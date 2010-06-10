Samsung: iPhone 4'ün ekranı iyi fakat AMOLED değil

iPhone 4 için hazırladığı tanıtım videosunda, kullandığı IPS panelli retina ekranı, şimdiye kadar bir cep telefonunda kullanılan en gelişmiş ekran teknolojisi olarak tanımlayan Apple'ın bu iddiasına ilk itiraz Samsung'dan geldi. Samsung sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'deki AMOLED ekran, genel olarak daha yüksek başarım sunuyor. iPhone 4'teki ekranın %3-%5 daha keskin görüntü sunacağını kabul eden Samsung, aynı ekranın %30 daha fazla güç tükettiğini iddia ederken, AMOLED ekranın arka aydınlatmaya ihtiyaç duymadan daha yüksek karşıtlık oranı sunduğunu, daha gerçek renkler sağladığını ve görüş açısı sınırı yaşamadığını belirtti.

"Yapısal olarak IPS LCD teknolojisi, AMOLED ekran teknolojisini yakalayamaz!" açıklamasında bulunan Samsung, AMOLED ekran teknolojisinin özellikle açıkhava kullanımında daha yüksek görsel kalite sunarak, kullanım deneyimine olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Bir süre önce Super AMOLED teknolojisini de duyuran Samsung, yeni teknolojide dokunmatik kontrol için ayrı bir katmana gerek kalmadığını dolayısıyla daha ince telefon tasarımlarına olanak tanıdığını söylüyor.