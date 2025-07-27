Samsung Galaxy S25 FE renkleri ve depolama seçenekleri sızdırıldı

Galaxy S25 FE'nin tanıtımı yaklaşırken, renk ve hafıza detayları netleşmeye başladı
Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S25 FE, 8 GB RAM ile birlikte 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak. Bu konfigürasyonlar, geçtiğimiz yılın Galaxy S24 FE modeliyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ancak, günümüzde aynı fiyat segmentindeki rakiplerin çoğu artık 256 GB’lık temel depolama alanı sunmaya başlamışken Samsung’un hâlâ 128 GB seçeneği sunması bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.
Renk seçenekleri tarafında ise daha fazla yenilik göze çarpıyor. Galaxy S25 FE'nin Lacivert, Buz Mavisi, Jet Siyahı ve Beyaz olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulacağı bildiriliyor. Ayrıca donanım anlamında büyük sıçramalar beklenmese de yazılım optimizasyonları, kamera performansı ve batarya verimliliği gibi konular Samsung’un asıl odak noktaları olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya