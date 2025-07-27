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    Samsung Galaxy S27 Ultra: Telefoto lens tarih mi oluyor?

    Samsung Galaxy S27 Ultra, 200MP Sony sensörüyle geliyor olabilir. Yeni kamera sistemiyle 3x telefoto lensin kaldırılması iddia ediliyor. İşte iddiaların detayları:

    Samsung Galaxy S27 Ultra: Telefoto lens tarih mi oluyor? Tam Boyutta Gör
    Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon serisi, her yıl daha gelişmiş donanım ve yazılım yetenekleriyle karşımıza çıkıyor. Henüz Galaxy S26 Ultra modeli piyasaya sürülmemişken 2027'de çıkması beklenen Galaxy S27 Ultra ile ilgili dikkat çekici bir sızıntı teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Yeni iddialara göre Samsung, kamera sisteminde büyük bir değişikliğe giderek, 3x telefoto lensi tamamen kaldırabilir ve bunun yerine 200 megapiksel Sony üretimi bir ana kamera sensörü kullanabilir.

    Yeni Sony sensör, 3x telefotonun yerini alabilir

    Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S27 Ultra’da kullanılacak olan bu yeni sensör, 1/1,1 inç boyutunda olacak. Bu, Galaxy S24 Ultra’daki ISOCELL HP2 sensöründen daha büyük ve ışık toplama kapasitesi açısından oldukça iddialı bir yapı sunuyor. Sony imzası taşıyan bu sensörün yüksek çözünürlük ve geniş diyafram açıklığı sayesinde 3x yakınlaştırma gibi görevleri dijital olarak da yüksek kaliteyle yerine getirebileceği ifade ediliyor.

    Samsung’un bu hamlesi, hem kamera sistemini sadeleştirme hem de düşük ışık koşullarında daha net ve detaylı fotoğraflar sunma hedefini taşıyor. Gelişmiş kırpma algoritmalarıyla desteklenen bu yeni 200MP sensör, fiziksel bir telefoto lensin sağlayabileceği kaliteyi yazılımsal olarak yakalayabilir. Bu da, cihazda daha az sayıda lensle daha fazla fotoğrafçılık yeteneği anlamına geliyor.

    Öte yandan, mevcut sızıntılara göre Galaxy S27 Ultra’nın 5x periskop lensi koruyacağı belirtiliyor. Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa Samsung’un yeni stratejisi, çoklu lens kullanımından daha gelişmiş tekil sensörlere geçişi simgeliyor olabilir. Ayrıca Sony sensör tercihi, Samsung’un ISOCELL yerine farklı bir teknolojiye yönelmesini de gözler önüne seriyor.

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    MDK 3 gün önce

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    vixx 3 gün önce

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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