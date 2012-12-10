Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan CES 2013'de "yeni bir şey" geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
56
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mayıs ayında satışa sunduğu Galaxy S3 ile büyük bir başarının altına imzasını atan Samsung, CES 2013'de "yeni bir şey" tanıtmaya hazırlanıyor.
Samsung Tomorrow bloğunda yayınlanan 17 saniyelik videoda Samsung, "herkes bekliyor" dediği "yeni bir şey""yenilik, fikirler, tasarım, teknoloji, hayaller, merak, gelecek" kelimeleri ile tanımlarken, tanıtım için CES 2013'ün yapılacağı 8-11 Ocak tarihlerine yer veriyor.
Samsung'un "yeni bir şey" olarak ifade ettiği ürününün, 2013'deki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S4 olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.



http://global.samsungtomorrow.com/?p=20738 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lord Melkor 6 yıl talerk
talerk
şimdi samsung 'cular yine samsung ortalığı tuz duman etmeye geliyor der. forever sony

Samsungçu nedir ya
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 6 yıl en beğenilen
Bu "amiral gemisi" ifadesini o kadar çok kullanıyorsunuz ki denizcilik okusam okulu bırakırdım o derece. Başka bir ifade bulamıyor musunuz?
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Emin-Firtina 6 yıl
Kıyamet Kopacak-mış! şu an yeni birşey yapmayın, dokunmayın bile.. kopmazsa devam.
eve erzak bile almıyorum.. helebir ogün geçsin!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Unknown_identifier 6 yıl
Exynos 5 serisi tanitilacaktir. En çok beklenen su anda onlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uluç. 6 yıl
S4 tanıtılır, Mayıs'a kadar da çıkar heralde. Adam gibi bi tasarım yapsalar yeter.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reis-i Eagles 6 yıl
gelen pentile'sa hiç gelmesin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurcan91 6 yıl Reis-i Eagles
Reis-i Eagles

gelen pentile'sa hiç gelmesin.

Reis uzun süredir rastlamıyordum mesajlarına,nerelerdesin..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creed_06 6 yıl
Eğilip bükülüp kırılmayan şu sıralar gündemde olan ekran teknolojisinde son aşamaya gelmiş ve bunu lanse edecek olabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
s4 olamaz derken neyi kastediyorsunuz?s4 piyasaya çıkarması değil tanıtım olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Athelas_ 6 yıl
Vallaha 1 sene boyunca ocuyum bucuyum diye gezdim...yok arkadaş Apple da iyidir yerine göre Samsung da iyidir yerine göre... ben öğrenciyim artık neci olduğumu buldum :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 6 yıl
su salak mavi ekrandan vazgecsinler o bile yeter. herseyi o salak mavi ekran bozuyor. yoksa cihaz cok iyi. bir de umarim malzeme kalitesi de iyi bir sey olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eiai1253 6 yıl
projeler için milyon milyar dolarlar yatırılıyo 2 ergen alıyo güzelim makinayı içtiğini yediğini çekmek için kullanıyo. bence derhal yapay beyine yoğunlaşmak lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluebest 6 yıl
Heyecanla bekliyorum, telefonda Samsung'u tek geçiyorum çünkü özgürlükten yana ve yenilikçi bir firma. Bu markayı seviyorum, Güney Kore'yi ve insanlarını da seviyorum.
Evet ben Samsung'cuyum kabul ediyorum



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl
Güzel haber :) Exynos 5 serisi, esnek Süper AMOLED-Süper AMOLED Plus, 400ppi üzeri yoğunluğa sahip yeni nesil ekranlar, çizilmeye daha dayanıklı kasa ve ekran camı, 1-1.5 metreden düşüp kırılmayan, kırılması çok daha zor olan ekran gibi beklentilerim var. Ha bunun yanında 3GB ramli prototip cihazların piyasaya çıkacak hallerini de merakla bekliyorum.
Ancak gel gelelim ki asıl ve en büyük beklentim çok daha iyi bir pil süresine sahip cihazlar...Cihaz ne kadar güçlü olursa olsun, pili dayanmadıktan sonra pek bir önemi kalmıyor...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Honanım Daber 6 yıl
Gene neyin çakmasını yapacaklar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dentrassi 6 yıl Firaristt
Firaristt
Güzel haber :) Exynos 5 serisi, esnek Süper AMOLED-Süper AMOLED Plus, 400ppi üzeri yoğunluğa sahip yeni nesil ekranlar, çizilmeye daha dayanıklı kasa ve ekran camı, 1-1.5 metreden düşüp kırılmayan, kırılması çok daha zor olan ekran gibi beklentilerim var. Ha bunun yanında 3GB ramli prototip cihazların piyasaya çıkacak hallerini de merakla bekliyorum.
Ancak gel gelelim ki asıl ve en büyük beklentim çok daha iyi bir pil süresine sahip cihazlar...Cihaz ne kadar güçlü olursa olsun, pili dayanmadıktan sonra pek bir önemi kalmıyor...

Bence bukulebilir ekran in 1 kotu birde iyi yani olur. Kotu tarafi cam bukulemez yani buda olasi bir bukulebilir prototipde rezistif ekran anlamina geliyor. Iyi yani ise sizin dediginiz gibi ekran kirilma olayi kalkar. Bence bukulebilir ekran tanitilmaz ces 2013 fakat kim bilir bekli gercekten ''Yeni Birseyler'' yaparlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EKONOMI$T 6 yıl
S4 için erken olduğunu düşünüyorum. S3 3 Mayıs'ta tanıtıldı. S4 te Mart veya Nisan bilemedin en geç Mayıs ayında tanıtılır diye tahmin ediyorum. 4 Nisan da S4 hiç fena olmaz hani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl
Bir teknoloji tanıtılacaksa bunlar;
Çok hızlı şarj olan batarya
Çok uzun dayanan batarya
LCD'den çok daha parlak OLED-SAMOLED ekran
Bükülebilen ekran
Kırılması imkansız ekran
bunlardan bir tanesi veya daha fazlası olabilir diye düşünüyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1303 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
3 etiket daha galaxy galaxy s3 samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl TG: "Hacker'ların karanlık dünyası" TTNET Bizi izliyor mu? Türkiye Siber Savaşa hazır mı? Tamer Şahin'in anlatımıyla ekranlarınızda! video şov 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S IV, 6.1-inç akıllı telefon, iPhone uyumlu Casio Gshock ve çok daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim