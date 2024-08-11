OLED ekranlı iPad Air için tarih verildi

Yeni iPad Air OLED panelini Samsung üretecek
Samsung Display’in iPhone ve iPad Pro için OLED panel üreten A3 serisi, ayda 135.000 üretim kapasitesine sahip. iPhone için OLED üreten LG Display'in E6-1~3 serisinin kapasitesi ayda yalnızca 45.000 birim. iPad için OLED üreten E6-4 serisinin kapasitesi ise yalnızca 15.000 birim.
Araştırma şirketi Omdia'ya göre, OLED ekranlı iPad Air 2026’da, OLED iPad mini 2027’de gelecek. Ancak, 13 inç iPad Air OLED modelinin daha geç çıkması bekleniyor. Bu arada yeni iPad Air’ın 11 inç ve 13 inç ekran boyutuyla gelebileceği, iPad mini’nin ekran boyutunun da 8.3 inçten 8.7 inçe artacağı söyleniyor. Ayrıca iPad mini ve iPad Air’ın iki yığınlı LTPO OLED panel kullanan yeni iPad Pro modelinin aksine, tek yığınlı LTPS panellere sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.