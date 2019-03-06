Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak

Fiyat-performans konusunda en iyi telefonlara imza atan Xiaomi, geçen yıl kâr marjını yüzde 5 seviyesinde tutacağının sözünü vererek büyük beğeni toplamıştı. Bununla birlikte bu strateji kısa sürecek gibi görünüyor.

İmaj değiştiriyor

Geçen yıl önemli rekorlara imza atarak borsaya açılan Xiaomi ilk etapta mevcut stratejisini devam ettirme kararı almıştı. Bununla birlikte borsaya girdikten sonra gelirleri sürekli arttırmak, pazar payını büyütmek ve haliyle hisse senedi sahiplerine temettüler dağıtmak gibi yükler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da haliyle yüzde 5 kâr marjı ile yapılabilecek şeyler değil.

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Firmanın patronu Lei Jun yaptığı açıklamada Xiaomi telefonların yakın gelecekte fiyatlarının artacağına dikkat çekti. Ucuza telefon mal eden bir firma olmak istemediklerini ifade eden Jun daha fazla yatırım yapan ve daha çok yenilik geliştiren firma konseptine doğru ilerlediklerini kaydetti. Zaten Redmi markasının ayrılması da bunun ipuçlarını veriyordu.

Aslında Lei Jun haklı diyebiliriz zira bugün kendileri ile karşılaştırıldığında pahalı diyebileceğimiz telefonları üreten firmalar illa ki kamera tarafında veya ekran tarafında bir artı özellik sunuyor. Bu da tüketici ilgisi konusunda avantaj oluyor. Xiaomi ise hep fiyat-performans firması olarak tanındı ancak bundan sonra buna elveda diyeceğiz.