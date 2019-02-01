Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir

Samsung Galaxy Watch'ın yeni bir spor sürümü beklediğimizden daha erken piyasaya sürülebilir. Zindeliğe ve sağlığa yönelik özellikler barındıracak olan akıllı saatin, 20 Şubat tarihinde yapılacak olan Galaxy S10 etkinliğinde tanıtılabileceği belirtiliyor.

EKG özelliği olup olmayacağı merak konusu

Pulse olarak adlandırılan yeni cihaz ABD ve Güney Kore'de çoktan sertifikalandırılmış durumda. Ortaya çıkan bilgilerde cihazın nasıl olacağına dair bir sızıntı yer almıyor. Fakat söylenenlere göre Samsung'un yeni akıllı saati, geçtiğimiz yıl Note 9 ile birlikte piyasaya sürülen Galaxy Watch modelinin spor versiyonu olacağı yönünde.

https://www.techradar.com/news/samsung-galaxy-sport-smartwatch-close-to-launch-as-its-certified-again

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Cihazın isminin iseya daolması bekleniyor.yonga seti,korumalıekran,veyazılımı ile gelmesi beklenen akıllı saatinilaarasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı da gelen haberler arasında. Samsung'un bu akıllı saat modelineda olduğu gibiözelliği ekleyip eklemeyeceği ise merak konusu.