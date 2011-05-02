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Samsung yeni medya oynatıcıları Galaxy S WiFi 4.0 ve Galaxy S WiFi 5.0'ı pazara sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
144,7b
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49
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni medya oynatıcıları Galaxy S WiFi 4.0 ve Galaxy S WiFi 5.0'ı pazara sundu
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Son dönemde daha çok yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S II ile gündeme gelen Samsung, ilk tanıtımları birkaç ay önce Galaxy S WiFi serisi yeni medya oynatılarını duyurdu. Tasarım olarak Galaxy S serisi akıllı telefonları andıran ancak telefon özellikleri bulunmayan yeni medya oynatıcıları modeline göre 4-inç ve 5-inç boyutundaki ekranlarıyla, kendi sınıflarında en büyük ekrana sahip taşınabilir medya oynatıcıları arasında yer alıyor hatta bağlantı özellikleri ve Android işletim sistemi sayesinde tablet bilgisayar olarak ta kullanılabiliyor.

Samsung'un 4-inç ekrana sahip olan Galaxy S WiFi 4.0 ve 5-inç ekrana sahip olan Galaxy S WiFi 5.0 modellerinin her ikisi de 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyorlar. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan medya oynatıcılarına, Android 2.2 işletim sistemi eşlik ediliyor ancak Android 2.3 güncellemesinin de çıkacağı belirtiliyor. DivX HD desteği ile dikkat çeken ve MPEG4, H264, DivX, XviD ile WMV medya formatlarına destek sunan yeni medya oynatıcıları, kablosuz internet erişimi için WiFi teknolojisini kullanıyor ve Android Market üzerinden 150 bine yakın uygulamaya erişebiliyorlar. Samsung'a göre SoundAlive teknolojisi ile rakipsiz ses kalitesi sunan yeni medya oynatıcıları aynı zamanda VoIP desteği ile sesli ve görüntülü konuşma olanağı da tanıyorlar.

Samsung'un SocialHub uygulaması sayesinde Flickr, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara eş zamanlı olarak erişebilen medya oynatıcılarından 4-inç ekrana sahip olan Galaxy S WiFi 4.0 modelinin önce Rusya'da, 5-inç ekrana sahip olan Galaxy S WiFi 5.0 modelinin ise ilk olarak İsviçre'de pazara sunulacağı açıklanırken, fiyatları hakkında bilgi verilmedi.

Samsung yeni medya oynatıcıları Galaxy S WiFi 4.0 ve Galaxy S WiFi 5.0'ı pazara sundu
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Samsung yeni medya oynatıcıları Galaxy S WiFi 4.0 ve Galaxy S WiFi 5.0'ı pazara sundu
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xagdas 8 yıl en beğenilen
nasıl bi özgünlük olabilir ki maksimum? Üçgen mi yapsınlar mesela?
*Ekran olacak
*Samsung yazacak
*Android tuşları olacak
*Minimum çerçeve kalınlığı olacak
*Ovak köşeli olacak
Ortaya bu çıkıyo, iXXX'lerde de, Samsunglarda da, HTC'lerde de bu çıkıyo bu yazdıklarımı sağladığı zaman.
nasıl bi özgünlük olabilir ki maksimum? Üçgen mi yapsınlar mesela?*Ekran olacak*Samsung yazacak*Android tuşları olacak*Minimum çerçeve kalınlı...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
ben daha bugün turkcell e gittim daha 5.0 gelmemiş alanlar nereden aldılar söyleyebilirler mi acaba????
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Evren Küçük 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben daha bugün turkcell e gittim daha 5.0 gelmemiş alanlar nereden aldılar söyleyebilirler mi acaba????

Real'de 5" modeli vardi.Electroworld'de 4" modeli 400tl idi dün baktığımda.
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DH Misafiri 7 yıl
yha bır sey sormak ıstıyorum bu galaxy s wi fi 5 veya wi fi 4 cep telefonumu yoksa tablet mı ?
1 Yanıt Yanıtla
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Evren Küçük 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yha bır sey sormak ıstıyorum bu galaxy s wi fi 5 veya wi fi 4 cep telefonumu yoksa tablet mı ?

