Samsung'un Galaxy S için hazırladığı yeni aksesuarlar satışa sunuluyor

Samsung dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse ettiği Galaxy S için yeni aksesuarlar hazırladı. Firma tarafından kullanıma sunulan aksesuarlar arasında masaüstü istasyonu, otomobil sabitleyicisi ve yedek şarj ünitesi gibi ekipmanlar yer alıyor. Masaüstü istasyon ile kullanıcılar Galaxy S'in 4-inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranında film izleyebilirken, araç içi kullanıma özel istasyon ise kullanıcılara, sürüş esnasında Google Maps ve Places gibi uygulamaları efektif bir şekilde kullanma fırsatı sunuyor.

Yedek şarj ünitesi ise kullanıcılara Galaxy S'i diledikleri her yerde, pil sorunu olmadan açık tutma, kullanım dışı durumlarda şarda bırakma olanağı tanıyor.