Samsung, yeni kaydırılabilir OLED ekranları tanıttı

Samsung Display, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında üç tür kaydırılabilir OLED ekran prototipini gösterdi: Slidable Flex Duet, Slidable Flex Solo ve Slidable Flex Vertical.
Slidable Flex Duet
Slidable Flex Solo
Slidable Flex Vertical
Samsung, katlandığında 13.1 inç, açıldığında 18.1 inç uzunluğunda olan katlanabilir paneli de gösterdi. Samsung’un 4000 nit parlaklığa ulaşan QD OLED panelli yeni smart TV’leri de ilgi çekici.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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