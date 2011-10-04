Samsung, pembe kurdele logolu Galaxy S Plus ve Chat 335 ile meme kanseriyle savaşıyor

Akciğer kanserinden sonra en sık rastlanan kanser türü olan meme kanserinden dolayı dünya çapında ne yazık ki her yıl onbinlerce kadın (erkeklere göre 100 kat daha fazla tehdit altındalar) hayata gözlerini yumuyor. Meme kanserine karşı kurulan vakıflar ise yerel halkı bilinçlendirme ve gereken desteği verme faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmekte. Bu kuruluşlardan birisi de Pembe Kurdele Vakfı.



Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, Pembe Kurdele Vakfı'na bağışta bulunmak adına pembe kurdele logolu Galaxy S Plus ve Chat 335'i Hollanda'da satışa sundu. Güney Koreli üreticinin satılan her bir telefon başına 10 Euro bağışlamayı planlıyor. Samsung'un toplam bağış hedefi ise 150.000 Euro.

