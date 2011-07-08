Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung tasarımıyla öne çıkan 27-inç 3D monitörünü Avrupa'da satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
38,1b
1
14
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Samsung üç boyutlu televizyon ve monitörlere yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, %61 pazar payı ile 3D HDTV alanında lider olduğunu açıklayan firma, 27-inç boyutundaki  yeni monitörünü Avupa'da ön-siparişe sundu. S27A950D model adını taşıyan tasarım odaklı yeni monitör, 120Hz TN panel kullanıyor ve iki adet aktif 3D gözlük ile geliyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, 2ms tepki süresi, 300cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5,000,000:1 dinamik kontrast oranıyla geliyor. LED backlit tabanlı olan yeni monitör, doğal 3D görüntüleri gösterebildiği gibi 2D->3D dönüştürme de yapabiliyor. Samsung'un enerji verimiliğinde de iddialı olduğu monitörde  PIR (Pyrolectric Infrared Ray) sensörüyle desteklenen Smart Motion teknolojisi bulunuyor ve bu sayede monitör, önünde belli bir süre için kimse olmadığında  kendini kapatabiliyor veya kullanıcı yeniden karşısına geçtiğinde otomatik olarak açılabiliyor.
Görüntü aktarımı için DVI, HDMI 1.4a ve DisplayPort 1.2 konnektörlerine sahip olan Samsung S27A950D iki yıllık garanti ile ön-sipariş listelerinde 567 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla yer alıyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetrex 8 yıl
bu ürünü nerden alabilirim. satın almak istiyorum, hiçbiyerde yok. yurtdışından filen sipariş versek olurmu_?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canelka 8 yıl mehmetrex
mehmetrex

bu ürünü nerden alabilirim. satın almak istiyorum, hiçbiyerde yok. yurtdışından filen sipariş versek olurmu_?


dstum henüz çıkmadı bende almak istiyordum askere gitmeden ama maalesef gelince alıcam benim tahminim bu ay sonu gelir türkiyeye amazon ve e bay de 2 hafta sonra tedarik edebilirsin fiyatı 800-950 dolar civarı olucakmış benim alıcağım tv tunerli t27a950 ise 900-1000 dolar civarı umarım askerden gelince fiyatı düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
Hem mac, hem de PC kulanıcısı olarak söylüyorum...
Hele şükür PC'lere hitap eden parçalarda da artık estetik, zerafet ve malzeme kalitesi ön plana çıkmaya başladı artık. 10-15 yıl öncesini hiç düşünmek bile istemiyorum. Beni eksilere boğmadan önce, bu dediğimin ne olduğunu bilmeyenler veya merak edenler, 1997-2000 yılları arasında çıkan Apple macintoshlarla PC'lerin tasarımlarını karşılaştırsınlar, ne dediğimi anlayacaklardır.

Bir de PC'ler yakın zamana kadar (Apple, maclerlerde motorola işlemci kullanmayı bıraktıktan sonra) maclerin belki 10 fersah gerisinden geliyorlardı hep. Ancak şu anda şartlar değişmiş durumda. Apple, maclerde artık yüksek performanslı Motorola işlemciler kulanmak yerine PC'cilerin F/P işlemci ve VGA tercihleri olan AMD'yi tercih etmeleri gibi Apple da Intel işlemciler kullanmaya başladı ve bu tercih maclerin performansını çok düşürdü (Bundan dolayı bir mac'e verilen o kadar parayı hak etmediğini düşünerek PC kullanmaya karar verdim ve bir PC aldım). Arada nasıl bir fark vardı diye soracak olursanız, Intel'in (bana göre özürlü işlemcileri olan Celeron'ları saymıyorum bile) 600 MHz'lik Pentium 3 veya 4 işlemcili bir PC'nin dengi 300 MHz'lik Motorola işlemcili macintoshlar oluyordu. Intel'in AMD'ye göre performansının genel olarak daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu, fark, Motorola işlemcilerle Intel işlemciler arasında olduğu gibi % 100 gibi fark bile değil üstelik. Hani PC dünyasında Intel işlemci kullananlar genelde daha yüksek performans elde ederler ya. Motorola işlemci kullanmak varken Intel kullanmak, attan inip eşeğe binmek bile değil, spor arabadan inip ata binmeye benzeyebilirdi ancak. Gerisini siz hesap-tahmin edin artık.

Zamanının kralı, 1997 üretimli Powermac 9600: Üzerinde 350MHz işlemci, 12 ram yuvası, 64 Mb ram, 4 GB HD, 8 Mb ekran kartı, 100 MHz sistem veriyolu hızına sahip anakart, disket, 100MB'lik ZIP ve CD sürücü var. O zamana kadar kullandığımız en yüksek ekran kartı 2 MB idi üstelik. Bunu duyduğumuzda ağzımız açık kalmıştı resmen. Kullandığımız en büyük HD ise 500 MB idi. O zamanki fiyatı 5400 Dolar'dı ve bunu fazlasıyla hak ediyordu. Aynı paraya toplanacak bir PC bunun kadar hızlı olması o zaman sadece bir hayaldi, ancak şimdi tersi oldu (PC'ler daha hızlı veya denk performans veriyorlar).
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZiveR 8 yıl
Nisan ortası çıkması plan edilen Monitoru erteleye ertelye Temmuza ayına kadar taşıdılar. Çıkışı sürekli olarak erteleniyordu, sonunda satışına başlanıyor. Yanlış bilmiyorsam şuanda sadece 1 sitede incelemesi bulunuyor. Bu tarz pahalı bir ürünü almadan önce ürün hakkında detaylı bilgiye sahip olmak gerekiyor, özellikler her zaman kağıt üzerinde ki gibi olmuyor. Site ve özellikle kullanıcı incelemelerine göre bende bu monitoru almayı dusunuyorum. Koyuncu ile temasa gecip 23" modelinin ne zaman TR'de satışa sunulucağını sordum ve ; " Ziver Bey, S23A950D temmuz ayında Türkiye genelindeki zincir mağazalarda satılması planlanmaktadır. " cevabı verildi. Soylendiği gibi olursa ulkemizde de satışı bu ay sonuna doğru başlıyabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agonim1453 8 yıl
ben bunu ilk gördüğümde bilgisayar zannettim ama sadece monitörmüş
bir fikir orataya atim bakalım sizler ne diceksiniz...
Ben olsam bunun alt kısmını portatif yapar alt kısma da bi bilgisayar koyarım, tassarım zaten harika al sana yeni bi ürürn hee olmamı bence olur.
Apple imac ler gibi, ve multimedya olan diğer pcler gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evrenselniceleyici 8 yıl
Samsung bence monitörde en iyi marka yine yapmış yapacağını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 8 yıl
tasarımı gerçekten güzel olmuş bu fiyatlada Türkiye'ye gelse keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
Son derece güzel bir tasarım.Samsung'un tasarımları her zaman ön planda olmuştur zaten.Ülkemizde bu ürün ne kadar ilgi görür orası tartışılır.Fiyat olarak uçuk şekilde ülkemize gireceğini düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Börü 8 yıl
Tasarım güzel, teknik özellikleri de tasarıma kadar güzel, fiyatı da piyasaki 3D monitörlere göre normal..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHBSC55 8 yıl
FPR teknolojisi olsaymış 10 numara olurmus :))) 3D SD gözlükler baş ağrısı filan yapıyo
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 8 yıl
Tasarımı gerçekten çok şık. Ama ülkemize gelirse fiyatının bütçeleri zorlayabileceğini tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
38091 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, 3d ve
2 etiket daha fiyat samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -11- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim