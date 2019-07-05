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Samsung Galaxy Note 10, iki ToF sensörüne sahip olabilir

Samsung'un sensör tedarikçisi KOLEN üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy Note 10'un bazı versiyonlarında iki adet ToF sensörüne yer verilebilir.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Görünüşe bakılırsa Samsung, 3D ToF (Time of Flight) sensörlerine büyük önem veriyor. Şirket Galaxy S10 5G modelinde iki (ön ve arka), Galaxy A80'de ise tek ToF sensörü kullanmıştı. Yayınlanan yeni bir rapor Galaxy Note 10'un çift 3D ToF sensörüne sahip olabileceğini ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Huawei de ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor"
Raporda iddia kaynağı olarak Güney Kore merkezli lens üreticisi KOLEN gösteriliyor. Şirketin, Vietnam'da yeni bir sensör üretim tesisi kurmak için 21.6 milyon dolar yatırım yapacağı öne sürüldü. Yeni tesis üretim kapasitesinin 13 milyondan 25 milyon sensöre çıkarmasına yardımcı olacak. KOLEN'in mevcut kapasitesini iki katına çıkaracak olması, Samsung'un taleplerini yerine getirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Resmi tanıtım tarihi 7 Ağustos

3D ToF sensörü daha iyi Bokeh (derinlik) efekti, yüz tanıma ve farklı artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturulmasını sağlıyor. Piyasada ToF sensörü ile donatılmış farklı markaların telefonları var ancak çok az sayıda. Bir başka deyişle bu sensörün kullanımı henüz ana akım haline gelmedi.
Şu an için hangi Galaxy Note 10 varyantlarında 3D ToF sensörüne yer verileceği bilinmiyor. Samsung'un sensörü sadece Plus modelinde kullanma ihtimali var. Plus'ın tek, 5G'li versiyonun ise iki ToF sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Galaxy Note 10, 7 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılacak. Yani bu konudaki tüm detayları yaklaşık bir ay sonra hep birlikte öğreneceğiz.

http://english.etnews.com/20190701200001 Yorum Yaz
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scorpion20 1 gün
olabilir or olmayabilir
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Virinom 1 gün
Haberin içeriği o kadar yanlış ki önce 2 paragraf boyunca ToF kısaltması kullanılmış, 3. paragrafta ne olduğu ne işe yaradığı açıklanmış. Editör arkadaş önce ne olduğunu açıkla ondan sonra 3 tane mi kullanacak 5 tane mi kullanacak anlatırsın.
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Macella 2 gün
boyutu biraz küçülse veya ek olarak daha ufak versiyonuyla beraber çıksa hiç düşünmeden satın alacağım telefon. ama yıllardır ısrarla her sene biraz daha büyütüyorlar. keşke note fan edition tasarımı geri dönse.
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