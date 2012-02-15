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Samsung'un 55 inçlik OLED TV'si İngiltere pazarına giriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ocak ayında gerçekleştirilen CES 2012 fuarında en çok ilgi gören ve En İyi İnovasyon ödülü alan Samsung'un 55 inçlik OLED TV modeli bahar aylarında resmi olarak İngiltere'de satışa sunulacak.
Canlı ve gerçeğe yakın 2D-3D dönüştürme özelliği, standart LED TV'lerden daha gelişmiş renk akışları, piksel tabanlı ışık kontrolü sayesinde gerçek siyah ve beyaz renkler, kendinden ışık yayan RGB alt piksellerin arka ışıklandırma gerektirmemesi nedeniyle daha hafif gövde, daha hızlı tepkime süresi, çift çekirdekli işlemci, active shutter 3D desteği, üst seviye enerji verimliliği, Smart TV özelliği, ses ve hareket kontrolü, entegre kamera ve mikrofon Samsung'un 55 inçlik OLED modelinde standart olarak sunuluyor.
Samsung şimdiye kadar piyasadaki en iyi görüntü kalitesini sunan televizyon olduğunu belirttiği modeli için Super OLED TV tanımlamasını yapıyor.
Samsung İngiltere pazarına seri üretim modelleri ile girmiyor. İlk etapta belirli bir sayı ile pazarda modeller bir nevi test edilecek. Alınacak geri dönüşler ve tüketici ilgisi ölçüldükten sonra devam eden aylarda grup grup modeller pazara sunulmaya devam edecek. Samsung'un seri üretime geçmeyi planladığı tarih ise 2014 yılı. OLED ekranların üretimi oldukça pahalı olduğu için pilot denemeler beklenen bir süreç.
LG'nin de aynı fuarda 55 inçlik bir OLED TV'si görücüye çıkmıştı. LG'nin nasıl bir pazarlama stratejisi izleyeceği bilinmiyor ancak benzer süreçten geçeceği öngörülüyor. 55 inçlik panellerin 5000 pound ve üzeri bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor.
 

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cgdincer 7 yıl en beğenilen
kardeşim şu ekranları artık bilgisayarlara getirin. laptop larda masaüstünde kullanalım!
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba
oled teknolojisini sony buldu veya ilk kullandı diye komikliklik yapan arkadaşlara derimki sony bırak oledi hiçbirzaman kendi panelini dahi üretmemiştir samsung ise yıllardır oled ekranları zaten üretiyor hatta oled ekranların en gelişmiş versiyonu olan amoled ekranlarıda geliştirerek süper amoled ekranları uzunca bi süredir akıllı telefon ve tablet modellerinde kullanıyor bunların en son örneği samsung galaxy s3 tür ve şüphesiz bu görüntü kalitesi hiçbir cihazda olmadı ve samsung izin vermediği sürecede olmayacak(ki öylede oldu örnek:samsung süper oled tv)hem sony hemde lg markaları oled ve türevi teknolojileri samsungtan ihrac etmekte hatta samsungun oledleri geçiktirdiği için lg arasında restleşmeler yaşanmıştır aynı fuarda aynı boyut panelli tv leri tanıtmış olmaları raslantı mı sanıyorsunuz? samsung lcd işini bırakıp oled teknolojilerine yoğunlaşıyor zaten led lerde lcd dir tek farkları arka ışıklandırma ondan bahsetmeye gerek bile yok.birçok büyük,küçük markaya panel üreten samsung neredeyse tüm görüntüleme teknolojilerinde söz sahibi ve hak sahibidr anlayacağınız tüm dünya samsungun daimi müşterisidir ortada rekabet felan yok!gelecek yani oled-amoled teknolojileri samsungun vicdanına kalmıştır tıptı lcd-led teknolojilerinde olduğu gibi.
