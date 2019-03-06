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Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak

Bugüne kadar fiyat-performans firması olarak bildiğimiz Xiaomi bundan sonra yeniliklerin ve pahalı telefonların firması olacak. Firma ürün stratejisini değiştiriyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fiyat-performans konusunda en iyi telefonlara imza atan Xiaomi, geçen yıl kâr marjını yüzde 5 seviyesinde tutacağının sözünü vererek büyük beğeni toplamıştı. Bununla birlikte bu strateji kısa sürecek gibi görünüyor.

İmaj değiştiriyor

Geçen yıl önemli rekorlara imza atarak borsaya açılan Xiaomi ilk etapta mevcut stratejisini devam ettirme kararı almıştı. Bununla birlikte borsaya girdikten sonra gelirleri sürekli arttırmak, pazar payını büyütmek ve haliyle hisse senedi sahiplerine temettüler dağıtmak gibi yükler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da haliyle yüzde 5 kâr marjı ile yapılabilecek şeyler değil.

Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro devrimsel bir kamera ile gelecek"

Firmanın patronu Lei Jun yaptığı açıklamada Xiaomi telefonların yakın gelecekte fiyatlarının artacağına dikkat çekti. Ucuza telefon mal eden bir firma olmak istemediklerini ifade eden Jun daha fazla yatırım yapan ve daha çok yenilik geliştiren firma konseptine doğru ilerlediklerini kaydetti. Zaten Redmi markasının ayrılması da bunun ipuçlarını veriyordu. 

Aslında Lei Jun haklı diyebiliriz zira bugün kendileri ile karşılaştırıldığında pahalı diyebileceğimiz telefonları üreten firmalar illa ki kamera tarafında veya ekran tarafında bir artı özellik sunuyor. Bu da tüketici ilgisi konusunda avantaj oluyor. Xiaomi ise hep fiyat-performans firması olarak tanındı ancak bundan sonra buna elveda diyeceğiz.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/06/lei-jun-reveals-xiaomi-phones-will-become-more-expensive/ Yorum Yaz
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clb12 2 ay en beğenilen
O zaman sana güle güle xiaomi. Kimse samsung, sony, apple, htc varken senin dandik telefonlarini yuksek fiyattan almaz.
3 Yanıt Yanıtla +167
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Musty3535123 2 ay
adamlar redmi yi boşuna alt marka yapmadı, her firmanın yaptığı strateji. ilk ucuzdan sat isim yap, sonra fiyat arttır ucuzu alt markayla sat.
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nefendim 2 ay
İstikamet denizin dibi...
-Xiaom CEO reported from TitaniXiaomi.
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Mr. Jingles 2 ay
Şurada ne kadar da yanar döner insanlar var. Daha düne kadar Xiaomi için uygun fiyata aynı kaliteyi sunuyor diyorlardı fiyat yükseltince hemen kalitesiz oldu.
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Tommy Shelby 2 ay
Artsın
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ardaninho 2 ay
Ozaman satışlarda ona istinaden geriler yazık yanlış bir strateji diye düşünüyorum.
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erhan2323 2 ay
kendi ayağına sıkmış olursun xiaomi. millet fiyatı uygun diye xiomi,oppo,meizu vb. markalara yöneliyor. yani çoğu fiyatı göz önüne koyup alıyorlar. Yanlış yaparlar,hem de çok yanlış.
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foreveriphone 2 ay
Mi8 4000 TL 9 5000tlden fazla gelir sanırım mate 20 pro ve s10 parasına ulaşırsa tıkanır Türkiyede ama birim parası dolar sterlin euro olan ülke vatandaşlarını fazla bozmaz bu durum
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sistemli adam 2 ay
Ucuza satıyorsa mutlaka bir yerden kısıyor yani kaliteden ödün veriyor demektir.
Adamlar bu imajı değiştirip daha kaliteli ürün yapacağız, fiyatı da ona göre olacak diyor.
Yani dandik telefona o para neden verilsin diye saçmalamanın gereği yok. Telefonun kalite ve fiyat oranı diğer rakiplerine göre rekabet edemeyecekse elbette tercih eden olmaz. Zaten her markanın daha ekonomik modelleri var, dileyen gider onu alır.
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Redunay 2 ay
Xiaomi sen yanlış anladın heralde biz seni ucuz olduğun için alıyorduk, yoksa kim verir ne olduğu bellli olmayan allahın çinli telefonuna o parayı.
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huseyincarnege 2 ay
Redmi Note 7 pro nun fiyatı artmasında gerisi önemi dehil
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ozzzy222 2 ay
bizene ne la , bunları alanın aklına ben :D
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renega 2 ay ozzzy222
mağara adamı temsili
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DH Misafiri 2 ay
Suanki telefon tipleriyle daha pahalıya satarsa alınmaz ama tipini değiştirip daha premium kasa yaparlarsa alınır niye alınmasın.ayrica Xiaomi Samsung Sony Huawei den falan alt seviyede telefon değil üst seviyede de değil aynı seviyedeler bu anlamda daha üst seviyeye tasirlarsa aynı fiyat olursa alinir.
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