tabletler
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DH Misafiri 7 yıl
VAtandaki indirimi beklemeye gerek yok. Aşağıdaki sitede 399 tl fiyatı var.
samsungevi.com/...
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Evren Küçük 7 yıl
anladığım kadarıyla 5.0 modelinin arkasında Galaxy Player yazıyor. 4.0 modelinde böyle bir ibare yerine Galaxy S Wifi 4.0 yazmışlar. 4.0 modeli, cep telefonuyla birebir aynı neredeyse. O yüzden başta söylememe rağmen kimse cep telefonu olmadığına inanmıyor
Bir daha böyle bir şey alacağım zaman işlemcisine özellikle dikkat edeceğim. Flash'ın tamamen kalkması daha uzun sürecek o yüzden vasat işlemcili bir cihaz canınızı sıkabilir.
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Evren Küçük 8 yıl
Samsung Galaxy S Wifi 4.0 kullanıyorum şu an. Gordion Electroworld'ten İş Bankası Maximum kartla 10 taksitle 600tlye geldi. Cihaz gayet iyi. Ekran kalitesini oldukça beğendim. Ipod touch rakibi bir ürün. 4. Nesil Ipod Touch ile kıyaslarsak boyutları itibariyle telefondan farksız. Ses kalitesi olarak çoğu kişiyi tatmin edecektir ancak beni Sony A826B walkmanimden vazgeçirecek kadar değil. Benim gibi yoğun şekilde kullanırsanız her gün şarj istiyor. İşlemcisi işinizi görecektir ama bazı flash içerikli sitelerde video izlerken ucu ucuna yetiyor takılmama konusunda. Örneğin dizi sitelerinde takılmalar olabiliyor izlerken. Bu cihaz tüm artılarına rağmen 3G internet olmadığında çok esprisi kalmıyor diyebilirim. Sosyal paylaşım sitelerini sıkça kullanıyorsanız önemi ortaya çıkıyor. İçinde yüklü gelen harita ve navigasyon yazılımları internetsiz pek bir işe yaramıyor. Çoğu uygulama zaten network istiyor. İnternet sorununu Nokia 5800 telime daha önce satın aldığım Joikuspot yazılımıyla çözüm buldum ancak bunun için öncelikle root olup wpa_supplicant yazılımını adhoc ağlara bağlanacak Sekilde düzenlemek gerekiyor. Telefonun şarjı da daha çabuk tükeniyor dolayısıyla.
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muratalagoz 8 yıl
pahalıya almışsınız :) 5.0 nın fiyatı vatanda nakit 488 tl iyi günler. VATANA GELDİ ARKADAŞLAR
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DarkEnergy 8 yıl
Rica ederim. Güzel cihaz tavsiye ederim.
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Parn 8 yıl
İpod Touch kokusu alıyorum ?
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wotn 8 yıl
5 inç olanı gidip görerek satın alabileceğimiz mağazalar var mı? İnternette bir iki taneye denk geldim sadece genelde 2.el
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motoyama 8 yıl
4inçlik olanı hala piyasada yok. yaklaşık bir ay önce teknosa denilen bakkal dükkanında galaxy s wifi 4.0 modeli adını kullanıp ne olduğu belli olmayan bir ürünü sattılar millete. yani ben sorduğumda tükendiğini falan söylemişlerdi. şimdiyse satıştan komple kalkmış ürün
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Chenk 8 yıl
@crazymix
bence ilk tablet deneyimi için çok uygun fiyat olmuş,hayırlı olsun deneyimlerini bekliyoruz.
http://www.turksatkablo.com.tr/userUpload/tv/kampanya/buyuk/Samsung-Galaxy-WiFi-Tablet-Kampanyasi.jpg
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mikaji 8 yıl Chenk
Chenk

@crazymix

bence ilk tablet deneyimi için çok uygun fiyat olmuş,hayırlı olsun deneyimlerini bekliyoruz.

http://www.turksatkablo.com.tr/userUpload/tv/kampanya/buyuk/Samsung-Galaxy-WiFi-Tablet-Kampanyasi.jpg



Çok teşekkür ederim Chenk.Ürünün gelmesini bekliyorum bakalım ne zaman gelecek.Hemen çok ayrıntılı bir test incelemesi yapacağım videolu ve burdan sizlerle paylaşacağım.
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omer25 8 yıl
bu cihaz türkiyede satışa sunulcak mı ?
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mikaji 8 yıl
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 Türksat kablo abonesi olanlar kampanya dahilinde satın alabiliyorlar.Ben bugün satın aldım.Elime ulaştığında çok ayrıntıı bir incelemesini yapıp foruma koyacağım.Ama ön bir inceleme istersen benim konu sayfama girip bakabilirsin.Bu aleti ipod Touch ile kıyaslamaya gerek bile yok.İkisi çok ayrı cihazlar..

forum.donanimhaber.com/...
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eco67 8 yıl
facebook.com/...
Cihaz için oyun uygulamalar bulabileceğiniz sayfadir
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