Samsung'dan televizyon ödüllü yarışma: "Yeni bir Samsung Smart TV için nelerden vazgeçersiniz?"

Samsung resmini tanıtımını kısa süre önce gerçekleştirdiği 2013 modeli yeni akıllı televizyonlarını yakın gelecekte ülkemiz pazarında da kullancıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Hem tasarım hem de donannım ve yazılımları yenilenen ve çok daha iddialı bir kimliğe büründürülen yeni nesil akıllı televizyonları için Samsung Türkiye ülkemizde farklı bir çalışmaya da imza atıyor. Mini lansman etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Samsung, kullanıcılara yeni nesil akıllı televizyon sahibi olabilmeleri için nelerden vazgeçebileceklerini sorarak hem farklı hem de eğlenceli bir çalışmaya imza atmış durumda.

Yeni nesil Samsung akıllı televizyonları için kıymetli şeylerinden vazgeçebileceğini belirtilen kullanıcılar arasından üç kişi de 2013 mdoel Samsung akıllı televizyonlara sahip olma şansı yakalayacak. Sosyal medya tarafında takip edilen bazı karakterlerle özel bir video çalışması yaparak kullanıcılara feyz veren Samsung, aynı zamanda Vazgeçenler Kulübü isminde özel bir bir internet sitesi ile projenin işleyişi ve gidişatı hakkında bilgiler verirken, katılmak isteyenler Twitter üzerinden #vazgecenlerkulubu hashtag'ini kullanarak yeni bir televizyon için nelerden vazgeçebileceklerini paylaşabiliyorlar.

Twitter Hashtag; #vazgecenlerkulubu