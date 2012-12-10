Samsung'dan CES 2013'de "yeni bir şey" geliyor

Mayıs ayında satışa sunduğu Galaxy S3 ile büyük bir başarının altına imzasını atan Samsung, CES 2013'de "yeni bir şey" tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung Tomorrow bloğunda yayınlanan 17 saniyelik videoda Samsung, "herkes bekliyor" dediği "yeni bir şey"i "yenilik, fikirler, tasarım, teknoloji, hayaller, merak, gelecek" kelimeleri ile tanımlarken, tanıtım için CES 2013'ün yapılacağı 8-11 Ocak tarihlerine yer veriyor.

Samsung'un "yeni bir şey" olarak ifade ettiği ürününün, 2013'deki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S4 olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.