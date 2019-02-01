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Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un yeni akıllı saat modeli olan Galaxy Sport, önümüzdeki ay yapılacak olan Galaxy S10 etkinliğinde tanıtılabilir. İşte cihazın detayları.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy Watch'ın yeni bir spor sürümü beklediğimizden daha erken piyasaya sürülebilir. Zindeliğe ve sağlığa yönelik özellikler barındıracak olan akıllı saatin, 20 Şubat tarihinde yapılacak olan Galaxy S10 etkinliğinde tanıtılabileceği belirtiliyor.

EKG özelliği olup olmayacağı merak konusu

Pulse olarak adlandırılan yeni cihaz ABD ve Güney Kore'de çoktan sertifikalandırılmış durumda. Ortaya çıkan bilgilerde cihazın nasıl olacağına dair bir sızıntı yer almıyor. Fakat söylenenlere göre Samsung'un yeni akıllı saati, geçtiğimiz yıl Note 9 ile birlikte piyasaya sürülen Galaxy Watch modelinin spor versiyonu olacağı yönünde.
Cihazın isminin ise Galaxy Watch Sport ya da Galaxy Watch Active olması bekleniyor. Exynos 9110 yonga seti, Gorilla Glass korumalı Super AMOLED ekran, NFC, GPS ve  Tizen OS 4.0 yazılımı ile gelmesi beklenen akıllı saatin 300 ila 400 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı da gelen haberler arasında. Samsung'un bu akıllı saat modeline Apple Watch da olduğu gibi EKG özelliği ekleyip eklemeyeceği ise merak konusu.

https://www.techradar.com/news/samsung-galaxy-sport-smartwatch-close-to-launch-as-its-certified-again Yorum Yaz
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rickygulgul 3 ay
Tek bildiğim, bunun arkasında kim olduğunu bulana kadar bel altlığımı ne pahasına olursa olsun koruduğum.
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LGatakan 3 ay
Ne yalan söyleyeyim S10'dan daha çok bekliyorum. Kaç kişi benim gibi düşünüyor bilmiyorum ama devir akıllı saat devri. Akıllı saatin iyiyse akıllı telefona ihtiyaç o kadar azalıyor. Hadi Samsung, şöyle Google Asistan destekli, çok fazla Bug'ı olmayan dayanıklı bir saat yapıver abicim


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S.Vettel 3 ay
bir ara yeni s serisiyle birlikte saat vermişlerdi ön siparişte , öyle bir işe girişse tekrar iyi olur aslında
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DH Misafiri 3 ay
Başlık Samsung'un şeklinde olmalı, yanlış yazılmış.
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