Samsung'un 55 inçlik OLED TV'si İngiltere pazarına giriyor

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Ocak ayında gerçekleştirilen CES 2012 fuarında en çok ilgi gören ve En İyi İnovasyon ödülü alan Samsung'un 55 inçlik OLED TV modeli bahar aylarında resmi olarak İngiltere'de satışa sunulacak.
Canlı ve gerçeğe yakın 2D-3D dönüştürme özelliği, standart LED TV'lerden daha gelişmiş renk akışları, piksel tabanlı ışık kontrolü sayesinde gerçek siyah ve beyaz renkler, kendinden ışık yayan RGB alt piksellerin arka ışıklandırma gerektirmemesi nedeniyle daha hafif gövde, daha hızlı tepkime süresi, çift çekirdekli işlemci, active shutter 3D desteği, üst seviye enerji verimliliği, Smart TV özelliği, ses ve hareket kontrolü, entegre kamera ve mikrofon Samsung'un 55 inçlik OLED modelinde standart olarak sunuluyor.
Samsung şimdiye kadar piyasadaki en iyi görüntü kalitesini sunan televizyon olduğunu belirttiği modeli için Super OLED TV tanımlamasını yapıyor.
Samsung İngiltere pazarına seri üretim modelleri ile girmiyor. İlk etapta belirli bir sayı ile pazarda modeller bir nevi test edilecek. Alınacak geri dönüşler ve tüketici ilgisi ölçüldükten sonra devam eden aylarda grup grup modeller pazara sunulmaya devam edecek. Samsung'un seri üretime geçmeyi planladığı tarih ise 2014 yılı. OLED ekranların üretimi oldukça pahalı olduğu için pilot denemeler beklenen bir süreç.
LG'nin de aynı fuarda 55 inçlik bir OLED TV'si görücüye çıkmıştı. LG'nin nasıl bir pazarlama stratejisi izleyeceği bilinmiyor ancak benzer süreçten geçeceği öngörülüyor. 55 inçlik panellerin 5000 pound ve üzeri bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor.
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oled teknolojisini sony buldu veya ilk kullandı diye komikliklik yapan arkadaşlara derimki sony bırak oledi hiçbirzaman kendi panelini dahi üretmemiştir samsung ise yıllardır oled ekranları zaten üretiyor hatta oled ekranların en gelişmiş versiyonu olan amoled ekranlarıda geliştirerek süper amoled ekranları uzunca bi süredir akıllı telefon ve tablet modellerinde kullanıyor bunların en son örneği samsung galaxy s3 tür ve şüphesiz bu görüntü kalitesi hiçbir cihazda olmadı ve samsung izin vermediği sürecede olmayacak(ki öylede oldu örnek:samsung süper oled tv)hem sony hemde lg markaları oled ve türevi teknolojileri samsungtan ihrac etmekte hatta samsungun oledleri geçiktirdiği için lg arasında restleşmeler yaşanmıştır aynı fuarda aynı boyut panelli tv leri tanıtmış olmaları raslantı mı sanıyorsunuz? samsung lcd işini bırakıp oled teknolojilerine yoğunlaşıyor zaten led lerde lcd dir tek farkları arka ışıklandırma ondan bahsetmeye gerek bile yok.birçok büyük,küçük markaya panel üreten samsung neredeyse tüm görüntüleme teknolojilerinde söz sahibi ve hak sahibidr anlayacağınız tüm dünya samsungun daimi müşterisidir ortada rekabet felan yok!gelecek yani oled-amoled teknolojileri samsungun vicdanına kalmıştır tıptı lcd-led teknolojilerinde olduğu gibi.
