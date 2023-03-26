Galaxy S23 Ultra'nın yapay zekası abarttı: Bebek fotoğrafına diş ekledi

Tam Boyutta Gör Samsung kısa bir süre önce Galaxy S23 Ultra ile çekilen Ay fotoğraflarının fazla gerçekçi görünmesi nedeniyle eleştiri oklarına hedef olmuştu. Bazı kullanıcılar kameradaki yapay zekanın amiral gemisi tarafından çekilen Ay fotoğrafları üzerinde oynama yaparak sahte görüntü oluşturduğunu gösteren kanıtlar sunarak memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

Ay fotoğrafları gerçek mi sahte mi? İşte Samsung'un açıklaması 1 hf. önce eklendi

Görünen o ki Güney Koreli dev sadece ay fotoğraflarını "iyileştirmiyor". Samsung Galaxy S23 Ultra modelini satın alan bir kullanıcı şirketin resmi web sitesinde karanlık ve bulanık görüntüleri, ayrıca çocukluk fotoğraflarını iyileştirdiği belirtilen Remaster özelliğini denemeye karar verdi.

Remaster sonucunda şaşkına döndü

Yedi aylık kızının fotoğrafını çeken kullanıcı "Remaster" işleminden sonra şaşkına döndü. Zira kamera yazılımı sadece fotoğraftan bazı hoş olmayan ayrıntıları temizlemekle kalmadı aynı zamanda bebeğe dil yerine "bir sıra diş" ekledi.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı denemeyi birkaç kez tekrarladı ancak Remaster her seferinde küçük kızın fotoğrafına diş ekledi. Yani bu kesinlikle tek sefere mahsus bir aksaklık değil. Durumla ilgili bilgilendirilen Samsung'tan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

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Galaxy S23 Ultra'nın yapay zekası bebek fotoğrafına diş ekledi