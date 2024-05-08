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    2024’ün ilk üç ayında en çok satan telefonlar açıklandı

    Yayınlanan son rapor 2024 yılının ilk üç ayında en çok satan akıllı telefonları gözler önüne serdi. En çok satan 10 akıllı telefon listesinin hakimleri ise Apple ve Samsung oldu.
    2024’ün ilk üç ayında en çok satan telefonlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Piyasa araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayınlanan son rapor, Apple ve Samsung’un 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon listesini domine ettiğini gözler önüne seriyor. Her iki firmada listede beş pozisyon elde ederek diğer firmalara alan bırakmadılar. Listedeki telefonların 7’sinin premium yani 600 dolar ve üzeri fiyata sahip olması ise dikkat çekti.

    Apple zirvede

    Dünya çapında en çok satan ilk on akıllı telefonun her biri Apple ve Samsung’tan geldi. Apple'ın iPhone 15 Pro Max modeli 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon oldu. Listenin ilk 5 modelinin 4'ünü Apple oluşturdu. Apple’ın ilk 10 listesindeki toplam payı yüzde 15,6 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 16,9’du. Samsung’un payı ise yüzde 6,6’dan yüzde 6,8’e hafif bir artış gördü.

    2024’ün ilk üç ayında en çok satan telefonlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl satılan iPhone’ların yarısından fazlası ise Pro modellerinden oluştu. Sıralamalar incelendiğinde tüketicilerin premium segmente yöneldiği de açıkça görülüyor. Firmalar, temel modelden daha fazla özelliği üst versiyonlarda sunarak tüketicileri daha fazla harcama yapmaya başarıyla yöneltmiş görünüyor.

    Bu arada Samsung'un Galaxy S24 serisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde ilk 10'da iki sıra elde etti; Ultra modeli beşinci, temel modeli ise dokuzuncu sırada yer aldı. Samsung’un Galaxy AI pazarlaması şimdiye kadar bekleneni vermiş gibi görünüyor.

    2024 ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar

    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 15
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 14
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy A15 5G
    • Galaxy A54
    • iPhone 15 Plus
    • Galaxy S24
    • Galaxy A34
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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