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Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde "kamera bölümünü Nikon'a satacak" haberleri ile gündeme gelmişti. Şirketten bu haberler hakkında ilk resmi açıklama geldi.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama

Fotoğraf makinesi sektöründe istediği başarıyı yakalamayan Samsung, detaylarına burada yer verdiğimiz bir haber ile görüntüleme departmanını Nikon'a satacak haberleri ile gündeme gelmiş ve bir anda sektörün en çok konuşulan ismi olmuştu. Bu konu hakkında şirketten ilk resmi açıklama geldi.

Samsung, Amateur Photographer'a gönderdiği bildiri ile medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını ve NX kamera teknolojilerinin sektörün büyük ismi Nikon'a satılmayacağını açıkladı. Ancak halka ilişkiler açısından bu çok doyurucu bir açıklama olarak görülmedi. Çünkü firmanın bu tarz konularda genelde "yorum yok" ya da "dedikodular hakkında konuşmuyoruz" tarzında açıklamalar yaptığı belirtildi.
Birçok ülke için fotoğraf makinesi satışını durduran, buna rağmen 2016 CES fuarında yeni bir aynasız fotoğraf makinesi duyuracağı yönünde bazı bilgiler gelen Samsung'un görüntüleme sektöründe atacağı adımlar herkes tarafından merakla bekleniyor.

http://www.amateurphotographer.co.uk/latest/photo-news/official-statement-samsung-denies-nikon-is-buying-its-nx-camera-technology-66626 Yorum Yaz
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gokayaktan 3 yıl en beğenilen
NX serisinin ufak makineleri fiyat/performans konusunda oldukça rekabetçi. Umarım bu pazardan çekilmez. Hala NX serisine önyargılı olanlar varsa örnek fotoğraflara baksın bence. (ilk başta bende önyargılıydım da :D )
NX serisinin ufak makineleri fiyat/performans konusunda oldukça rekabetçi. Umarım bu pazardan çekilmez. Hala NX serisine önyargılı olanlar varsa örnek fotoğrafl...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
samsung nikondan daha çok cep telefonu satıyor !
yani samsung fiyatı uygun ise nikonu her şekliyle alabilecek durumda !
dahası bu tarz haberler eskisi gibi ticari başarılara imza atamayan firmaların daha kolay lokma olması için açıkcası okyanusa atımış açık bir yem misali !
kısacası bu hamleler nikon'un prestijini düşürüyor
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kadirirdem 3 yıl
bencede satmasın özellikle nx modeller f/p oranı başarılı modeller...
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coldasice 3 yıl
Bence de kapanmasın. Ocak ayı başında yapılacak CES 2016'yı bekleyeceğiz ne olacağını görmek için. Söylentilere göre Samsung'un CES2106'da NX2 modelini duyurma ihtimali varmış.

Güncelleme :

7/12/2015 tarihli haberde Nikon da Samsung kamera bölümünü alması ile ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirttiği söylentileri var. Yani ortalık söylenti dolu :)
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Patren 3 yıl
samsungda para bol niye satsınki
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gokayaktan 3 yıl en beğenilen
NX serisinin ufak makineleri fiyat/performans konusunda oldukça rekabetçi. Umarım bu pazardan çekilmez. Hala NX serisine önyargılı olanlar varsa örnek fotoğraflara baksın bence. (ilk başta bende önyargılıydım da :D )
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Antares 3 yıl
Nikon'a satılmayacak denmiş. Satılmayacak dememiş. Üstü kapalı bir açıklama ve görünen köy klavuz istemiyor kapatıcak bölümü.
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