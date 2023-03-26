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    Galaxy S23 Ultra'nın yapay zekası abarttı: Bebek fotoğrafına diş ekledi

    Ay fotoğrafları üzerinde oynama yaparak sahte görüntü oluşturmakla suçlanan Galaxy S23 Ultra bu kez bir başka hatayla gündeme geldi. Amiral gemisindeki yapay zeka bebek fotoğrafına diş ekledi.
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    Galaxy S23 Ultra'nın yapay zekası bebek fotoğrafına diş ekledi Tam Boyutta Gör
    Samsung kısa bir süre önce Galaxy S23 Ultra ile çekilen Ay fotoğraflarının fazla gerçekçi görünmesi nedeniyle eleştiri oklarına hedef olmuştu. Bazı kullanıcılar kameradaki yapay zekanın amiral gemisi tarafından çekilen Ay fotoğrafları üzerinde oynama yaparak sahte görüntü oluşturduğunu gösteren kanıtlar sunarak memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

    Görünen o ki Güney Koreli dev sadece ay fotoğraflarını "iyileştirmiyor". Samsung Galaxy S23 Ultra modelini satın alan bir kullanıcı şirketin resmi web sitesinde karanlık ve bulanık görüntüleri, ayrıca çocukluk fotoğraflarını iyileştirdiği belirtilen Remaster özelliğini denemeye karar verdi.

    Remaster sonucunda şaşkına döndü

    Yedi aylık kızının fotoğrafını çeken kullanıcı "Remaster" işleminden sonra şaşkına döndü. Zira kamera yazılımı sadece fotoğraftan bazı hoş olmayan ayrıntıları temizlemekle kalmadı aynı zamanda bebeğe dil yerine "bir sıra diş" ekledi.

    Galaxy S23 Ultra'nın yapay zekası bebek fotoğrafına diş ekledi Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı denemeyi birkaç kez tekrarladı ancak Remaster her seferinde küçük kızın fotoğrafına diş ekledi. Yani bu kesinlikle tek sefere mahsus bir aksaklık değil. Durumla ilgili bilgilendirilen Samsung'tan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.
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    masa09 1 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 15 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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