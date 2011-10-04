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Samsung, pembe kurdele logolu Galaxy S Plus ve Chat 335 ile meme kanseriyle savaşıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,1b
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6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, pembe kurdele logolu Galaxy S Plus ve Chat 335 ile meme kanseriyle savaşıyor
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Akciğer kanserinden sonra en sık rastlanan kanser türü olan meme kanserinden dolayı dünya çapında ne yazık ki her yıl onbinlerce kadın (erkeklere göre 100 kat daha fazla tehdit altındalar) hayata gözlerini yumuyor. Meme kanserine karşı kurulan vakıflar ise yerel halkı bilinçlendirme ve gereken desteği verme faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmekte. Bu kuruluşlardan birisi de Pembe Kurdele Vakfı.
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, Pembe Kurdele Vakfı'na bağışta bulunmak adına pembe kurdele logolu Galaxy S Plus ve Chat 335'i Hollanda'da satışa sundu. Güney Koreli üreticinin satılan her bir telefon başına 10 Euro bağışlamayı planlıyor. Samsung'un toplam bağış hedefi ise 150.000 Euro.
Samsung, pembe kurdele logolu Galaxy S Plus ve Chat 335 ile meme kanseriyle savaşıyor
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ColDasHeLL 8 yıl en beğenilen
helal olsun çok çok güzel bir gelişme. telefonun fiyatınıda ucuz yapsınlar da hani satış olsunda bagışlayacak birşey cıksa bari. eger böyle birşey yaparsa samsung gönlümüzdeki 1. ligini dahada yukarı taşıyacaktır.
helal olsun çok çok güzel bir gelişme. telefonun fiyatınıda ucuz yapsınlar da hani satış olsunda bagışlayacak birşey cıksa bari. eger böyle birşey yaparsa samsu...
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Amras 8 yıl
"Samsung bu hayırseverlik ayaklarını benim külahıma anlatsın! Müşterilerin vicdanlarını sömürerek para kazanmanın peşinde. Eğer niyeti gerçekten bu konuya dikkat çekmek olsaydı; ya tüm kârı bağışlardı ya da tüm geliri. Ben kâra razıyım zira tüm geliri bağışlamak her babayiğidin harcı değil."
Aslında şöyle yapsa daha çok sevilirdi; telefonlarını normal olarak müşteriye satsın. Sonra müşteriyi 10 € yada gönlünden ne koparsa bağış yapması için ikna etsin. Ya da müüşterisine telefonunu satsın sonra eski telefonunu bağışlamasını istesin.
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sertacarslan 8 yıl
DH Misafiri
Tüm kârını bağışlayaydın ya! Hatta koskoca Samsungsun sen! Cihazların tüm gelirlerini bağışla! Ne olur sana? Samsung bu hayırseverlik ayaklarını benim külahıma anlatsın! Müşterilerin vicdanlarını sömürerek para kazanmanın peşinde. Eğer niyeti gerçekten bu konuya dikkat çekmek olsaydı; ya tüm kârı bağışlardı ya da tüm geliri. Ben kâra razıyım zira tüm geliri bağışlamak her babayiğidin harcı değil.

Diğer firmalar onu da yapmıyorlar.
Kaldı ki varsın reklam için olsun, hatta çıkıp direk reklam versinler, keşke her firma bunu yapsa.
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Çağdaş 8 yıl
Şimdi chati biraz daha sevdim
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DH Misafiri 8 yıl
Tüm kârını bağışlayaydın ya!
Hatta koskoca Samsung'sun sen! Cihazların tüm gelirlerini bağışla! Ne olur sana?
Samsung bu hayırseverlik ayaklarını benim külahıma anlatsın! Müşterilerin vicdanlarını sömürerek para kazanmanın peşinde. Eğer niyeti gerçekten bu konuya dikkat çekmek olsaydı; ya tüm kârı bağışlardı ya da tüm geliri. Ben kâra razıyım zira tüm geliri bağışlamak her babayiğidin harcı değil.
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Tüm kârını bağışlayaydın ya!
Hatta koskoca Samsung'sun sen! Cihazların tüm gelirlerini bağışla! Ne olur sana?

Samsung bu hayırseverlik ayaklarını benim külahıma anlatsın! Müşterilerin vicdanlarını sömürerek para kazanmanın peşinde. Eğer niyeti gerçekten bu konuya dikkat çekmek olsaydı; ya tüm kârı bağışlardı ya da tüm geliri. Ben kâra razıyım zira tüm geliri bağışlamak her babayiğidin harcı değil.

Samsung un Türkiyedeki Sosyal sorumluluk projelerini bi araştır istersen
Bunu yapamayan Firmalarıda Görüyoruz :) Önemli olan ne kadar aktardığı deil bunu görebilmesi bana göre.
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ColDasHeLL 8 yıl en beğenilen
helal olsun çok çok güzel bir gelişme. telefonun fiyatınıda ucuz yapsınlar da hani satış olsunda bagışlayacak birşey cıksa bari. eger böyle birşey yaparsa samsung gönlümüzdeki 1. ligini dahada yukarı taşıyacaktır.
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