2024’ün ilk üç ayında en çok satan telefonlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Piyasa araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayınlanan son rapor, Apple ve Samsung’un 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon listesini domine ettiğini gözler önüne seriyor. Her iki firmada listede beş pozisyon elde ederek diğer firmalara alan bırakmadılar. Listedeki telefonların 7’sinin premium yani 600 dolar ve üzeri fiyata sahip olması ise dikkat çekti.

Apple zirvede

Dünya çapında en çok satan ilk on akıllı telefonun her biri Apple ve Samsung’tan geldi. Apple'ın iPhone 15 Pro Max modeli 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon oldu. Listenin ilk 5 modelinin 4'ünü Apple oluşturdu. Apple’ın ilk 10 listesindeki toplam payı yüzde 15,6 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 16,9’du. Samsung’un payı ise yüzde 6,6’dan yüzde 6,8’e hafif bir artış gördü.

Tam Boyutta Gör Bu yıl satılan iPhone’ların yarısından fazlası ise Pro modellerinden oluştu. Sıralamalar incelendiğinde tüketicilerin premium segmente yöneldiği de açıkça görülüyor. Firmalar, temel modelden daha fazla özelliği üst versiyonlarda sunarak tüketicileri daha fazla harcama yapmaya başarıyla yöneltmiş görünüyor.

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Bu arada Samsung'un Galaxy S24 serisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde ilk 10'da iki sıra elde etti; Ultra modeli beşinci, temel modeli ise dokuzuncu sırada yer aldı. Samsung’un Galaxy AI pazarlaması şimdiye kadar bekleneni vermiş gibi görünüyor.

2024 ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Pro

iPhone 14

Galaxy S24 Ultra

Galaxy A15 5G

Galaxy A54

iPhone 15 Plus

Galaxy S24

Galaxy A34

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