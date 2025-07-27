Samsung Galaxy S27 Ultra: Telefoto lens tarih mi oluyor?

Yeni Sony sensör, 3x telefotonun yerini alabilir
Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S27 Ultra’da kullanılacak olan bu yeni sensör, 1/1,1 inç boyutunda olacak. Bu, Galaxy S24 Ultra’daki ISOCELL HP2 sensöründen daha büyük ve ışık toplama kapasitesi açısından oldukça iddialı bir yapı sunuyor. Sony imzası taşıyan bu sensörün yüksek çözünürlük ve geniş diyafram açıklığı sayesinde 3x yakınlaştırma gibi görevleri dijital olarak da yüksek kaliteyle yerine getirebileceği ifade ediliyor.
Samsung’un bu hamlesi, hem kamera sistemini sadeleştirme hem de düşük ışık koşullarında daha net ve detaylı fotoğraflar sunma hedefini taşıyor. Gelişmiş kırpma algoritmalarıyla desteklenen bu yeni 200MP sensör, fiziksel bir telefoto lensin sağlayabileceği kaliteyi yazılımsal olarak yakalayabilir. Bu da, cihazda daha az sayıda lensle daha fazla fotoğrafçılık yeteneği anlamına geliyor.
Öte yandan, mevcut sızıntılara göre Galaxy S27 Ultra’nın 5x periskop lensi koruyacağı belirtiliyor. Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa Samsung’un yeni stratejisi, çoklu lens kullanımından daha gelişmiş tekil sensörlere geçişi simgeliyor olabilir. Ayrıca Sony sensör tercihi, Samsung’un ISOCELL yerine farklı bir teknolojiye yönelmesini de gözler önüne seriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya