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Samsung: iPhone 4'ün ekranı iyi fakat AMOLED değil

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
66,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4 için hazırladığı tanıtım videosunda, kullandığı IPS panelli retina ekranı, şimdiye kadar bir cep telefonunda kullanılan en gelişmiş ekran teknolojisi olarak tanımlayan Apple'ın bu iddiasına ilk itiraz Samsung'dan geldi. Samsung sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen Galaxy S'deki AMOLED ekran, genel olarak daha yüksek başarım sunuyor. iPhone 4'teki ekranın %3-%5 daha keskin görüntü sunacağını kabul eden Samsung, aynı ekranın %30 daha fazla güç tükettiğini iddia ederken, AMOLED ekranın arka aydınlatmaya ihtiyaç duymadan daha yüksek karşıtlık oranı sunduğunu, daha gerçek renkler sağladığını ve görüş açısı sınırı yaşamadığını belirtti.

"Yapısal olarak IPS LCD teknolojisi, AMOLED ekran teknolojisini yakalayamaz!" açıklamasında bulunan Samsung, AMOLED ekran teknolojisinin özellikle açıkhava kullanımında daha yüksek görsel kalite sunarak, kullanım deneyimine olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Bir süre önce Super AMOLED teknolojisini de duyuran Samsung, yeni teknolojide dokunmatik kontrol için ayrı bir katmana gerek kalmadığını dolayısıyla daha ince telefon tasarımlarına olanak tanıdığını söylüyor.


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bimin aystiisi 5 yıl
Apple telefonların bu özelliğine bayılıyorum ilk çıkacağı zaman galaxy s ile karşılaştırmışlar galaxy s daha iyi demişler galaxy s şuan tam anlamıyla çöp iphone 4 ise hala kullanılan ios 7 yi bile almış telefon iphone 4'ün ikinci eliyle iki tane ikinci el galaxy s alınır

Bu yüzden apple seviyorum
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Celestialbeing 5 yıl
Kim hortlatmış yine bu konuyu
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ipli jeton 5 yıl
Bu amoled ekran renkleri aşırı canlı gösteriyor. Samung un amolledi. Kamerayla fotograf cekerken beni yanıltabiliyor. Telin ekranında muhteşem görünen resmi bilgisayara atınca hiç te öyle olmadığı ortaya cıkıyor. Bence samsung ekranın renk kalibrasyonunu daha gercekçi olarak ayarlasa iyi olur.
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haQQo 9 yıl
Samsun kendi cikardigi dandik galaxy tab'a baksin
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DH Misafiri 9 yıl
kusura bakmayın fakat nokia n85 (led lcd) ekrandır oled değildir amoled hiç değildir sadece şu anda kullandığımız led tv lerdeki ekranın bir benzeridir oled ekranın üzerinden tır geçse dahi birşey olmaz fakat yeşil dengesi oldukca zayıftır fakat amoled daha farklıdır süper amoled dahada farklıdır ekonomik ekranlardandır lcd ekranlardan %15 pahalıdır fakat total maliyetlere vurulduğu zaman aynı paraya gelir süper amoled ekranlarda strolium kullanılmaz dokunmatik ekranlarda oldukca uzun kullanım ömrü sunar ve radyasyon emilimi 0.0005 tir normal bir lcd ekranınki ise 0.05 tir oldukca kaliteli bir ekran türüdür çizilmeler olmaz sağlamdır kırılmaz ve panel ışığına gerek duymaz bu da diğer telefonlardan daha az enerji sarfiyatı demektir %30 daha ekonomiktir oled ekran kullanan şu anda türkiyede sadece benq vardır oda o kadar güzel bir cihaz değildir saygılarımla sedat şahaner
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Miller57 9 yıl
Teknolojiden ve telefon dünyasından pek anlamayan sade bir ev hanımı olan ablamla iphone 4 lere ve diğer rakip telefonlara bakmaya gitmiştik...

Ablam sırasıyla şu 3 telefonu inceledi :

1- Nokia N8 (Beğenmedi, kafadan eledi) (Benim fikrim fena telefon değil yönünde.)
2- Iphone 4 (Çok beğendi, hasta oldu, ekranına, kasasına vs... bayıldı.)
3- Samsung Galaxy S (Aaaa bu Ayfondan daha iyi, ekranı daha büyük, renkler daha canlı bunu al bunu al bırak Ayfonu mayfonu dedi) :))

Tamamen tarafsız gözle Iphone 4 ve SGS yi inceleyen birinin tepkilerini sizinle paylaştım...

Son sözüm : Iphone 4 herşeyiyle mükemmel bir telefon olabilir ama SGS ekran konusunda şu an için rakipsiz.
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alito 9 yıl
bence apple önce sinyal sorununu düzeltsinde sonra ekran kalitesi hakkında atıp tutsun. adamlar(samsung) gözleri kapalı televizyon monitör üretiyorlar ve bütün dünyayı domine ediyorlar. bu adamlar super amoled daha iyi bir teknoloji diyorlarsa laf gevezeligi yapacağınıza oturup biraz düşünün ondan sonra yorum yapın bence.
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madmax50 9 yıl

alito

bence apple önce sinyal sorununu düzeltsinde sonra ekran kalitesi hakkında atıp tutsun. adamlar(samsung) gözleri kapalı televizyon monitör üretiyorlar ve bütün dünyayı domine ediyorlar. bu adamlar super amoled daha iyi bir teknoloji diyorlarsa laf gevezeligi yapacağınıza oturup biraz düşünün ondan sonra yorum yapın bence.


Aman kardeş konuyu hortlatmayalım kavga çıkacakmış nerdeyse burada


Nacizane fikrim apple çözünürlük sıkıntısı yüzünden lcd tercih etmiş amoled ekranlardaki çözünürlük kısıtlaması eski teknolojije muhtaç bırakmış steve amcayı.galaxys ve iphone 4 ekranını incelemiş biri olarak loş ışıkta kesinlikle galaxy önde ama iş günışığına geldiğinde iphone 4 daha görülebilir bir görüntü sunuyor.

Samsung'a da bir taş atayım buradan;donanımsal olarak en iyi telefonları üretmesine rağmen yazılımsal destek sıfırın altında.Bir model çıkıyor doğal olarak birçok yazılımsal hataya sahip kullanıcı düzeltilmesini beklerken 3 ay sonra destek kesiliyor model numarası değiştirilen başka model piyasaya düşüyor.Kardeşim bu kadar çok model çeşitliliği yerine yere sağlam basan birkaç model bunlarada biraz para harcayarak en iyi işletim sistemini kullandır.İşte bunu apple çok iyi yapıyor adamların 3 nesil telefonu müzik çaları aynı sistemi kullanıyor,güncellemeler hepsine birden geliyor,aynı uygulamalar ve oyunlar destekleniyor.online mağazaları ürün başı 1-2 dolar alıyor ve üretici develeporları teşvik ediyor.Kısaca birçok alanda çalışmak yerine tek kulvarda kaliteli iş çıkarılıyor.
Samsungu bundan google kurtarabilir,eğer bir anlaşmazlık çıkmazsa android çok iş yapar.
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Gavuzla 9 yıl
bazı arkadaşlar saçmalamışlar yok ben gördüğüme inanırım öyleydi böyleydi diye hayatlarında hiç samsung wave görmüşler mi acaba ben iphone da gördüm samsung wave de samsung un ekrandaki üstünlüğü tartışılmaz zaten ekran üreticisi kendisi görmeyip bilmeyip düşünme engelli insanlar yorum yapmasın
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ejlover 9 yıl

Gavuzla

bazı arkadaşlar saçmalamışlar yok ben gördüğüme inanırım öyleydi böyleydi diye hayatlarında hiç samsung wave görmüşler mi acaba ben iphone da gördüm samsung wave de samsung un ekrandaki üstünlüğü tartışılmaz zaten ekran üreticisi kendisi görmeyip bilmeyip düşünme engelli insanlar yorum yapmasın


Iphone4 gördün mü?


Samsung'u takdir ediyorum ben de hatta evdeki tüm LCD TV'lerden tutun bilg. monitörüme kadar samsung. Ama iPhone4'ün IPS Retina ekranı ile kıyaslandığında gerçekten de samoled hikaye kalıyor (abartılmış renkleri seviyorsanız orası ayrı).
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dost1984 9 yıl
4. madde gereksiz degil sadece iphone alanlar şu su var busu var demesin çünki yok sadece param var aldım kardesim desin susalım.
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fubo 9 yıl

dost1984
4. madde gereksiz degil sadece iphone alanlar şu su var busu var demesin çünki yok sadece param var aldım kardesim desin susalım.

Oyunlarda takiliyormu?iste ben buns gulerim.
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FoxHound 9 yıl

dost1984

4. madde gereksiz degil sadece iphone alanlar şu su var busu var demesin çünki yok sadece param var aldım kardesim desin susalım.


Yazdığım mesajı anlamamışsınız belli... Yine ben açıklamaya çalışayım... "bizene" diye kendi dilinizde (!) bir şey yazmışsınız değil mi? Öncesinde ne yazdığınız önemli değil; zaten durum sizin için buysa, yani "Size ne?" ise, niye bu başlığa yorum yazıp da kendinizle çelişiyorsunuz?...
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dost1984 9 yıl
1.si daha dün işteyken iphonesi olan bi arkadas bizde begendigi bi sarkıyı Bluetooth ile alamadı diye dalga gectik
2.si aynı arkadas iphonesi kırılcak diye kendi kırılıyor ince olmasından degil pahalıya ondan yedi kazıgı.:)
3. diger telefonlardan fazlası yok oyun hariç oda tam arastırmadım. zaten oyunlardada takılmalar yapıo yemio.
4. sü bizim insanımız zengin alanların hepsinde para varki alıyor bizene
5. ben aynı seyleri lcd tv alanlarada sölüyorum tüplüden daha iyi göstermio. neden aldın degişiklik olsun yaw kardesim alıyosan kullandıgın seyden ii olsun bari suan sölediklerim tr içinde gecerli
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FoxHound 9 yıl
4. maddede ne kadar gereksiz yazdığını zaten kendiniz özetlemişsiniz... Daha uzun bir cevap vermeye lüzum yok...
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dost1984 9 yıl
bana öyle bişey söleyiki su markaların apple nin yapttıgı işin aynını ve daha fazlasını yapamadıgını. samsung s.e nokia l.g google android falan filan bune merak ya kazık yemeye.
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