Samsung patent savaşını ABD yargıtayına taşıdı

Samsung, 548 milyon dolar ödemek zorunda kaldığı patent ihlali davasında kendini savunmaya devam ediyor. Dava sonucunda Samsung’un cep telefonu ve tablet modellerinin de içinde yer aldığı 26 adet ürünü için, Apple’ a ait tasarım patentlerini ihlal ettiği gerekçesi ile tazminat ödemişti.





Davanın sebebi Apple’ın, Güney Koreli dev üreticiyi, kendisini ürün tasarımından paket tasarımına kadar birçok alanda taklit ettiğini ve haksız kazanç sağladığını iddia etmesiydi. Samsung ise teknolojik gelişmeler ışığında, tasarımlardaki benzerliklerin normal olduğunu ve teknolojinin doğal gelişimi içerisinde farklılaşmanın çok fazla yapılamayacağını savunmuştu. 2011 yılında Amerika piyasasına sürmeyi planladığı 5 model için açılan dava, 2015 yılına gelindiğinde piyasaya sürülen yeni modeller ile beraber 26 farklı ürün için Samsung’u tazminata mahkum etti.





Mahkeme kararından memnun olmadığı tüm çevreler tarafından bilinen Koreli dev üretici, davayı yargıtaya taşıyarak kararın tekrar incelenmesini talep etti. Karardan memnun olmayanın sadece Samsung olduğunu söylemek yetersiz kalacaktır. Aralarında Google ve Facebook gibi devlerinde yer aldığı Silikon Vadisi’nde ki birçok şirket, kararın “yasal zorluk” korkusu oluşturmasından ve yeni ürünlerin piyasaya girmesini yavaşlatarak yıkıcı etki meydana getirmesinden endişeli.

Apple ise fikri mülkiyet haklarını koruduğu ve bunu yapmak zorunda olduğu noktasında kararlı bir duruş sergiliyor.





Samsung konuyla ilgili yaptığı açıklamada, rekabeti mahkeme salonlarından ziyade piyasada devam ettirmek istediklerini fakat küçük veya büyük ölçekli Amerikan şirketleri için bu davanın emsal niteliğinde olacağından, onların da bu karardan zarar görmemeleri adına davayı yargıtaya taşıdıklarını belirtti.

Dava sonrasında suçlu bulunan ve tazminata mahkum olan Güney Koreli devin tek derdinin 548 milyon dolar olduğunu söylemek hatalı olur. Samsung bu olay ile beraber tüketicilerin zihinlerinde taklitçi imajının oluşmasını istemiyor. Yanlış oluşan imajın ortaya çıkacak bedelleri milyar dolarları bulabilir. Dava ile ilgili olarak tüketicilerin ne düşündükleri bu noktada çok önem kazanıyor. Geniş bir teknolojik ürün yelpazesine sahip Güney Koreli devin, marka imajına gelecek hasar Apple ile rekabet ettiği her ürün gamında kendisine sorun oluşturacaktır.

http://www.cnet.com/news/samsung-takes-apple-patent-battle-to-us-supreme-court/