alakasız olacak samsung apple iphone ekranlarınıda üretmiştir bi ara,bu retina display işide samsungun işidir buda sır değil üsttelik sadece ekran değil apple için çipset-işlemci bellek yongaları geliştirilmiştir.iphone'un o ünlü tasarımıda çalıntıdır sony daha ilk iphone çıkmadan önce üretime geçirmediği bi ürün için bi tasarım yayınlamıştı inceleyip görün bana hak vereceksiniz. iphone 4s samsung galaxy s2 den daha iyi bir telefon bile değilken samsung s3 ü geliştirmiştir.apple hırsız mızıkçı bi çocuk gibi herşeyin kendisine ait olduğunu idda ederken iphone ismi bile asyalı bir firmadan çalınmış daha sonra parası ödenerek olay örtbas edilmiştir eğer apple amerikanyahudi bir firma olmasaydı ve asya ekonomileri gelişmekte iken batı ekonomileri eski günlerini arıyor olmasaydı bugün apple sırf haklı açılan davalar ile batardı ama sistem appledan yana kararlar almakta böyle giderse sırtı yere gelmeyecektir düşün biraz anlarsın.
artık apple ile samsungu kıyaslamayı bırakın bu çok aptalca,samsung dünyaya teknoloji ihrac ederken apple bu işin neresinde ne yapmakta...
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba
oled teknolojisini sony buldu veya ilk kullandı diye komikliklik yapan arkadaşlara derimki sony bırak oledi hiçbirzaman kendi panelini dahi üretmemiştir samsung ise yıllardır oled ekranları üretiyor hatta oled ekranların en gelişmiş versiyonu olan amoled ekranlarıda geliştirerek süper amoled ekranları uzunca bi süredir akıllı telefon ve tablet modellerinde kullanıyor bunların en son örneği samsung galaxy s3 tür ve şüphesiz bu görüntü kalitesi hiçbir cihazda olmadı ve samsung izin vermediği sürecede olmayacak(ki öylede oldu örnek:samsung süper oled tv)hem sony hemde lg markaları oled ve türevi teknolojileri samsungtan ihrac etmekte hatta samsungun oledleri geçiktirdiği için lg arasında restleşmeler yaşanmıştır aynı fuarda aynı boyut panelli tv leri tanıtmış olmaları raslantı mı sanıyorsunuz? samsung lcd işini bırakıp oled teknolojilerine yoğunlaşıyor zaten led lerde lcd dir tek farkları arka ışıklandırma ondan bahsetmeye gerek bile yok.birçok büyük,küçük markaya panel üreten samsung neredeyse tüm görüntüleme teknolojilerinde söz sahibi ve hak sahibidr anlayacağınız tüm dünya samsungun daimi müşterisidir ortada rekabet felan yok!gelecek yani oled-amoled teknolojileri samsungun vicdanına kalmıştır tıpkı lcd-led teknolojilerinde olduğu gibi.
alakasız olacak biraz ama samsung apple iphone ekranlarınıda üretmiştir bi ara,bu retina display işide samsungun işidir buda sır değil üsttelik sadece ekran değil apple için çipset-işlemci bellek yongaları geliştirilmiştir.iphone'un o ünlü tasarımıda çalıntıdır sony daha ilk iphone çıkmadan önce üretime geçirmediği bi ürün için bi tasarım yayınlamıştı inceleyip görün bana hak vereceksiniz. iphone 4s samsung galaxy s2 den daha iyi bir telefon bile değilken samsung s3 ü geliştirmiştir.apple hırsız mızıkçı bi çocuk gibi herşeyin kendisine ait olduğunu idda ederken iphone ismi bile asyalı bir firmadan çalınmış daha sonra parası ödenerek olay örtbas edilmiştir eğer apple amerikanyahudi bir firma olmasaydı ve asya ekonomileri gelişmekte iken batı ekonomileri eski günlerini arıyor olmasaydı bugün apple sırf haklı açılan davalar ile batardı ama sistem appledan yana kararlar almakta böyle giderse sırtı yere gelmeyecektir düşün biraz anlarsın.
artık apple ile samsungu kıyaslamayı bırakın bu çok aptalca,samsung dünyaya teknoloji ihrac ederken apple bu işin neresinde ne yapmakta ne alaka... (apple yazılımları iyidir onu ayrı tutuyorum)
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ferkut 7 yıl
3D gözlüğü kaldırana kadar gözümde yok...
