Samsung, yeni yılda Smart TV arayüzünü tamamen değiştiriyor





Akıllı televizyon segmentinde Smart TV modelleriyle büyük başarı yakalayan Samsung, bu modeller için Smart Hub adını verdiği bir platform kullanıyor. Sol üst köşede o anki televizyon yayını küçük pencerede ekrana gelirken, diğer bölümlerde Samsung Apps uygulama mağazası, kurulu uygulamalar, tavsiye uygulamalar, ayarlar gibi menü pencereleri bulunmakta.





Samsung yaptığı duyuruda CES 2013 fuarında yepyeni bir tasarımla tüketicinin karşısına çıkacağını açıkladı. Firmanın fuarda ev elektroniği ürünlerine ağırlık vereceği biliniyordu. Bu haberle de kesinleşmiş oldu.





Yeni Smart Hub platformunun artık birden fazla ana ekrana sahip olduğu belirtildi. Artık 5 ana ekran farklı kategorilerden içerikler sergiliyor olacak. Bu beş kategori; o anki TV yayını, film ve dizi portalı, uygulamalar, sosyal ağ hesapları ve kişisel fotoğraf-video-müzik içerikleri olacak. Her ekranda bu kategoriden bir içerik gösterilecek.





Hali hazırdaki Smart Hub platformunda uygulama çalıştırdığınızda tek ekran olduğu için uygulama ekranı kapatıyor ve duruma göre o anki yayında olan içerik de kayboluyordu. Artık bu kısıtlama da aşılmış oldu.

Samsung yeni platformda Flipping adını verdiği fonksiyonu kullanacak. Ekranlar arasında geçiş, kitap sayfalarını çevrime, programların seçimi hareket kontrolleri ile yapılacak.





Samsung'un yeni tasarımla ilgili paylaştığı detaylar bu kadar. Yeni arayüz hangi modeller için sunulacak bilinmiyor ancak 2013 yılı modellerinde sunulması kesin gibi. Firma meraklı tüketicileri CES 2013 fuarındaki basın toplantısına davet ediyor.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=20966