi batırır ben söyliyim. Nokia bile son dönemlerinde sırf marka isminden dolayı satış yapıyordu. Apple da dişe dokunur yenilik veya var olanı daha iyi sunma işi azaldı. Steve Jobs öldüğünde Apple'ın başına bizim bakkalı gecirsen ben yine İphone alırdım bir süre.
Hâlâ Iphone kullanmanın ayrıcalık olduğunu sanan kitleler var.
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esmerbuyucu 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Apple'ın CEO su şirketi batırır ben söyliyim. Nokia bile son dönemlerinde sırf marka isminden dolayı satış yapıyordu. Apple da dişe dokunur yenilik veya var olanı daha iyi sunma işi azaldı. Steve Jobs öldüğünde Apple'ın başına bizim bakkalı gecirsen ben yine İphone alırdım bir süre.
Hâlâ Iphone kullanmanın ayrıcalık olduğunu sanan kitleler var.

Sen dedin ya Apple şıp diye batar şimdi. Koskoca Apple'ı iPhone ve Steve Jobs'tan ibaret görmende senin bilgin ne diyelim. He he batar Apple'ın karşısında rakip bile yok.
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umut_baris 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Apple'ın CEO su şirketi batırır ben söyliyim. Nokia bile son dönemlerinde sırf marka isminden dolayı satış yapıyordu. Apple da dişe dokunur yenilik veya var olanı daha iyi sunma işi azaldı. Steve Jobs öldüğünde Apple'ın başına bizim bakkalı gecirsen ben yine İphone alırdım bir süre.

Hâlâ Iphone kullanmanın ayrıcalık olduğunu sanan kitleler var.



Üretkenlikleri bitti.

Teknoloji diye sundukları şeylere gülüyorum sadece.

Tek ayakta tutan şey prestij algısı.
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Spinata 3 yıl
Apple Nokia'yı dibine kadar sömürdü de ne oldu? Kim sallar küçük finlandiya'yı. Kalanıda Microsoft pay etti. Bu böyle. Ormanlar kralı hele ki kendi mühidinde ele zırnık koklatmaz. Canım Nokia'yı hiç ettiler neredeyse yüzlerce patentini resmen çaldılar ne oldu? Hiç!! Nokia battığıyla kaldı. Silindi gitti.
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alprkrkmz 3 yıl
Kimi kime sikayet ediyorsun Samsung. Amerikan Yargitayi Apple aleyhine karar verir mi. Hele hele yerel mahkeme kararinin ustune.
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