Samsung tasarımıyla öne çıkan 27-inç 3D monitörünü Avrupa'da satışa sunuyor

Samsung üç boyutlu televizyon ve monitörlere yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, %61 pazar payı ile 3D HDTV alanında lider olduğunu açıklayan firma, 27-inç boyutundaki yeni monitörünü Avupa'da ön-siparişe sundu. S27A950D model adını taşıyan tasarım odaklı yeni monitör, 120Hz TN panel kullanıyor ve iki adet aktif 3D gözlük ile geliyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, 2ms tepki süresi, 300cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5,000,000:1 dinamik kontrast oranıyla geliyor. LED backlit tabanlı olan yeni monitör, doğal 3D görüntüleri gösterebildiği gibi 2D->3D dönüştürme de yapabiliyor. Samsung'un enerji verimiliğinde de iddialı olduğu monitörde PIR (Pyrolectric Infrared Ray) sensörüyle desteklenen Smart Motion teknolojisi bulunuyor ve bu sayede monitör, önünde belli bir süre için kimse olmadığında kendini kapatabiliyor veya kullanıcı yeniden karşısına geçtiğinde otomatik olarak açılabiliyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI 1.4a ve DisplayPort 1.2 konnektörlerine sahip olan Samsung S27A950D iki yıllık garanti ile ön-sipariş listelerinde 567 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla yer alıyor.