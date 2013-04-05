Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan televizyon ödüllü yarışma: "Yeni bir Samsung Smart TV için nelerden vazgeçersiniz?"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
1
55
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan televizyon ödüllü yarışma:
Samsung resmini tanıtımını kısa süre önce gerçekleştirdiği 2013 modeli yeni akıllı televizyonlarını yakın gelecekte ülkemiz pazarında da kullancıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Hem tasarım hem de donannım ve yazılımları yenilenen ve çok daha iddialı bir kimliğe büründürülen yeni nesil akıllı televizyonları için Samsung Türkiye ülkemizde farklı bir çalışmaya da imza atıyor. Mini lansman etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Samsung, kullanıcılara yeni nesil akıllı televizyon sahibi olabilmeleri için nelerden vazgeçebileceklerini sorarak hem farklı hem de eğlenceli bir çalışmaya imza atmış durumda.
Yeni nesil Samsung akıllı televizyonları için kıymetli şeylerinden vazgeçebileceğini belirtilen kullanıcılar arasından üç kişi de 2013 mdoel Samsung akıllı televizyonlara sahip olma şansı yakalayacak. Sosyal medya tarafında takip edilen bazı karakterlerle özel bir video çalışması yaparak kullanıcılara feyz veren Samsung, aynı zamanda Vazgeçenler Kulübü isminde özel bir bir internet sitesi ile projenin işleyişi ve gidişatı hakkında bilgiler verirken, katılmak isteyenler Twitter üzerinden #vazgecenlerkulubu hashtag'ini kullanarak yeni bir televizyon için nelerden vazgeçebileceklerini paylaşabiliyorlar. 
Twitter Hashtag; #vazgecenlerkulubu
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Ben evimdeki tüplü tv'den vazgeçerdim.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stateless Society 6 yıl
Hayatımda gördüğüm en saçma reklam kampanyası.

Dolapta benim için çok değerli iki tane çiğnenmiş sakız, cebimde de 5-10 kuruş var. Gelsin onları vereyim, evimden uzak dursun yeter ki samsung.

Öl de ölelim, vur de vuralım Sony


+1 ve -2 gördüm. Nerdesiniz la sonyciler
Hayatımda gördüğüm en saçma reklam kampanyası.Dolapta benim için çok değerli iki tane çiğnenmiş sakız, cebimde de 5-10 kuruş var. Gelsin onları vere...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 6 yıl
Görüntü Kalitesinden vazgeçerim
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
emekli56 4 yıl
Bundan sonra daha samsung almam.İsterse IQ su 140 olan TV satsın.
Samsung pişmanlıktır.40 ES 7000 TV aldık 2500 TL verdik.Hiç memnun değilim.Problemleri hiç bitmiyor.Garantisi de bitti.Bu gidişle çöpe gidecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 4 yıl
Eski bir telefonum var kırık dökük ondan vazgeçerim TV'yi alır almaz satarım zaten evime samsung malı sokmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fortunasuper 6 yıl
SAMSUNG tvsi olmayan bizden değildir,şüphesiz onlar fena halde yanılmışlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tekno moomce 6 yıl
Telefunken 70 ekran DVD teleteksli tv vazgeçerdim zamanıda 700 TL almıştım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
Tam Samsung'a göre bişey zaten, başka bişey demeye gerek yok.
Temiz sorunsuz panel olsun, smart tv imiş faln filan hikaye hiç olmasın iisterse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl
Samsung kadar kalitesiz bir panel üreticisi daha görmedim.

Lg,Sony,,Panasonic candır can.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eternity 6 yıl
Philipsten vazgeçerdim ya da gecmezdim boşver Samsung.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Supremacy. 6 yıl
72 Ekran tüplü televizyonumdan vazgeçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumbiGumbi 6 yıl
FRAPS
Görüntü Kalitesinden vazgeçerim

hahahaah çok güldüm bence bu yarışmaya bu sloganla katıl tutar belki :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheseCrazyTurk 6 yıl
Vazgeçmek ne kadar kolay..
Sen kolay olanı seçtin..
Önce benden sonra senden sonra da bıyığımdan geçtin..
Bozulası demem sana.
Bozulma ki servise gitmeyesin.
Neler çeker tvler neler neler
Bir arıza ver ki sende göresin..
En iyi besteni yap, ajdarla 1 ay hawaii tatili kazan.
"""SAMSUNG""
Gelecek hiç gelmeyecek..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDenier 6 yıl
Kavisli ekran müthiş bir teknoloji
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumbiGumbi 6 yıl
azizkguc
ne demek nelerden vazgeçersiniz! madem kampanya yapacak madem lansman yapacak doğru soru şöyle olmalı: samsung türkiyede tv satmak için nelerden vazgeçerdi? nihayetinde güney korenin özgürlüğü için dedelerimiz de can verdi, mücadele etti. ninelerimiz dul, ana-babalarımız yetim kaldı, hiç mi hatırı yok! artık tv lerini türkiyeye özel indirimli mi satar ne yapar bilemem.

abi sen ne yaptın ya böyle :D sorun çok güzelde gerisine katıldığım söylenemez :D sonuçta ne biz güney kore'ye destek için hayrımıza gittik nede onlar bu şirketi hayır yapmak minnet borcu ödemek için kurdular ama samsung satış yapmak için nelerden vazgeçerdi doğru bir soru !!! emperyalizmin geldiği yerlere bak yüzsüzlükte gerçekten son nokta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Samsung'dan vazgeçerdim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TickTok 6 yıl alito
alito

Samsung'dan vazgeçerdim.


+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 6 yıl
"Hayatımdan vazgeçerdim" Hey Allahım ya Samsung yaptığın işe senin.. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parn 6 yıl
İphone dan vazgeçerim desem Samsung bana hisse bile verir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2683 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, sosyal medya ve
5 etiket daha samsung proje yarışma OLED samsung tv
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim