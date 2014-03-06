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Samsung'dan fotoğraf çekimi için çevrimiçi olarak kontrol edilebilen robot: NX Rover

5 yıl
2,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan fotoğraf çekimi için çevrimiçi olarak kontrol edilebilen robot: NX Rover
NASA tarafından kızıl gezegen Mars'ın keşfedilmesi için hazırlanan araçtan ilham alınarak Samsung İngiltere ve Getty Image tarafından hazırlanan NX Rover, dahil olan herkese robot temelli fotoğraf çekimiyle farklı bir deneyim vaat ediyor.

Üzerinde Samsung NX kamera modeli (Tüm detaylar burada) ve özel bir LED aydınlatma sistemi barındıran altı tekerlekli NX Rover robot modeli, hazırlanan özel sayfada belirtildiği kadarıyla dünyanın ilginç bölgelerine konumlandırılacak ve 4G kablosuz bağlantı teknolojisinin de desteğiyle canlı olarak kontrol edilerek, kişilerin fotoğraf çekimleri yapmasına imkan tanıyacak. NX Rover'ı gidilen her noktanın en iyi pozisyonuna yerleştireceklerini söyleyen Samsung, çevrimiçi olarak çekilen fotoğrafların isteğe bağlı olarak arkadaşlar ile paylaşılabileceğini de belirtiyor.

Bu ilginç projeye dahil olabilmek için buradan kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıca site üzerinde Samsung ve Getty Image tarafından "NX" kamera modeli temelinde hazırlanmış özel eğitim videoları da yer alıyor.
Samsung'dan fotoğraf çekimi için çevrimiçi olarak kontrol edilebilen robot: NX Rover
Samsung'dan fotoğraf çekimi için çevrimiçi olarak kontrol edilebilen robot: NX Rover

http://www.samsung.com/uk/nxrover/project.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
homeedition88 5 yıl
Elektrik supurgesine fotograf makinasini baglamislar ya la :)))
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