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    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı iPad Air için tarih verildi

    2026 iPad Air modelinin OLED ekranla geleceği söyleniyor. Apple, yeni iPad Air için OLED panel tedarikçisi olarak LG Display'e kıyasla büyük üretim kapasitesine sahip Samsung Display'i seçecek.
    oled ipad air 2026 Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelişmiş parlaklık ve güç verimliliği sağlayan tandem tasarıma sahip yeni M4 iPad Pro için Apple’a halihazırda OLED paneller tedarik ediyor. Yeni bir raporda, Apple’ın 2026’da ‌iPad mini‌ ile birlikte ‌iPad Air‌’e OLED panel getireceğini söyleniyor.

    Yeni iPad Air OLED panelini Samsung üretecek

    Samsung Display’in iPhone ve ‌iPad Pro‌ için OLED panel üreten A3 serisi, ayda 135.000 üretim kapasitesine sahip. ‌iPhone‌ için OLED üreten LG Display'in E6-1~3 serisinin kapasitesi ayda yalnızca 45.000 birim. iPad için OLED üreten E6-4 serisinin kapasitesi ise yalnızca 15.000 birim.

    Araştırma şirketi Omdia'ya göre, OLED ekranlı ‌‌iPad Air‌‌ 2026’da, OLED ‌‌iPad mini 2027’de gelecek. Ancak, 13 inç iPad Air OLED modelinin daha geç çıkması bekleniyor. Bu arada yeni iPad Air’ın 11 inç ve 13 inç ekran boyutuyla gelebileceği, ‌‌‌iPad mini‌‌‌’nin ekran boyutunun da 8.3 inçten 8.7 inçe artacağı söyleniyor. Ayrıca iPad mini‌‌ ve ‌‌iPad Air‌‌’ın iki yığınlı LTPO OLED panel kullanan yeni iPad Pro‌‌ modelinin aksine, ‌‌tek yığınlı LTPS panellere sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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