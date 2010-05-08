Samsung 8Gb OneNAND bellek yongası geliştirdi

Yarıiletken üretiminde endüstriye yön veren isimlerden biri olan Samsung, 30nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 8Gb (Gigabit) One NAND bellek yongasını duyurdu. Yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyan akıllı telefonlar için geliştirilen yonga, SLC (Single Level Cell) NAND flash tasarımını baz alıyor ve 70MB/sn okuma hızı sunuyor. 30nm üretim teknolojisiyle aynı zamanda enerji verimli olan yonga ay sonunda üretime girmesi bekleniyor.

8Gb (Gigabit) OneNAND flash bellek yongasının ilk olarak Samsung'un yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılması bekleniyor.