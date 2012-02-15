Samsung'un 55 inçlik OLED TV'si İngiltere pazarına giriyor

Ocak ayında gerçekleştirilen CES 2012 fuarında en çok ilgi gören ve En İyi İnovasyon ödülü alan Samsung'un 55 inçlik OLED TV modeli bahar aylarında resmi olarak İngiltere'de satışa sunulacak.

Canlı ve gerçeğe yakın 2D-3D dönüştürme özelliği, standart LED TV'lerden daha gelişmiş renk akışları, piksel tabanlı ışık kontrolü sayesinde gerçek siyah ve beyaz renkler, kendinden ışık yayan RGB alt piksellerin arka ışıklandırma gerektirmemesi nedeniyle daha hafif gövde, daha hızlı tepkime süresi, çift çekirdekli işlemci, active shutter 3D desteği, üst seviye enerji verimliliği, Smart TV özelliği, ses ve hareket kontrolü, entegre kamera ve mikrofon Samsung'un 55 inçlik OLED modelinde standart olarak sunuluyor.

Samsung şimdiye kadar piyasadaki en iyi görüntü kalitesini sunan televizyon olduğunu belirttiği modeli için Super OLED TV tanımlamasını yapıyor.

Samsung İngiltere pazarına seri üretim modelleri ile girmiyor. İlk etapta belirli bir sayı ile pazarda modeller bir nevi test edilecek. Alınacak geri dönüşler ve tüketici ilgisi ölçüldükten sonra devam eden aylarda grup grup modeller pazara sunulmaya devam edecek. Samsung'un seri üretime geçmeyi planladığı tarih ise 2014 yılı. OLED ekranların üretimi oldukça pahalı olduğu için pilot denemeler beklenen bir süreç.

LG'nin de aynı fuarda 55 inçlik bir OLED TV'si görücüye çıkmıştı. LG'nin nasıl bir pazarlama stratejisi izleyeceği bilinmiyor ancak benzer süreçten geçeceği öngörülüyor. 55 inçlik panellerin 5000 pound ve üzeri bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor.

