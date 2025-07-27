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    Samsung, One UI 8 ile bootloader kilidi açma seçeneğini kaldırdı

    Samsung, One UI 8 ile bootloader kilidi açma seçeneğini kaldırdı. Bu değişiklik, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 dahil olmak üzere birçok popüler modeli etkiliyor.

    samsung one ui 8 bootloader kilidi açma izin vermeyecek Tam Boyutta Gör
    Bootloader kilidi açma, custom ROM, root erişimi, custom kernel gibi resmi olmayan yazılımları yükleyerek eski cihazlara yeni soluk getirmenin popüler bir yolu. Samsung, bu seçeneği One UI 8 ile kaldırıyor.

    Yeni bir rapor, Galaxy S25 One UI 8 beta sürümünde bootloader kilidini açma seçeneğinin kaldırıldığına dair kanıtlar ortaya çıkarıldığına dikkat çekiyor. Benzer bir değişiklik, One UI 8'in kararlı sürümünü çalıştıran Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'de de doğrulandı. Bölgeden bağımsız olarak, önyükleyici kilidini açma seçeneği One UI 8 yüklü cihazlarda kullanılamayacak.

    Bu, kullanıcıların resmi yazılım desteği sona erdiğinde cihazları güncel tutmak için custom ROM yükleyemeceği veya daha fazla performans elde etmek için custom kernel kullanamayacağı anlamına geliyor. Samsung, henüz bu kararın nedenini açıklamadı. Bazı kişiler, bunun güvenliği artırmak veya telefon operatörlerinin talebini karşılamak için yapıldığına inanıyor. Bu kısıtlama çoğu kişinin hoşuna gitmeyecektir.

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    MDK 3 gün önce

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    vixx 4 gün önce

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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