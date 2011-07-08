Samsung tasarımıyla öne çıkan 27-inç 3D monitörünü Avrupa'da satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung üç boyutlu televizyon ve monitörlere yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, %61 pazar payı ile 3D HDTV alanında lider olduğunu açıklayan firma, 27-inç boyutundaki yeni monitörünü Avupa'da ön-siparişe sundu. S27A950D model adını taşıyan tasarım odaklı yeni monitör, 120Hz TN panel kullanıyor ve iki adet aktif 3D gözlük ile geliyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, 2ms tepki süresi, 300cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5,000,000:1 dinamik kontrast oranıyla geliyor. LED backlit tabanlı olan yeni monitör, doğal 3D görüntüleri gösterebildiği gibi 2D->3D dönüştürme de yapabiliyor. Samsung'un enerji verimiliğinde de iddialı olduğu monitörde PIR (Pyrolectric Infrared Ray) sensörüyle desteklenen Smart Motion teknolojisi bulunuyor ve bu sayede monitör, önünde belli bir süre için kimse olmadığında kendini kapatabiliyor veya kullanıcı yeniden karşısına geçtiğinde otomatik olarak açılabiliyor.
Görüntü aktarımı için DVI, HDMI 1.4a ve DisplayPort 1.2 konnektörlerine sahip olan Samsung S27A950D iki yıllık garanti ile ön-sipariş listelerinde 567 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla yer alıyor.
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dstum henüz çıkmadı bende almak istiyordum askere gitmeden ama maalesef gelince alıcam benim tahminim bu ay sonu gelir türkiyeye amazon ve e bay de 2 hafta sonra tedarik edebilirsin fiyatı 800-950 dolar civarı olucakmış benim alıcağım tv tunerli t27a950 ise 900-1000 dolar civarı umarım askerden gelince fiyatı düşer
Hele şükür PC'lere hitap eden parçalarda da artık estetik, zerafet ve malzeme kalitesi ön plana çıkmaya başladı artık. 10-15 yıl öncesini hiç düşünmek bile istemiyorum. Beni eksilere boğmadan önce, bu dediğimin ne olduğunu bilmeyenler veya merak edenler, 1997-2000 yılları arasında çıkan Apple macintoshlarla PC'lerin tasarımlarını karşılaştırsınlar, ne dediğimi anlayacaklardır.
Bir de PC'ler yakın zamana kadar (Apple, maclerlerde motorola işlemci kullanmayı bıraktıktan sonra) maclerin belki 10 fersah gerisinden geliyorlardı hep. Ancak şu anda şartlar değişmiş durumda. Apple, maclerde artık yüksek performanslı Motorola işlemciler kulanmak yerine PC'cilerin F/P işlemci ve VGA tercihleri olan AMD'yi tercih etmeleri gibi Apple da Intel işlemciler kullanmaya başladı ve bu tercih maclerin performansını çok düşürdü (Bundan dolayı bir mac'e verilen o kadar parayı hak etmediğini düşünerek PC kullanmaya karar verdim ve bir PC aldım). Arada nasıl bir fark vardı diye soracak olursanız, Intel'in (bana göre özürlü işlemcileri olan Celeron'ları saymıyorum bile) 600 MHz'lik Pentium 3 veya 4 işlemcili bir PC'nin dengi 300 MHz'lik Motorola işlemcili macintoshlar oluyordu. Intel'in AMD'ye göre performansının genel olarak daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu, fark, Motorola işlemcilerle Intel işlemciler arasında olduğu gibi % 100 gibi fark bile değil üstelik. Hani PC dünyasında Intel işlemci kullananlar genelde daha yüksek performans elde ederler ya. Motorola işlemci kullanmak varken Intel kullanmak, attan inip eşeğe binmek bile değil, spor arabadan inip ata binmeye benzeyebilirdi ancak. Gerisini siz hesap-tahmin edin artık.
Zamanının kralı, 1997 üretimli Powermac 9600: Üzerinde 350MHz işlemci, 12 ram yuvası, 64 Mb ram, 4 GB HD, 8 Mb ekran kartı, 100 MHz sistem veriyolu hızına sahip anakart, disket, 100MB'lik ZIP ve CD sürücü var. O zamana kadar kullandığımız en yüksek ekran kartı 2 MB idi üstelik. Bunu duyduğumuzda ağzımız açık kalmıştı resmen. Kullandığımız en büyük HD ise 500 MB idi. O zamanki fiyatı 5400 Dolar'dı ve bunu fazlasıyla hak ediyordu. Aynı paraya toplanacak bir PC bunun kadar hızlı olması o zaman sadece bir hayaldi, ancak şimdi tersi oldu (PC'ler daha hızlı veya denk performans veriyorlar).
bir fikir orataya atim bakalım sizler ne diceksiniz...
Ben olsam bunun alt kısmını portatif yapar alt kısma da bi bilgisayar koyarım, tassarım zaten harika al sana yeni bi ürürn hee olmamı bence olur.
Apple imac ler gibi, ve multimedya olan diğer pcler gibi