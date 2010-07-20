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Samsung'dan Spinpoint MT2 serisi 1TB kapasiteli 2.5-inç disk

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,9b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yaptığı yeni bir açıklamayşa, dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir diskler için hazırladığı 750GB ve 1TB kapasiteli 2.5-inç sürücülerini duyurdu. Spinpoint MT2 serisi altında hazırlanan 12.5mm kalınlığındaki (standart 9.5mm) 333GB kapasiteli üç adet plaka kkullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar. 5400 devir/dakika hızında çalışan ve 8MB tampon bellek kapasitesine sahip olan sürücüler, güncel Samsung disklerde görmeye alışık olduğumuz SilentSeek ve NoiseGuard teknolojilerini de içeriyorlar.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre yeni sürücüler, rakip modellere göre %20 daha iyi okuma/yazma performansı ve %4 daha düşük güç tüketim değerleri sunuyor.


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lj94 9 yıl
belki restorasyon amaçlı değilde yeni cıkan laptoplarda uygulanacaktır. herkes hdd deiştirmeyecek ya
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caferc 9 yıl
Fazladan 3mm büyük bi sorun piyasadaki çoğu laptopa girmeyecek cinsten , 5400 devir olmasıda pek iç açıcı değil anca depo niyetine kullanılır 7200 devirleri bakalım ne zaman çıkacak .
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cavador 9 yıl
samsung işte ne yapsın , yapsana şunu standart boyutta ,uysun mobil cihazlarada hadi madem stndart boyutta üretemiceksin o zaman hızlı bişi yapsana 7200 gibi i şimdi bu neye yaradı hızlı değil laptopada uygun değil buna rağmen standart 2.5" boyutlarda değil...
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mehmednaim 9 yıl
Eğer standarttan kalın ise eski sistemi yükseltme gibi bir durum söz konusu olmayacak, sadece yeni sistemler için geçerli olacak anladığım kadarıyla.
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max975 9 yıl
artık laptoplarda da depolama sorunu çözülüyor yani
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