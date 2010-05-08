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Samsung 8Gb OneNAND bellek yongası geliştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
1
6
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken üretiminde endüstriye yön veren isimlerden biri olan Samsung, 30nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 8Gb (Gigabit) One NAND bellek yongasını duyurdu. Yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyan akıllı telefonlar için geliştirilen yonga, SLC (Single Level Cell) NAND flash tasarımını baz alıyor ve 70MB/sn okuma hızı sunuyor. 30nm üretim teknolojisiyle aynı zamanda enerji verimli olan yonga ay sonunda üretime girmesi bekleniyor.

8Gb (Gigabit) OneNAND flash bellek yongasının ilk olarak Samsung'un yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılması bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
adamlar arı gibi çalışıyorlar.. birde işlemci üretimine girselerya...
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sertacaygun 9 yıl
8 Gigabit, 1 Gigabyte yapmıyor mu ?
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Process64 9 yıl
Üretimi GPU gibi zorlamış olmalı.
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