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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A 8.0 (2019) resmen duyuruldu

Samsung piyasaya sunduğu tabletlerin arasına bir yenisini ekledi. Bugün resmen duyurulan giriş seviyesi Galaxy Tab A 8.0 (2019) ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün yeni bir tablet duyurusu yaptı. Galaxy Tab A 8.0 (2019) olarak adlandırılan cihaz giriş seviyesine hitap ediyor. En önemli özellikleri arasında ise büyük ekran ve pil var.
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Galaxy Tab A 8.0 (2019), 1280 x 800 piksel çözünürlükte 8 inç Full HD+ ekrana sahip. Ayrıca 16:10 görüntü oranı sunuyor. Cihazın etrafını saran çerçeveler ise son derece kalın.
Snapdragon 429 yonga seti ve 2 GB RAM ile güçlendirilen tablet 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ancak hafızasını microSD kart aracılığıyla genişletmek mümkün. Kutudan ise Android 9 Pie yüklü şekilde çıkıyor.

İki renk seçeneği ile tercih edilebilecek

Cihazın ön tarafında 2 megapiksel selfie kamerası yer alırken arkasında 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. İhtiyaç duyduğunu enerjiyi ise microUSB 2.0 üzerinden şarj edilebilen 5.100 mAh kapasiteli pilinden aldığını belirtelim.
Tableti satın alanlara iki aylık ücretsiz YouTube Premium ve üç aylık ücretsiz Spotify Premium aboneliği hediye edilecek. Samsung henüz cihazın fiyat etiketini ve çıkış tarihini açıklamadı. Galaxy Tab A 8.0 (2019) Siyah ve Gümüş renklerde satışa sunulacak.

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scorpion20 1 gün
8inç
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yc#1 1 gün
1280 x 800 çözünürlük nasıl Full HD+ olabiliyor ?
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01halil 2 gün
8 inc ,2 gb ram 5 yıllık işlemci olabilecek en kötü kombinasyon tebrikler
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Henkan 2 gün yeni yorumcu
8 inç nedir Allah aşkına?
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snomask 2 gün
Çin’in dandik tabletleri bile minimum 4gb ile gelmeye başlamışken samsung 2019 yılında 2gb ramle tablet çıkarıyor. Başarılar
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