Samsung yeni nesil OLED panellerini tanıttı: Özellikle katlanabilir paneller dikkat çekici!

Samsung Display, OLED panel üretiminde lider konumunu sürdürüyor ve bu doğrultuda dördüncü nesil QD-OLED TV panellerini tanıttı. Bu yeni paneller, 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşarak önceki nesildeki 3.000 nit değerini geride bıraktı. Bu gelişme, Samsung’un OLED teknolojisindeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyarken, şirket aynı zamanda akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için geliştirilen yenilikçi katlanabilir ve sarılabilir ekranlarını da tanıttı. CES 2025’te gerçekleşecek olan Las Vegas etkinliğinde, bu yeniliklerin detayları sergilenecek.

Yeni nesil QD-OLED paneller, yüzde 30’dan fazla parlaklık artışı sunarak, piyasadaki en parlak OLED paneller arasında yer alıyor. Bu gelişimin, “ileri panel sürüş teknolojisi ve yeni organik malzemeler” sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor. LG Display’in beyaz alt pikseller kullanan WOLED panellerinin aksine, Samsung’un QD-OLED panelleri kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerle hem daha yüksek parlaklık hem de renk saflığı sağlıyor. Şirket, CES 2025’te bu teknolojiyi 77 inçlik bir prototip televizyon üzerinde gösterecek. Ayrıca, yeni panellerin yüksek parlaklık ve canlı renklerini vurgulamak için “QD Jungle” adında bir medya sanat enstalasyonu sunulacak. Bu enstalasyon, izleyicilere gerçekçi bir orman deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Ancak, pazar koşulları göz önüne alındığında, tüketici modellerinin 4.000 nit tepe parlaklığa tam olarak ulaşamayabileceği öngörülüyor.

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QD-OLED teknolojisinin uygulama alanları da genişliyor. Televizyon panellerine ek olarak, Samsung Display, 27 inçten 49 inçe kadar farklı boyutlarda monitör panellerini de duyurdu. Bu paneller, oyun, üretkenlik ve içerik oluşturma gibi farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor. Samsung’un Odyssey ve Smart Monitor serilerinde yer alması beklenen bu ürünler, parlaklık ve renk performansıyla kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

Samsung ayrıca, esnek ekran teknolojilerinde de çığır açan yenilikler sundu. Akıllı telefonlar için 5 inçlik sarılabilir ekran ve 18 inçlik katlanabilir panel, şirketin ekran teknolojisindeki sınırları zorladığını gösteriyor. Bu yenilikler, gelecekteki akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için daha fazla esneklik ve etkileyici görüntüleme deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

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