Samsung'dan Spinpoint MT2 serisi 1TB kapasiteli 2.5-inç disk

Samsung yaptığı yeni bir açıklamayşa, dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir diskler için hazırladığı 750GB ve 1TB kapasiteli 2.5-inç sürücülerini duyurdu. Spinpoint MT2 serisi altında hazırlanan 12.5mm kalınlığındaki (standart 9.5mm) 333GB kapasiteli üç adet plaka kkullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. 5400 devir/dakika hızında çalışan ve 8MB tampon bellek kapasitesine sahip olan sürücüler, güncel Samsung disklerde görmeye alışık olduğumuz SilentSeek ve NoiseGuard teknolojilerini de içeriyorlar.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre yeni sürücüler, rakip modellere göre %20 daha iyi okuma/yazma performansı ve %4 daha düşük güç tüketim değerleri sunuyor.