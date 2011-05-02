Samsung yeni medya oynatıcıları Galaxy S WiFi 4.0 ve Galaxy S WiFi 5.0'ı pazara sundu

Son dönemde daha çok yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S II ile gündeme gelen Samsung, ilk tanıtımları birkaç ay önce Galaxy S WiFi serisi yeni medya oynatılarını duyurdu. Tasarım olarak Galaxy S serisi akıllı telefonları andıran ancak telefon özellikleri bulunmayan yeni medya oynatıcıları modeline göre 4-inç ve 5-inç boyutundaki ekranlarıyla, kendi sınıflarında en büyük ekrana sahip taşınabilir medya oynatıcıları arasında yer alıyor hatta bağlantı özellikleri ve Android işletim sistemi sayesinde tablet bilgisayar olarak ta kullanılabiliyor.

Samsung'un 4-inç ekrana sahip olan Galaxy S WiFi 4.0 ve 5-inç ekrana sahip olan Galaxy S WiFi 5.0 modellerinin her ikisi de 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyorlar. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan medya oynatıcılarına, Android 2.2 işletim sistemi eşlik ediliyor ancak Android 2.3 güncellemesinin de çıkacağı belirtiliyor. DivX HD desteği ile dikkat çeken ve MPEG4, H264, DivX, XviD ile WMV medya formatlarına destek sunan yeni medya oynatıcıları, kablosuz internet erişimi için WiFi teknolojisini kullanıyor ve Android Market üzerinden 150 bine yakın uygulamaya erişebiliyorlar. Samsung'a göre SoundAlive teknolojisi ile rakipsiz ses kalitesi sunan yeni medya oynatıcıları aynı zamanda VoIP desteği ile sesli ve görüntülü konuşma olanağı da tanıyorlar.

Samsung'un SocialHub uygulaması sayesinde Flickr, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara eş zamanlı olarak erişebilen medya oynatıcılarından 4-inç ekrana sahip olan Galaxy S WiFi 4.0 modelinin önce Rusya'da, 5-inç ekrana sahip olan Galaxy S WiFi 5.0 modelinin ise ilk olarak İsviçre'de pazara sunulacağı açıklanırken, fiyatları hakkında bilgi verilmedi.