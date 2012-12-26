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Samsung, yeni yılda Smart TV arayüzünü tamamen değiştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı televizyon segmentinde Smart TV modelleriyle büyük başarı yakalayan Samsung, bu modeller için Smart Hub adını verdiği bir platform kullanıyor. Sol üst köşede o anki televizyon yayını küçük pencerede ekrana gelirken, diğer bölümlerde Samsung Apps uygulama mağazası, kurulu uygulamalar, tavsiye uygulamalar, ayarlar gibi menü pencereleri bulunmakta.

Samsung yaptığı duyuruda CES 2013 fuarında yepyeni bir tasarımla tüketicinin karşısına çıkacağını açıkladı. Firmanın fuarda ev elektroniği ürünlerine ağırlık vereceği biliniyordu. Bu haberle de kesinleşmiş oldu.

Yeni Smart Hub platformunun artık birden fazla ana ekrana sahip olduğu belirtildi. Artık 5 ana ekran farklı kategorilerden içerikler sergiliyor olacak. Bu beş kategori; o anki TV yayını, film ve dizi portalı, uygulamalar, sosyal ağ hesapları ve kişisel fotoğraf-video-müzik içerikleri olacak. Her ekranda bu kategoriden bir içerik gösterilecek.

Hali hazırdaki Smart Hub platformunda uygulama çalıştırdığınızda tek ekran olduğu için uygulama ekranı kapatıyor ve duruma göre o anki yayında olan içerik de kayboluyordu. Artık bu kısıtlama da aşılmış oldu.
Samsung yeni platformda Flipping adını verdiği fonksiyonu kullanacak. Ekranlar arasında geçiş, kitap sayfalarını çevrime, programların seçimi hareket kontrolleri ile yapılacak. 

Samsung'un yeni tasarımla ilgili paylaştığı detaylar bu kadar. Yeni arayüz hangi modeller için sunulacak bilinmiyor ancak 2013 yılı modellerinde sunulması kesin gibi. Firma meraklı tüketicileri CES 2013 fuarındaki basın toplantısına davet ediyor.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=20966 Yorum Yaz
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Dexter61 6 yıl
Yıl olmuş 2012 Samsung TV lerinde hala java tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor
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kpln04 6 yıl
şuan ki tvlere güncelleme vermeli o kadar para verdik
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nirvanha 6 yıl
Samsung önce sattığı malın arkasında dursun ,kockoca bölgeye sadece 1 servis vereceğine servis ağı kursun,ayıplı malını iade almamak için çırpınacağına müşteri memnuniyeti odaklı olsun,satığı notebook'un içine mikrofon koysun yada içinde mikrofonu olmadığını satarken söylesin yada müşteri yorumlarını silmeden yayımlasın.Kardeşimin almış olduğu daha 6 aylık (5 ay kullanabildi) bulaşık makinasını delik deşik edip üzerinde çizikler ile teslim eden samsungu ve biricik servisini kınıyorum.Bütün bunları yaşadıktan sonra Samsung'dan adam çıksa almam!
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braveus 6 yıl
.
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snomask 6 yıl
Android'li smart tv yapsalar da uygulama sıkıntısı olmadan ortak bir dilde bütün cihazları kullanabilsek
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orain 6 yıl snomask
snomask

Android'li smart tv yapsalar da uygulama sıkıntısı olmadan ortak bir dilde bütün cihazları kullanabilsek

google tv mevcut onun için
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vamp 6 yıl
Bu bir güncelleme mi? Yoksa yeni bir Tv mi alıyoruz?
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El_domingo 6 yıl
uydu alıcısına biss sifre girmeye izin versede trt-hd ve ntv sporu seyredebilsek....
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