Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir

Teknoloji Editörü
Samsung Galaxy Watch'ın yeni bir spor sürümü beklediğimizden daha erken piyasaya sürülebilir. Zindeliğe ve sağlığa yönelik özellikler barındıracak olan akıllı saatin, 20 Şubat tarihinde yapılacak olan Galaxy S10 etkinliğinde tanıtılabileceği belirtiliyor.
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EKG özelliği olup olmayacağı merak konusu
Pulse olarak adlandırılan yeni cihaz ABD ve Güney Kore'de çoktan sertifikalandırılmış durumda. Ortaya çıkan bilgilerde cihazın nasıl olacağına dair bir sızıntı yer almıyor. Fakat söylenenlere göre Samsung'un yeni akıllı saati, geçtiğimiz yıl Note 9 ile birlikte piyasaya sürülen Galaxy Watch modelinin spor versiyonu olacağı yönünde.Cihazın isminin ise Galaxy Watch Sport ya da Galaxy Watch Active olması bekleniyor. Exynos 9110 yonga seti, Gorilla Glass korumalı Super AMOLED ekran, NFC, GPS ve Tizen OS 4.0 yazılımı ile gelmesi beklenen akıllı saatin 300 ila 400 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı da gelen haberler arasında. Samsung'un bu akıllı saat modeline Apple Watch da olduğu gibi EKG özelliği ekleyip eklemeyeceği ise merak konusu.
https://www.techradar.com/news/samsung-galaxy-sport-smartwatch-close-to-launch-as-its-certified-again Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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