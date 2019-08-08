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Samsung ve BM sürdürülebilir gelişim programı konusunda ortaklık yapıyor

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik programı ile ilgileniyorsanız yakın zamanda ayrıntılı bilgiler alabileceğiniz bir Samsung uygulaması indirmeye sunulacak.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen sürdürülebilir gelişim programına Samsung da katılıyor. Firma programda yol gösterici olarak yer almayı amaçlıyor.

Global Goals nedir?

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı – UNDP kapsamında 17 global hedef belirlenmiş durumda. Bunlar yoksulluk, açlık, küresel ısınma, eşitsizlik gibi pek çok dezavantaj ile mücadeleyi kapsıyor. Program yıllardır bu hedefler için farklı yol haritaları ve tavsiyeler yayınlıyor.

Ayrıca Bkz. "Yüzücüler için ilk giyilebilir cihaz Swim Goggles oldu"

Samsung ise program kapsamında Global Goals adında bir uygulama geliştirdi ve Samsung Galaxy Note 10 serisinde ön yüklü olarak geliyor. Uygulama bu hedefleri kullanıcılara tanıtma ve katkı sağlamak isteyenlere de yol gösterme amacını taşıyor.

Uygulama ayrıca kullanıcıların bu hedeflere doğrudan bağış yapmasını veya reklam izleyerek destek olmasını sağlıyor. Yakın zamanda uygulama diğer Galaxy telefonlarına da gelecek.

Uygulama haricinde Samsung programın temasını taşıyan aksesuarlar da satışa sunmayı planlıyor. Aksesuarlardan elde edilecek gelirlerin bir kısmı programa aktarılacak.

 


https://www.engadget.com/2019/08/07/samsung-teams-up-with-the-un-on-sustainability-efforts/ Yorum Yaz
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