Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung televizyonları gelecekte tamamen kablosuz olacak

Samsung televizyonlarınızı gelecekte bir kablo olmadan enerji aktarımı yaparak çalıştırabileceksiniz. Samsung televizyon sektöründe de devrim yapmanın peşinde.
2 ay
5,3b
1
28
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kablosuz teknolojiler hayatımıza girmeye başladıkça kablo karmaşasından kurtulur olduk. Bugün veri veya ses aktarımı konusunda artık kablosuz çözümler yaygın ve uyumlu kablo aramak zorunda kalmıyoruz. Samsung ise daha farklı bir yaklaşım üzerinde çalışıyor.

Tak çalıştır devri bitiyor mu?

Firmanın aldığı bir patent oturma odamızdaki televizyonu tamamen kablosuz hale getirmenin planlarını içeriyor. Yani sadece veri ve ses aktarımı değil enerji aktarımı da kablosuz hale geliyor.

Ayrıca Bkz. "Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak"

Samsung bunun için soundbar olarak bildiğimiz ses sisteminden faydalanıyor. Bu sisteme kablosuz bir enerji aktarım ünitesi entegre eden Samsung hem sesi hem de enerjiyi kablosuz olarak aktarabiliyor. Böylece belirli bir mesafeye kadar televizyonunuzu kablosuz kullanabiliyorsunuz. Muhtemelen uyumlu diğer televizyonlar da bu ses sistemini kullanabilecekler.

Bu denli büyük bir enerjiyi kablosuz olarak aktarabilmek nasıl olur veya ısınma tarafında neler yaşanır bilinmiyor ancak elektrikli araç bataryalarını kablosuz şarj edebilmek için geçmiş yıllarda bazı çözümler ortaya konmuştu. Samsung da benzer teknolojilerden yararlanacaktır.

