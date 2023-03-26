Galaxy S23 Ultra'nın yapay zekası abarttı: Bebek fotoğrafına diş ekledi

Görünen o ki Güney Koreli dev sadece ay fotoğraflarını "iyileştirmiyor". Samsung Galaxy S23 Ultra modelini satın alan bir kullanıcı şirketin resmi web sitesinde karanlık ve bulanık görüntüleri, ayrıca çocukluk fotoğraflarını iyileştirdiği belirtilen Remaster özelliğini denemeye karar verdi.
Remaster sonucunda şaşkına döndü
Yedi aylık kızının fotoğrafını çeken kullanıcı "Remaster" işleminden sonra şaşkına döndü. Zira kamera yazılımı sadece fotoğraftan bazı hoş olmayan ayrıntıları temizlemekle kalmadı aynı zamanda bebeğe dil yerine "bir sıra diş" ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)