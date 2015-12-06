Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama

Haber Editörü
Fotoğraf makinesi sektöründe istediği başarıyı yakalamayan Samsung, detaylarına burada yer verdiğimiz bir haber ile görüntüleme departmanını Nikon'a satacak haberleri ile gündeme gelmiş ve bir anda sektörün en çok konuşulan ismi olmuştu. Bu konu hakkında şirketten ilk resmi açıklama geldi.
Samsung, Amateur Photographer'a gönderdiği bildiri ile medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını ve NX kamera teknolojilerinin sektörün büyük ismi Nikon'a satılmayacağını açıkladı. Ancak halka ilişkiler açısından bu çok doyurucu bir açıklama olarak görülmedi. Çünkü firmanın bu tarz konularda genelde "yorum yok" ya da "dedikodular hakkında konuşmuyoruz" tarzında açıklamalar yaptığı belirtildi.
Birçok ülke için fotoğraf makinesi satışını durduran, buna rağmen 2016 CES fuarında yeni bir aynasız fotoğraf makinesi duyuracağı yönünde bazı bilgiler gelen Samsung'un görüntüleme sektöründe atacağı adımlar herkes tarafından merakla bekleniyor.
http://www.amateurphotographer.co.uk/latest/photo-news/official-statement-samsung-denies-nikon-is-buying-its-nx-camera-technology-66626 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yani samsung fiyatı uygun ise nikonu her şekliyle alabilecek durumda !
dahası bu tarz haberler eskisi gibi ticari başarılara imza atamayan firmaların daha kolay lokma olması için açıkcası okyanusa atımış açık bir yem misali !
kısacası bu hamleler nikon'un prestijini düşürüyor
Güncelleme :
7/12/2015 tarihli haberde Nikon da Samsung kamera bölümünü alması ile ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirttiği söylentileri var. Yani ortalık söylenti dolu :)