Tamamen kablosuz televizyonlar hayatımıza ne getirecek şimdilik bir şey söylemek zor. Bununla birlikte firma yıllarca üzerinde çalıştığı katlanabilir akıllı telefon konsepti ile pazarı şekillendirmeyi başardı. Televizyon tarafında da aynı trendi görebiliriz.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/03/future-samsung-tvs-wireless/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
volkman 1 ay
Kimse bahsetmemiş.
Manyetizma ile elektrik enerjisinin aktarımının mümkün olduğunu okudum. Henüz deney aşamasına geçmedim, ben de bu konu üzerine araştırma yapıyorum. Ancak manyetik alan dahilinde elektrik enerjisinin iletilebildiğini ve hatta kaybın çok az olduğunu okumuştum.
Tabi bu aktarım bildiğimiz mıknatıslarla değil, daha teknolojik (hiper mi deniyordu yoksa nano mu, hatırlayamadım şimdi) mıknatıslarla yapılabiliyor.
Konuyu araştıran daha bilgili arkadaşlar varsa, bilgi verebilir. Ne elektrik, ne elektronik mühendisiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 1 ay
güzel gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Teknoloji artık buraya gidiyor normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali.kose 2 ay
insallah kablo rezaletinden kurtulalım artık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baltalı-katil 1 ay ali.kose
rezaletten çok işkence ama daha 100 yıl onlardan kurtuluş yok... adamlar 5G ve 5GHz wifi için kanserojen diyorken...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 ay
Bu televizyonların tam yük altında güç tüketimi ne kadar? Bu önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 2 ay
Nasıl mümkün değil ya, Nicola Tesla'nın kemiklerini sızlattınız be. Adam 100 yıl önce yaptı bugün imkansız dediğiniz şeyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jestercat 2 ay
Samsung önce gitsin beyaz eşya yapmayı öğrensin. Sanki her gün kucağımızda tv ile dolaşıyoruz da kablosuz olacakmış
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 2 ay jestercat
Öncelikle beyaz eşyalarını ve Türkiye'deki servis hizmetlerini ben de beğenmiyorum ancak elektronik kısmı farklı bir departman sonuçta. Elektronik kısmına bakacak olursak hep yazılım ve destek kısmında zayıf oldular, onun dışında samsung elektroniğin cihazları fena sayılmaz. Konuda amaçlanan ise duvarda tesisat yoksa asılan televizyondan kablo aşağı sarkıp kötü görüntü oluşturmasın fakat ne kadar gerekli tartışılır tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
kablosuz iletim veride zaten yapılıyor da enerji iletimi daha yeni, telefonlar için kablosuz üniteler geliştirilirse olabilir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 2 ay scorpion20
O veri dediğin şey zaten enerjidir, elektrik bilgim yok ama kablosuz şekilde veriye erişiyorsan cihazın veriyi alırken havadan belki 0,001 miliamper çekiyor demektir. Mevcut teknolojiyle havadan enerji aktarmak mümkün değil/mantıksız çünkü diyelim 100w verici çıkışı olan bir cihazdan enerji alacak olan cihaz belki ancak 10watt yaralanabilecek geri kalanı kayıp olacaktır, mesafe uzadıkça bu kayıp artıp işe yaramaz hale gelecektir, çok kısa mesafelerde, yüksek çıkışlı bir cihazla bu panel çalıştırılabilir.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 2 ay
Televizyon üniteye çok yakın olursa ve panelin enerji ihtiyaca çok düşükse belki olabilir onun dışında havadan enerji aktarmak hiç verimli değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5323 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samsung wireless tv ve
3 etiket daha Televizyonlar Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı ilk etapta sadece 64 bit Windows 10'da çalışacak 2 ay Kripto cüzdanlar SIM kart yuvasına girecek 2 ay HTC gelirde daha da dibe gidiyor 2 ay Çin'in gizemli sualtı üssü ile ilgili detaylar ortaya çıktı 2 ay Tesla, 5 dakikada 120 km menzil sağlayan yeni şarj istasyonunu kullanıma sundu 2 ay Redmi 7’nin inceleme videosu yanlışlıkla paylaşıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu 2 ay Twitter CEO'su Jack Dorsey, har hafta 10.000 dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı 2 ay 1600 beygirlik Koenigsegg Jesko, tasarımı ve özellikleriyle görenleri büyüledi 2 ay Otonom araçlar, esmer tenli yayaları tespitte sorun yaşıyor 2 ay Huawei Nova 4e 14 Mart tarihinde tanıtılacak, P30 Lite olabilir 2 ay Android oyunlarında reklam izleyerek eşya kazanmak mümkün oluyor 2 ay Sony neden telefonlarında gelişmiş kameralar kullanmadığını açıkladı 2 ay Intel işlemcilerde gün yüzüne çıkan yeni açık bu sefer yazılımla da kapatılamayacak 2 ay Yığılan stoklar grafik kartı üreticilerini baskı altına alıyor 2 ay İsrail'in gözlem aracı, uzaydan Dünya'yı böyle görüntüledi 2 ay Fitbit Versa Lite Edition temel anlamda fitness takibi sunuyor 2 ay Oppo'nun yeni amiral gemisi 10x hibrit zoom teknolojisi ve 4.065 mAh pille gelecek 2 ay 3D biyo yazıcılar yaraları tedavi etmekte kullanılacak 2 ay Jeep Renegade ve Compass modelleri de hibrit motora kavuşuyor 2 ay Samsung, Galaxy Fold müşterilerine ücretsiz ekran değişim olanağı sunabilir 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung televizyonları gelecekte tamamen kablosuz olacak Sonraki Meizu Zero’nun kitle fonlama kampanyası başarısızlıkla sonuçlandı 2 ay Hibrit crossover Alfa Romeo Tonale, Cenevre'de büyük beğeni topladı 2 ay Honor Tab 5 duyuruldu: Kirin 710 yonga seti ve 5.100 mAh pil 2 ay Türkiye dahil 230 ülkenin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği açıklandı! 2 ay Avrupa’daki yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ı yapay zeka kullanmıyor 2 ay En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor 2 ay Apple üçüncü parti bataryası olan iPhone modellerini de tamir edecek 2 ay Samsung iki yeni katlanabilir telefon daha hazırlıyor 2 ay Katlanabilir Gorilla Glass camlar birkaç yıl ötede 2 ay İklim değişikliği, genç çiftlerin çocuk sahibi olup olmama kararını etkiliyor 2 ay Playlist uygulamasından tuvalet odaklı ilginç tanıtım 2 ay 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için son 3 finalist belli oldu 2 ay Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak 2 ay Yapay zeka ile diş fırçalamak | Akıllı ayna ile tansiyonu izlemek 2 ay Singapur, otonom halk otobüsleri için Volvo ile çalışıyor 2 ay Google'ın geliştirdiği Android TV'de bir güvenlik açığı bulundu 2 ay İkinci nesil Google Glass yolda 2 ay Az paraya çok menzil "Tenda F9 incelemesi" 2 ay Huawei Mate 20 Pro ile yüklü gelen Huawei Health uygulamasının özellikleri 2 ay Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire, tam 100 milyon TL'ye satıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim