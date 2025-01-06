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    Samsung, yeni kaydırılabilir OLED ekranları tanıttı

    Samsung, CES 2025'te yeni kaydırılabilir OLED ekranları tanıttı. Bu panellerin yenilikçi form faktörlerine sahip dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler için tasarlandığı belirtildi.

    Samsung Display, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında üç tür kaydırılabilir OLED ekran prototipini gösterdi: Slidable Flex Duet, Slidable Flex Solo ve Slidable Flex Vertical.

    Slidable Flex Duet

    Samsung Display Slidable Flex Duet Tam Boyutta Gör
    Flex Duet, her iki taraftan (sol ve sağ) açılarak 12.4 inç ekrana dönüşebilen 8.1 inç OLED panel. Gelecekte Samsung’dan mini boyutta ama açıldığında büyük ekranlı bir tablete dönüşen cihaz görebiliriz.

    Slidable Flex Solo

    Samsung Display Slidable Flex Solo Tam Boyutta Gör
    Flex Solo, bir taraftan açılarak 17.3 inç bir ekrana dönüşen 13 inç bir OLED panel. Ekranı daha fazla ekran alanı sunmak için genişleyen ve birden fazla pencere kullanmanıza veya daha fazla içerik görmenize olanak tanıyor. 13 inç gibi görünen ama 17 inç ekranlı bir laptopa dönüşen cihazları merakla bekliyoruz.

    Slidable Flex Vertical

    Samsung Display Slidable Flex Vertical Tam Boyutta Gör
    Son olarak Flex Vertical, 6.7 inç bir ekrana genişleyebilen 5.1 inç kaydırılabilir bir OLED panel. Kompakt form faktöründen normal boyutlu bir akıllı telefona uzanan bir telefon tasarlamak için kullanılabilecek bir panel.

    Samsung, katlandığında 13.1 inç, açıldığında 18.1 inç uzunluğunda olan katlanabilir paneli de gösterdi. Samsung’un 4000 nit parlaklığa ulaşan QD OLED panelli yeni smart TV’leri de ilgi çekici.

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