alakasız olacak samsung apple iphone ekranlarınıda üretmiştir bi ara,bu retina display işide samsungun işidir buda sır değil üsttelik sadece ekran değil apple için çipset-işlemci bellek yongaları geliştirilmiştir.iphone'un o ünlü tasarımıda çalıntıdır sony daha ilk iphone çıkmadan önce üretime geçirmediği bi ürün için bi tasarım yayınlamıştı inceleyip görün bana hak vereceksiniz. iphone 4s samsung galaxy s2 den daha iyi bir telefon bile değilken samsung s3 ü geliştirmiştir.apple hırsız mızıkçı bi çocuk gibi herşeyin kendisine ait olduğunu idda ederken iphone ismi bile asyalı bir firmadan çalınmış daha sonra parası ödenerek olay örtbas edilmiştir eğer apple amerikanyahudi bir firma olmasaydı ve asya ekonomileri gelişmekte iken batı ekonomileri eski günlerini arıyor olmasaydı bugün apple sırf haklı açılan davalar ile batardı ama sistem appledan yana kararlar almakta böyle giderse sırtı yere gelmeyecektir düşün biraz anlarsın.
artık apple ile samsungu kıyaslamayı bırakın bu çok aptalca,samsung dünyaya teknoloji ihrac ederken apple bu işin neresinde ne yapmakta...
oled teknolojisini sony buldu veya ilk kullandı diye komikliklik yapan arkadaşlara derimki sony bırak oledi hiçbirzaman kendi panelini dahi üretmemiştir samsung ise yıllardır oled ekranları üretiyor hatta oled ekranların en gelişmiş versiyonu olan amoled ekranlarıda geliştirerek süper amoled ekranları uzunca bi süredir akıllı telefon ve tablet modellerinde kullanıyor bunların en son örneği samsung galaxy s3 tür ve şüphesiz bu görüntü kalitesi hiçbir cihazda olmadı ve samsung izin vermediği sürecede olmayacak(ki öylede oldu örnek:samsung süper oled tv)hem sony hemde lg markaları oled ve türevi teknolojileri samsungtan ihrac etmekte hatta samsungun oledleri geçiktirdiği için lg arasında restleşmeler yaşanmıştır aynı fuarda aynı boyut panelli tv leri tanıtmış olmaları raslantı mı sanıyorsunuz? samsung lcd işini bırakıp oled teknolojilerine yoğunlaşıyor zaten led lerde lcd dir tek farkları arka ışıklandırma ondan bahsetmeye gerek bile yok.birçok büyük,küçük markaya panel üreten samsung neredeyse tüm görüntüleme teknolojilerinde söz sahibi ve hak sahibidr anlayacağınız tüm dünya samsungun daimi müşterisidir ortada rekabet felan yok!gelecek yani oled-amoled teknolojileri samsungun vicdanına kalmıştır tıpkı lcd-led teknolojilerinde olduğu gibi.
alakasız olacak biraz ama samsung apple iphone ekranlarınıda üretmiştir bi ara,bu retina display işide samsungun işidir buda sır değil üsttelik sadece ekran değil apple için çipset-işlemci bellek yongaları geliştirilmiştir.iphone'un o ünlü tasarımıda çalıntıdır sony daha ilk iphone çıkmadan önce üretime geçirmediği bi ürün için bi tasarım yayınlamıştı inceleyip görün bana hak vereceksiniz. iphone 4s samsung galaxy s2 den daha iyi bir telefon bile değilken samsung s3 ü geliştirmiştir.apple hırsız mızıkçı bi çocuk gibi herşeyin kendisine ait olduğunu idda ederken iphone ismi bile asyalı bir firmadan çalınmış daha sonra parası ödenerek olay örtbas edilmiştir eğer apple amerikanyahudi bir firma olmasaydı ve asya ekonomileri gelişmekte iken batı ekonomileri eski günlerini arıyor olmasaydı bugün apple sırf haklı açılan davalar ile batardı ama sistem appledan yana kararlar almakta böyle giderse sırtı yere gelmeyecektir düşün biraz anlarsın.
artık apple ile samsungu kıyaslamayı bırakın bu çok aptalca,samsung dünyaya teknoloji ihrac ederken apple bu işin neresinde ne yapmakta ne alaka... (apple yazılımları iyidir onu ayrı tutuyorum)
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