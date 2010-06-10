Samsung: iPhone 4'ün ekranı iyi fakat AMOLED değil

iPhone 4 için hazırladığı tanıtım videosunda, kullandığı IPS panelli retina ekranı, şimdiye kadar bir cep telefonunda kullanılan en gelişmiş ekran teknolojisi olarak tanımlayan Apple'ın bu iddiasına ilk itiraz Samsung'dan geldi. Samsung sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'deki AMOLED ekran, genel olarak daha yüksek başarım sunuyor. iPhone 4'teki ekranın %3-%5 daha keskin görüntü sunacağını kabul eden Samsung, aynı ekranın %30 daha fazla güç tükettiğini iddia ederken, AMOLED ekranın arka aydınlatmaya ihtiyaç duymadan daha yüksek karşıtlık oranı sunduğunu, daha gerçek renkler sağladığını ve görüş açısı sınırı yaşamadığını belirtti.
"Yapısal olarak IPS LCD teknolojisi, AMOLED ekran teknolojisini yakalayamaz!" açıklamasında bulunan Samsung, AMOLED ekran teknolojisinin özellikle açıkhava kullanımında daha yüksek görsel kalite sunarak, kullanım deneyimine olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Bir süre önce Super AMOLED teknolojisini de duyuran Samsung, yeni teknolojide dokunmatik kontrol için ayrı bir katmana gerek kalmadığını dolayısıyla daha ince telefon tasarımlarına olanak tanıdığını söylüyor.
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Bu yüzden apple seviyorum
Ablam sırasıyla şu 3 telefonu inceledi :
1- Nokia N8 (Beğenmedi, kafadan eledi) (Benim fikrim fena telefon değil yönünde.)
2- Iphone 4 (Çok beğendi, hasta oldu, ekranına, kasasına vs... bayıldı.)
3- Samsung Galaxy S (Aaaa bu Ayfondan daha iyi, ekranı daha büyük, renkler daha canlı bunu al bunu al bırak Ayfonu mayfonu dedi) :))
Tamamen tarafsız gözle Iphone 4 ve SGS yi inceleyen birinin tepkilerini sizinle paylaştım...
Son sözüm : Iphone 4 herşeyiyle mükemmel bir telefon olabilir ama SGS ekran konusunda şu an için rakipsiz.
Aman kardeş konuyu hortlatmayalım kavga çıkacakmış nerdeyse burada
Nacizane fikrim apple çözünürlük sıkıntısı yüzünden lcd tercih etmiş amoled ekranlardaki çözünürlük kısıtlaması eski teknolojije muhtaç bırakmış steve amcayı.galaxys ve iphone 4 ekranını incelemiş biri olarak loş ışıkta kesinlikle galaxy önde ama iş günışığına geldiğinde iphone 4 daha görülebilir bir görüntü sunuyor.
Samsung'a da bir taş atayım buradan;donanımsal olarak en iyi telefonları üretmesine rağmen yazılımsal destek sıfırın altında.Bir model çıkıyor doğal olarak birçok yazılımsal hataya sahip kullanıcı düzeltilmesini beklerken 3 ay sonra destek kesiliyor model numarası değiştirilen başka model piyasaya düşüyor.Kardeşim bu kadar çok model çeşitliliği yerine yere sağlam basan birkaç model bunlarada biraz para harcayarak en iyi işletim sistemini kullandır.İşte bunu apple çok iyi yapıyor adamların 3 nesil telefonu müzik çaları aynı sistemi kullanıyor,güncellemeler hepsine birden geliyor,aynı uygulamalar ve oyunlar destekleniyor.online mağazaları ürün başı 1-2 dolar alıyor ve üretici develeporları teşvik ediyor.Kısaca birçok alanda çalışmak yerine tek kulvarda kaliteli iş çıkarılıyor.
Samsungu bundan google kurtarabilir,eğer bir anlaşmazlık çıkmazsa android çok iş yapar.
Iphone4 gördün mü?
Samsung'u takdir ediyorum ben de hatta evdeki tüm LCD TV'lerden tutun bilg. monitörüme kadar samsung. Ama iPhone4'ün IPS Retina ekranı ile kıyaslandığında gerçekten de samoled hikaye kalıyor (abartılmış renkleri seviyorsanız orası ayrı).
Oyunlarda takiliyormu?iste ben buns gulerim.
Yazdığım mesajı anlamamışsınız belli... Yine ben açıklamaya çalışayım... "bizene" diye kendi dilinizde (!) bir şey yazmışsınız değil mi? Öncesinde ne yazdığınız önemli değil; zaten durum sizin için buysa, yani "Size ne?" ise, niye bu başlığa yorum yazıp da kendinizle çelişiyorsunuz?...
2.si aynı arkadas iphonesi kırılcak diye kendi kırılıyor ince olmasından degil pahalıya ondan yedi kazıgı.:)
3. diger telefonlardan fazlası yok oyun hariç oda tam arastırmadım. zaten oyunlardada takılmalar yapıo yemio.
4. sü bizim insanımız zengin alanların hepsinde para varki alıyor bizene
5. ben aynı seyleri lcd tv alanlarada sölüyorum tüplüden daha iyi göstermio. neden aldın degişiklik olsun yaw kardesim alıyosan kullandıgın seyden ii olsun bari suan sölediklerim tr içinde gecerli