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middlezone 7 yıl
Sony nin oled ekran üretimini gelişitirip devrettikten sonra çeşitli firmalar bu pazara giriş yaptı.Şu an dünyada üretilen oled ekran az olması nedeni ile fiyatları çok uçuk ama plazmalardan bile alamayacağımız görüntü kalitesi vermiş olmaları insanda merak uyandırıyor ve beklenti içine sokuyor.Oled ekran üretiminde seri üretime geçilmesi ile beraber cihazlar artacak piyasa artık bu tvlere dönecek.Lg şu an adet olarak en çok oled ekran üreten firma.Bununla beraber samsung da oled üretimini artırmaya başladı.
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mavizaman 7 yıl
Bu LCD tabanlı olmayan gerçek ledleri görmek hayal mi?
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DH Misafiri 7 yıl
İşte gerçek LED tv'ler. Ne zamandır LED aydınlatmalı LCD'leri millete yutturuyorlardı yeni bir teknolojiymiş gibi
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1963bursa 7 yıl
Sony, televizyon konusunda özellikle Türkiye'de fena çuvalladı, 1150 liraya alınan 100hz 40" FullHD alelade bir marka LCD bile Sony nin bilmem kaç kat pahalı aynı özelliklerdeki LCD sinden sağlam ve kaliteli çıkıyor, adam ucuz da satmıyorki atasın mecbur garantiye götürüyorsun, orada da yokuş yapıyorlar.
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slayshot 7 yıl
apple tv beklemesindeyim :)
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Batuist 7 yıl
oledin geleceğin görüntüleme teknolojisi olacağı kesin.. tek kelime ile muhteşem bir görüntüleme teknolojisi.. ama şöyle birşey düşündüm. samsung eğer bunları seri üretime sokmazsa maliyeti normalinden çok daha yüksek olacakttır. seri üretimde parça başına düşen sabit, yarı değişken ve değişken maliyetler daha esnektir. yani samsung bunu seri üretime soksaydı yoğun bir üretim sürecine girseydi (ölçek ekonomisinden yararlanabilseydi) eminim fiyatı 5000 pounddan daha az olurdu.. o zaman daha çok satar daha çok üretir ve maliyetleri daha aşağı çekerek bir sonraki serinin maliyeti öncekine nazaran daha ucuz yapabilirdi. tabi bunu samsung düşünemiyormu diye düşündüğümüzde ise tüm bunlar genel iktisat teorileri içerisinde açıklanabilecek kuramlar. biz ceteris paribus , mutadis mutandislerle ancak varsayımları ortaya koyarız iktisat matematiksel olarak net bir bilim değil varsayımlar üzerine kuruludur. doğal olarak samsungun bunları düşünmesi yada düşünmemesi kuramların geçerliliğini değiştirmez .. bunları da muhalefet olabilecekler için önceden düşünüp yazıyım dedim :)) ama keşke seri üretime girseydi diye düşünüyorum.. bu haliyle fiyatı çok yüksek ve bu durumda sonu sonynin oled TVsi gibi olması üzücü olur.
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theyapici 7 yıl
hayaldi gerçek oldu! samsung da bu hız varken rakiplerinin işi gerçekten çok zor
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xLmNt13 7 yıl
pehh
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Mellkor 7 yıl
Sony birakti bu isleri pesine samsung cikardi. Tamam maliyet azaldi ama genede orta gelirli bir ailenin alabileceginden cok yuksek fiyatlarda ve samsung malzeme kaliteside cokda yuksek bir marka degil
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