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    Galaxy S23 FE için geri sayım başladı: İşte çıkış tarihi

    Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. Bugün Sammobile tarafından cihazın çıkış tarihi paylaşıldı. İşte Galaxy S23 FE özellikleri ve çıkış tarihi
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    Galaxy S23 FE için geri sayım başladı: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Şubat ayında merakla beklenen Galaxy S23 serisini duyuran Samsung, ailenin son üyesi olacak Galaxy S23 FE için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda şimdiye kadarki sızıntılar, yeni bütçe telefonunun yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağını bizlere göstermişti. Ancak bu tarih değişebilir. Bugün Sammobile, Galaxy S23 FE için daha erken bir tarihe işaret etti. İşte detaylar

    Galaxy S23 FE için geri sayım başladı

    Sammobile tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Galaxy S23 FE, yılın dördüncü çeyreği yerine üçüncü çeyrekte yani (Temmuz-Eylül 2023 arasında) piyasaya sürülececek. Bunun ardından 2024'ün 1. çeyreğine kadar, daha geniş pazarlara ulaşacak. Bu durum, yaklaşmakta olan telefon için Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğine işaret ediyor diyebiliriz. 

    Ayrıca Sammobile, Galaxy S23 FE'nin bazı özelliklerine de açıklık getirdi. Buna göre bütçe telefonu, Xclipse 920 grafik birimi içeren Exynos 2200 platformundan güç alacak. Ayrıca Snapdragon ve Exynos işlemciler ile gelen S21 FE'den farklı olarak, yalnızca Exynos 2200 kullanacak. Samsung Galaxy S23 FE'nin söylentilere konu olan diğer özellikleri arasında, 50MP birincil kamera, 25W şarjlı 4.500 mAh pil, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama yer alıyor.

    Samsung, henüz Galaxy S23 FE'nin varlığı hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sertifikasyon sitelerinden alınan bilgiler ve birçok kaynak, cihazın yolda olduğunu doğrulamış durumda. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 21 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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