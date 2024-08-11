OLED ekranlı iPad Air için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Samsung, gelişmiş parlaklık ve güç verimliliği sağlayan tandem tasarıma sahip yeni M4 iPad Pro için Apple’a halihazırda OLED paneller tedarik ediyor. Yeni bir raporda, Apple’ın 2026’da ‌iPad mini‌ ile birlikte ‌iPad Air‌’e OLED panel getireceğini söyleniyor.

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Yeni iPad Air OLED panelini Samsung üretecek

Samsung Display’in iPhone ve ‌iPad Pro‌ için OLED panel üreten A3 serisi, ayda 135.000 üretim kapasitesine sahip. ‌iPhone‌ için OLED üreten LG Display'in E6-1~3 serisinin kapasitesi ayda yalnızca 45.000 birim. iPad için OLED üreten E6-4 serisinin kapasitesi ise yalnızca 15.000 birim.

Araştırma şirketi Omdia'ya göre, OLED ekranlı ‌‌iPad Air‌‌ 2026’da, OLED ‌‌iPad mini 2027’de gelecek. Ancak, 13 inç iPad Air OLED modelinin daha geç çıkması bekleniyor. Bu arada yeni iPad Air’ın 11 inç ve 13 inç ekran boyutuyla gelebileceği, ‌‌‌iPad mini‌‌‌’nin ekran boyutunun da 8.3 inçten 8.7 inçe artacağı söyleniyor. Ayrıca iPad mini‌‌ ve ‌‌iPad Air‌‌’ın iki yığınlı LTPO OLED panel kullanan yeni iPad Pro‌‌ modelinin aksine, ‌‌tek yığınlı LTPS panellere sahip olması bekleniyor.

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