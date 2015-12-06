Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama

Fotoğraf makinesi sektöründe istediği başarıyı yakalamayan Samsung, detaylarına burada yer verdiğimiz bir haber ile görüntüleme departmanını Nikon'a satacak haberleri ile gündeme gelmiş ve bir anda sektörün en çok konuşulan ismi olmuştu. Bu konu hakkında şirketten ilk resmi açıklama geldi.





Samsung, Amateur Photographer'a gönderdiği bildiri ile medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını ve NX kamera teknolojilerinin sektörün büyük ismi Nikon'a satılmayacağını açıkladı. Ancak halka ilişkiler açısından bu çok doyurucu bir açıklama olarak görülmedi. Çünkü firmanın bu tarz konularda genelde "yorum yok" ya da "dedikodular hakkında konuşmuyoruz" tarzında açıklamalar yaptığı belirtildi.

Birçok ülke için fotoğraf makinesi satışını durduran, buna rağmen 2016 CES fuarında yeni bir aynasız fotoğraf makinesi duyuracağı yönünde bazı bilgiler gelen Samsung'un görüntüleme sektöründe atacağı adımlar herkes tarafından merakla bekleniyor.

http://www.amateurphotographer.co.uk/latest/photo-news/official-statement-samsung-denies-nikon-is-buying-its-nx-camera-technology-66626