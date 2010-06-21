Samsung Galaxy S Pro'nun detayları gün yüzüne çıkıyor

Samsung'un 29 Haziran'da New York'ta düzenleyeceği ve yeni nesil Android'li telefonları tanıtacağı etkinliğe günler kala Galaxy S Pro'nun detayları belli oluyor.

Android Central'ın kaynağına göre Sprint aracılığıyla satılması muhtemel olan Galaxy S Pro üzerinde 1GHz Samsung/Intrinsity ARM Cortex A8 merkezi işlemcisi, 512MB'lık bellek ve 8.2GB kapasitesinde ROM bulunacak. EVDO Rev. A./Wimax kablosuz bağlantısına destek verecek olan telefon, bu desteğiyle HTC EVO 4G'den sonra Amerika'da satışa sunulan ikinci 4G destekli telefon olacak fakat CDMA ağında çalışan birçok telefonun aksine üzerinde SIM kart girişi de bulunacak. SIM kart girişine sahip olmasından dolayı telefonun diğer pazarlarda da satışa sunulması muhtemel görünüyor.

720p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı ve 1x'lik sayısal yakınlaştırma yapabilen 5MP'lik kameraya sahip olan Galaxy S Pro'nun ekranıysa 4 inç boyutlarında Super AMOLED (muhtemelen çözünürlüğü 480x800 piksel olacak); işletim sistemiyse, tahmin edilebileceği gibi, Samsung'un TouchWiz 3.0 arayüzü ile donatılmış Android 2.1 olacak.