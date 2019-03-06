Samsung televizyonları gelecekte tamamen kablosuz olacak

Kablosuz teknolojiler hayatımıza girmeye başladıkça kablo karmaşasından kurtulur olduk. Bugün veri veya ses aktarımı konusunda artık kablosuz çözümler yaygın ve uyumlu kablo aramak zorunda kalmıyoruz. Samsung ise daha farklı bir yaklaşım üzerinde çalışıyor.

Tak çalıştır devri bitiyor mu?

Firmanın aldığı bir patent oturma odamızdaki televizyonu tamamen kablosuz hale getirmenin planlarını içeriyor. Yani sadece veri ve ses aktarımı değil enerji aktarımı da kablosuz hale geliyor.

Ayrıca Bkz.

"Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak"

Samsung bunun için soundbar olarak bildiğimiz ses sisteminden faydalanıyor. Bu sisteme kablosuz bir enerji aktarım ünitesi entegre eden Samsung hem sesi hem de enerjiyi kablosuz olarak aktarabiliyor. Böylece belirli bir mesafeye kadar televizyonunuzu kablosuz kullanabiliyorsunuz. Muhtemelen uyumlu diğer televizyonlar da bu ses sistemini kullanabilecekler.

Bu denli büyük bir enerjiyi kablosuz olarak aktarabilmek nasıl olur veya ısınma tarafında neler yaşanır bilinmiyor ancak elektrikli araç bataryalarını kablosuz şarj edebilmek için geçmiş yıllarda bazı çözümler ortaya konmuştu. Samsung da benzer teknolojilerden yararlanacaktır.

Tamamen kablosuz televizyonlar hayatımıza ne getirecek şimdilik bir şey söylemek zor. Bununla birlikte firma yıllarca üzerinde çalıştığı katlanabilir akıllı telefon konsepti ile pazarı şekillendirmeyi başardı. Televizyon tarafında da aynı trendi görebiliriz.