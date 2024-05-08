2024’ün ilk üç ayında en çok satan telefonlar açıklandı

Apple zirvede
Dünya çapında en çok satan ilk on akıllı telefonun her biri Apple ve Samsung’tan geldi. Apple'ın iPhone 15 Pro Max modeli 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon oldu. Listenin ilk 5 modelinin 4'ünü Apple oluşturdu. Apple’ın ilk 10 listesindeki toplam payı yüzde 15,6 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 16,9’du. Samsung’un payı ise yüzde 6,6’dan yüzde 6,8’e hafif bir artış gördü.
Bu arada Samsung'un Galaxy S24 serisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde ilk 10'da iki sıra elde etti; Ultra modeli beşinci, temel modeli ise dokuzuncu sırada yer aldı. Samsung’un Galaxy AI pazarlaması şimdiye kadar bekleneni vermiş gibi görünüyor.
2024 ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro
- iPhone 14
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A54
- iPhone 15 Plus
- Galaxy S24
- Galaxy A34
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.