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    Samsung Galaxy S25 FE renkleri ve depolama seçenekleri sızdırıldı

    Teknoloji devi Samsung'un yeni cihazı Galaxy S25 FE’nin renk ve depolama seçenekleri sızdırıldı. Yeni model, Eylül’de tanıtılabilir. İşte öne çıkan detaylar:   

    Samsung Galaxy S25 FE renkleri ve depolama seçenekleri sızdırıldı
    Samsung’un uygun fiyatlı amiral gemisi serisi Fan Edition, Galaxy S25 FE modeliyle yeniden gündemde. Geçmiş lansman takvimlerine bakıldığında, Galaxy S25 FE’nin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Henüz resmi tanıtım gerçekleşmemiş olsa da sızdırılan bilgiler cihazın hem tasarım hem de donanım tarafında neler sunacağına dair önemli ipuçları veriyor.

    Galaxy S25 FE'nin tanıtımı yaklaşırken, renk ve hafıza detayları netleşmeye başladı

    Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S25 FE, 8 GB RAM ile birlikte 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak. Bu konfigürasyonlar, geçtiğimiz yılın Galaxy S24 FE modeliyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ancak, günümüzde aynı fiyat segmentindeki rakiplerin çoğu artık 256 GB’lık temel depolama alanı sunmaya başlamışken Samsung’un hâlâ 128 GB seçeneği sunması bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.

    Renk seçenekleri tarafında ise daha fazla yenilik göze çarpıyor. Galaxy S25 FE'nin Lacivert, Buz Mavisi, Jet Siyahı ve Beyaz olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulacağı bildiriliyor. Ayrıca donanım anlamında büyük sıçramalar beklenmese de yazılım optimizasyonları, kamera performansı ve batarya verimliliği gibi konular Samsung’un asıl odak noktaları olabilir.

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    MDK 3 gün önce

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    vixx 3 gün önce

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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