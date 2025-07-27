Galaxy S26 Ultra’nın belki de en net konsept görüntüsü sızdırıldı

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Samsung’un 2026 yılında tanıtması beklenen Galaxy S26 Ultra modeli, henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, ortaya çıkan yeni bir konsept tasarımla teknoloji gündemine oturdu. Sızdırılan görsellere göre şirket, arka kamera tasarımında küçük ama dikkat çekici bir değişime hazırlanıyor. Üçlü kamera dizilimi bu kez hafif yükseltilmiş oval bir modül içerisinde sunulmuş. Bu detay, yakın zamanda konuşulan diğer Samsung modelleriyle benzerlik gösteriyor ve yeni tasarım diline dair ipuçları veriyor.

Görsellerin doğruluğu henüz netleşmese de, bu tasarımın final ürüne oldukça yakın olabileceği düşünülüyor. Kamera çıkıntısının, daha büyük bir ana sensör ve geliştirilmiş telefoto lens için gerekli alanı sağlamak amacıyla tercih edildiği tahmin ediliyor. Samsung’un bu sayede cihazı hem inceltmeyi hem de kamera yeteneklerini ileri taşımayı hedeflediği söyleniyor.

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Galaxy S26 Ultra’da, daha büyük sensöre ve geniş diyafram açıklığına sahip yeni bir HP2+ ana kamera yer alabilir. 5.000 mAh’lik batarya korunacak gibi görünüyor, ancak hızlı şarj gücünün 65W’a çıkması bekleniyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 yonga seti öne çıkarken, standart Galaxy S26 modelinde Samsung’un Exynos 2600 işlemcisine yer vereceği konuşuluyor.

Tasarım ve donanım tarafında gelen bu sızıntılar, S26 Ultra’nın önceki modellere kıyasla daha ince ve güçlü bir yapı sunabileceğine işaret ediyor. Gerçek tasarımın bu görsellere ne kadar benzeyeceği ise zamanla netleşecek.

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