Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Şubat ayında merakla beklenen Galaxy S23 serisini duyuran Samsung, ailenin son üyesi olacak Galaxy S23 FE için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda şimdiye kadarki sızıntılar, yeni bütçe telefonunun yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağını bizlere göstermişti. Ancak bu tarih değişebilir. Bugün Sammobile, Galaxy S23 FE için daha erken bir tarihe işaret etti. İşte detaylar

Galaxy S23 FE için geri sayım başladı

Sammobile tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Galaxy S23 FE, yılın dördüncü çeyreği yerine üçüncü çeyrekte yani (Temmuz-Eylül 2023 arasında) piyasaya sürülececek. Bunun ardından 2024'ün 1. çeyreğine kadar, daha geniş pazarlara ulaşacak. Bu durum, yaklaşmakta olan telefon için Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğine işaret ediyor diyebiliriz.

Ayrıca Sammobile, Galaxy S23 FE'nin bazı özelliklerine de açıklık getirdi. Buna göre bütçe telefonu, Xclipse 920 grafik birimi içeren Exynos 2200 platformundan güç alacak. Ayrıca Snapdragon ve Exynos işlemciler ile gelen S21 FE'den farklı olarak, yalnızca Exynos 2200 kullanacak. Samsung Galaxy S23 FE'nin söylentilere konu olan diğer özellikleri arasında, 50MP birincil kamera, 25W şarjlı 4.500 mAh pil, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama yer alıyor.

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Samsung, henüz Galaxy S23 FE'nin varlığı hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sertifikasyon sitelerinden alınan bilgiler ve birçok kaynak, cihazın yolda olduğunu doğrulamış durumda.

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Galaxy S23 FE için geri sayım başladı: İşte çıkış tarihi